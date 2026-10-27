Violento Tornado F2 a Requínoa, in Cile: danni nella Regione di O’Higgins e scatta l’Allerta Rossa | VIDEO

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30 ora locale, un tornado ha interessato il comune di Requínoa, nella Regione di O’Higgins, nel Cile centrale. Il vortice è stato ripreso da diversi testimoni e ha sollevato polvere, detriti e materiali, lasciando danni in alcune zone abitate. La Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile) ha assegnato al fenomeno una classificazione preliminare EF2, che dovrà essere verificata attraverso un’analisi più approfondita dei danni e delle altre evidenze disponibili. La categoria EF2 corrisponde, nella stima iniziale diffusa dai meteorologi cileni, a venti compresi tra 179 e 218 chilometri orari. La scala Fujita migliorata, però, non misura necessariamente la velocità del vento con strumenti collocati all’interno del tornado: la sua intensità viene valutata soprattutto attraverso gli effetti osservati su edifici, alberi e altre strutture. Per questo la classificazione resta provvisoria, dopo che le ricognizioni sul terreno e l’esame dei danni potranno confermare la categoria oppure portare a una revisione.

Danni a un colegio, alle abitazioni e alle linee elettriche

Le prime informazioni descrivono un impatto significativo nel settore meridionale del centro abitato. Tra le strutture colpite figura il Colegio Tricahue, dove sono stati segnalati danni al gimnasio, alle coperture e alle vetrate; secondo il sindaco Waldo Valdivia, il vento avrebbe anche spostato un container fino a una strada. Le immagini diffuse dalla zona mostrano inoltre alberi abbattuti, pali danneggiati, tetti divelti e materiali sparsi lungo le vie. Le autorità hanno riferito di danni ad almeno una ventina di abitazioni e a un edificio scolastico. Nelle prime comunicazioni disponibili non risultavano persone ferite; il sindaco ha inoltre dichiarato che gli studenti presenti nella scuola al momento del passaggio del tornado non avevano riportato lesioni. Si tratta comunque di un bilancio iniziale, mentre proseguono le verifiche sulle strutture e sulle famiglie interessate.

Il fenomeno ha provocato anche interruzioni del servizio elettrico. Le prime segnalazioni riportavano migliaia di utenze senza energia nella comuna, mentre squadre e autorità erano impegnate nel monitoraggio e nella valutazione dei danni. Alberi, pali e detriti sulle strade possono rendere più difficili gli interventi e la circolazione, oltre a creare rischi per chi si avvicina alle aree colpite.

Allerta Rossa e mobilitazione dei soccorsi

A seguito dell’evento, il Servizio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha dichiarato Allerta Rossa per la comuna di Requínoa. La misura riguarda l’emergenza provocata dal tornado che ha interessato parte del centro urbano e comporta la mobilitazione di tutte le risorse disponibili del sistema di prevenzione e risposta ai disastri, per affrontare la fase più urgente e avviare le successive operazioni di riabilitazione e recupero. L’allerta non modifica la natura ancora preliminare della valutazione meteorologica, ma riflette la necessità di coordinare rapidamente assistenza, messa in sicurezza e sopralluoghi. In una situazione di questo tipo, le verifiche riguardano sia l’entità dei danni sia la presenza di pericoli residui: coperture instabili, cavi elettrici caduti, alberi pericolanti e detriti che possono ostacolare l’accesso alle zone colpite.

Un tornado durante una fase temporalesca

Il tornado si è sviluppato durante una giornata caratterizzata da temporali e instabilità atmosferica nell’area centrale del Cile. Le cronache locali hanno collegato l’episodio al sistema frontale attivo tra la Regione Metropolitana e la Regione del Biobío, ma la dinamica precisa che ha portato alla formazione del vortice dovrà essere ricostruita dagli specialisti. La presenza di temporali, da sola, non basta infatti a spiegare perché un tornado si formi in un luogo specifico: occorrono una combinazione di ingredienti atmosferici favorevoli e condizioni locali che possono variare rapidamente.

Nelle prossime ore l’attenzione resta quindi concentrata su due aspetti: il bilancio dell’emergenza a Requínoa e la valutazione tecnica di MeteoChile. La categoria EF2 fornisce già una prima indicazione della forza distruttiva associata al fenomeno, ma la conferma definitiva dipenderà dall’analisi sul campo. Nel frattempo, l’Allerta Rossa mantiene attiva la risposta delle autorità in una comuna chiamata ora a mettere in sicurezza le aree danneggiate e a organizzare il percorso di recupero.