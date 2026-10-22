Virus Shamonda, l’Europa accende i riflettori: i rischi e le incognite sul contagio, le parole di Rezza

Il virus Shamonda arriva per la prima volta all’attenzione delle autorità sanitarie europee per un’infezione umana. In Francia è stato identificato il primo caso umano mai registrato, relativo a un paziente successivamente deceduto. Una circostanza che ha portato a un alert dell’Ecdc, il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, e che apre nuovi interrogativi sulle caratteristiche di un virus finora segnalato nel bestiame, anche in alcune regioni italiane. A chiarire il significato della segnalazione è Gianni Rezza, epidemiologo e docente straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenuto all’Adnkronos Salute. L’esperto sottolinea l’importanza della scoperta, ma precisa che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non sussistono motivi di allarme.

Virus Shamonda, le infezioni nel bestiame e le segnalazioni anche in Italia

La novità principale riguarda la capacità del virus Shamonda (Shav) di provocare un’infezione nell’essere umano, una possibilità che non era stata considerata alla luce delle precedenti segnalazioni negli animali. Rezza spiega che l’alert europeo “è importante, in quanto di tratta del primo caso umano mai identificato, nonostante l’infezione fosse stata segnalata nel bestiame in diversi Paesi europei e in alcune regioni italiane. Non si pensava infatti che il virus, probabilmente trasmesso da alcuni moscerini attivi dalla primavera all’autunno, potesse infettare e dare malattia nell’uomo”. Le parole dell’epidemiologo evidenziano due aspetti della vicenda: da una parte la circolazione già documentata del virus negli allevamenti europei, dall’altra l’identificazione di un’infezione umana che modifica il quadro delle conoscenze disponibili. Tra le informazioni richiamate dall’esperto figura anche la presenza dell’infezione nel bestiame di alcune regioni italiane. Un elemento che conferma come Shamonda non fosse sconosciuto in Europa prima del caso francese, pur non essendo stata precedentemente identificata la sua capacità di causare malattia nell’uomo.

Come si trasmette il virus Shamonda: il possibile ruolo dei moscerini

Uno degli aspetti da approfondire riguarda le modalità di trasmissione del virus Shamonda. Secondo quanto riferito da Rezza, il virus sarebbe probabilmente trasmesso da alcuni moscerini attivi nel periodo compreso tra la primavera e l’autunno. Si tratta di un’indicazione importante per comprendere le possibili dinamiche di circolazione dell’infezione, anche se l’epidemiologo evidenzia la necessità di ulteriori studi. Il primo caso umano identificato in Francia rende infatti necessario approfondire non soltanto la capacità del virus di provocare una malattia, ma anche le sue caratteristiche di trasmissibilità, sulle quali non è ancora possibile formulare conclusioni definitive.

Il decesso in Francia e le condizioni del paziente: cosa ha spiegato Rezza

Un elemento centrale per interpretare il caso francese riguarda le condizioni di salute della persona contagiata. Il paziente, successivamente deceduto, presentava infatti una situazione clinica particolarmente delicata. Rezza evidenzia che l’unica persona contagiata, poi deceduta, “era gravemente immunodepressa. Si pensa quindi che le condizioni di base abbiano contribuito a causarne il decesso, legato a complicanze neurologiche”. La grave immunodepressione del paziente rappresenta dunque un fattore rilevante nella valutazione dell’esito dell’infezione. Secondo l’interpretazione illustrata dall’epidemiologo, le condizioni cliniche preesistenti avrebbero contribuito al decesso, associato a complicanze neurologiche. Il caso costituisce pertanto una segnalazione significativa dal punto di vista epidemiologico, ma le particolari condizioni del paziente rendono necessaria cautela nell’interpretazione della gravità dell’infezione da Shamonda nell’essere umano.

Virus Shamonda, Rezza: “nessun motivo di allarme ma servono nuovi studi”

Il primo contagio umano da virus Shamonda rappresenta una novità che richiede ulteriori approfondimenti scientifici. L’attenzione si concentra in particolare su due caratteristiche fondamentali dell’agente infettivo: la virulenza, ossia la capacità di provocare una malattia grave, e la trasmissibilità, che riguarda le modalità con cui il virus può diffondersi. Su questi aspetti, secondo Rezza, le conoscenze attualmente disponibili non consentono ancora di formulare valutazioni definitive. “Al momento – conclude Rezza – non sussistono motivi di allarme, ma è chiaro che sia la virulenza che la trasmissibilità di Shav (Shamonda virus) andranno studiate per arrivare a delle conclusioni definitive”. È questa la posizione espressa dall’epidemiologo dopo l’alert dell’Ecdc: il caso identificato in Francia merita attenzione perché documenta per la prima volta un’infezione umana da un virus già segnalato nel bestiame europeo, ma saranno gli approfondimenti scientifici a chiarirne le caratteristiche e le possibili implicazioni per la salute umana.