4 novembre 1966, quando l’Italia dei Vigili del Fuoco si schierò al fianco di Firenze | FOTO e VIDEO

Il 4 novembre 1966 segna una delle pagine più drammatiche e significative della storia del nostro Paese e, al tempo stesso, una delle più importanti nella storia del soccorso pubblico nazionale. L’alluvione che investì Firenze e vaste aree della Toscana, dalla Maremma al Valdarno, dal Casentino alla piana fiorentina, provocò devastazioni ingenti e mise a dura prova intere comunità, richiedendo un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. In quelle ore di emergenza, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rispose con una mobilitazione straordinaria. Oltre 1.400 operatori, provenienti da tutte le regioni d’Italia, raggiunsero Firenze per affiancare il personale dei Comandi provinciali toscani. Con natanti, mezzi anfibi e attrezzature speciali, le squadre furono impegnate senza sosta nelle operazioni di soccorso, salvataggio ed evacuazione, raggiungendo migliaia di persone rimaste intrappolate nelle abitazioni sommerse dalle acque dell’Arno.

L’impegno dei Vigili del Fuoco non si esaurì con la fase più acuta dell’emergenza. Nei mesi successivi, gli interventi proseguirono per contribuire al ritorno alla normalità: prosciugamento degli edifici, rimozione di ingenti quantità di fango e detriti, verifiche sulla stabilità delle strutture e operazioni per il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico e artistico della città. Il valore di quell’impegno, contraddistinto da coraggio, professionalità e spirito di abnegazione, trovò un riconoscimento ufficiale nel 1967, quando al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile.