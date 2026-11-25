C’è un prima e un dopo nella storia dell’astronomia moderna, e la linea di confine passa esattamente dal 1995. Fino a quell’anno, l’umanità conosceva soltanto i pianeti del proprio Sistema Solare, e l’esistenza di altri mondi attorno a stelle simili al Sole rimaneva confinata tra le ipotesi teoriche e la fantascienza. Tutto cambiò quando gli astrofisici svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz pubblicarono sulla rivista Nature la scoperta di 51 Pegasi b, un pianeta con una massa simile a quella di Giove capace di completare un’orbita intera in appena 4,23 giorni. Quella rivelazione, che nel 2019 sarebbe valsa ai due ricercatori il Premio Nobel per la Fisica, non si limitò a confermare che esistono altri sistemi planetari, ma costrinse l’intera comunità scientifica a riscrivere da zero i manuali di astrofisica.

Un gigante gassoso nell’inferno di un’orbita impossibile

Ciò che rese 51 Pegasi b così sconvolgente agli occhi degli astronomi del 1995 fu la sua totale incompatibilità con tutto ciò che conoscevamo. Nel nostro Sistema Solare, il pianeta più vicino alla stella e più rapido nella sua corsa è Mercurio, che impiega comunque 88 giorni per compiere un giro completo attorno al Sole. Il mondo scoperto attorno alla stella 51 Pegasi, al contrario, orbitava a soli otto milioni di chilometri dal proprio astro madre, ben all’interno dell’orbita di Mercurio, con un anno più corto di una settimana scolastica.

A una distanza tanto estrema, l’intensa radiazione stellare porta la temperatura superficiale del pianeta ben oltre i 1.300 kelvin, superando i mille gradi Celsius. Secondo i modelli di formazione planetaria dell’epoca, un gigante gassoso non avrebbe mai potuto formarsi né sopravvivere in una zona così torrida, dove il calore avrebbe dovuto spazzare via il gas prima ancora che il pianeta potesse aggregarsi. La presenza di un colosso del genere così vicino alla propria stella fu il primo indizio che il nostro Sistema Solare non era affatto lo standard universale, ma soltanto una delle tante configurazioni possibili nella galassia.

Come il metodo della velocità radiale ha svelato l’invisibile

La scoperta di 51 Pegasi b rappresenta ancora oggi un capolavoro di ingegno osservativo. Il pianeta non venne mai fotografato direttamente, poiché il bagliore della stella madre avrebbe reso impossibile distinguerlo con gli strumenti dell’epoca. A partire dall’aprile 1994, il gruppo di Ginevra aveva avviato un paziente monitoraggio sulle velocità radiali di 142 stelle nane di classe G e K, astri molto simili al nostro Sole, riuscendo a rilevare variazioni minuscole nell’ordine dei 13 metri al secondo.

Analizzando lo spettro luminoso di 51 Pegasi, Mayor e Queloz notarono che le righe spettrali della stella si spostavano avanti e indietro in modo regolare, seguendo un ciclo preciso di 4,23 giorni. Questo impercettibile “dondolio” gravitazionale era la firma inequivocabile di un corpo massiccio in orbita strettissima, la cui attrazione faceva oscillare la stella stessa. Quella tecnica, perfezionata nei decenni successivi, è diventata uno dei pilastri fondamentali della caccia agli esopianeti, permettendo di stimare la massa di migliaia di mondi lontani senza doverli osservare direttamente.

Migrazione planetaria o nana bruna spogliata: il dibattito originale

Di fronte a un oggetto tanto anomalo, lo stesso articolo originale su Nature del 1995 avanzava due ipotesi principali per spiegarne l’esistenza. La prima teoria ipotizzava una migrazione planetaria: il gigante gassoso si sarebbe formato a grande distanza dalla stella, nelle regioni fredde del disco protoplanetario esattamente come Giove, per poi scivolare lentamente verso l’interno a causa delle interazioni gravitazionali con il gas circostante, fino a stabilizzarsi su un’orbita ravvicinata.

La seconda lettura proposta da Mayor e Queloz contemplava invece uno scenario diverso, suggerendo che il compagno potesse essere il nucleo residuo di una nana bruna, una stella fallita che, avvicinandosi troppo a 51 Pegasi, sarebbe stata progressivamente spogliata dei suoi strati esterni dall’intensa radiazione e dalle forze mareali. Con il passare degli anni e la scoperta di centinaia di oggetti simili, la comunità scientifica ha abbracciato soprattutto la teoria della migrazione, battezzando questa nuova e affascinante categoria di mondi estremi con il nome di gioviani caldi.

L’eredità di 51 Pegasi b nell’era del James Webb

Rileggere oggi lo studio di Mayor e Queloz del 1995 permette di apprezzare fino in fondo l’ironia della ricerca scientifica. Il programma osservativo di Ginevra era stato costruito per cercare stelle simili al Sole circondate da pianeti simili a Giove su orbite ampie e tranquille come le nostre; invece trovò l’esatto opposto, aprendo un campo di ricerca che non si è più fermato.

Da quell’unico segnale di 4,23 giorni, l’astronomia ha compiuto passi da gigante. Oggi conosciamo oltre cinquemila esopianeti confermati, una varietà straordinaria che spazia dalle super-Terre rocciose ai mondi oceanici, fino a sistemi multipli compatti. E proprio i gioviani caldi inaugurati da 51 Pegasi b restano tra i bersagli più preziosi per gli strumenti di ultima generazione come il telescopio spaziale James Webb: grazie alle loro dimensioni enormi e alla vicinanza alla stella madre, permettono agli scienziati di analizzarne le atmosfere in dettaglio, trasformando quella che trent’anni fa sembrava un’impossibile anomalia nella chiave di volta per comprendere l’origine dei mondi nell’universo.