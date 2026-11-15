90 anni dalla fondazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica: la visione di Guglielmo Marconi alle origini di una grande storia scientifica

Comprendere il nostro pianeta, monitorarne i fenomeni naturali e proteggere il territorio: da novant’anni questa è la missione al centro della ricerca geofisica italiana. Un percorso lungo e prestigioso che affonda le sue radici nell’intuizione lungimirante di Guglielmo Marconi e che, attraverso l’unione di storiche eccellenze scientifiche, ha portato alla nascita dell’attuale Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In occasione di questo importante anniversario, l’INGV ripercorre le tappe fondamentali di una storia fatta di passione, innovazione e sguardo rivolto al futuro.

90 anni dalla fondazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica

Novant’anni fa, il 15 novembre 1936, per iniziativa di Guglielmo Marconi, allora Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nasceva l’Istituto Nazionale di Geofisica (ING). Alla base della sua fondazione vi era una visione innovativa per l’epoca: riunire e coordinare in un’unica istituzione le attività di ricerca dedicate allo studio dei fenomeni fisici della Terra, promuovendo lo sviluppo della geofisica e delle sue applicazioni. Quella intuizione di Marconi contribuì ad aprire una nuova stagione per la ricerca geofisica italiana, favorendo nel corso dei decenni lo sviluppo di conoscenze, competenze e infrastrutture scientifiche fondamentali per lo studio del nostro Pianeta.

Dall’ING all’INGV

La storia dell’ING rappresenta oggi una parte importante del patrimonio scientifico e culturale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’attuale INGV nasce infatti dall’incontro di diverse e prestigiose tradizioni scientifiche. Insieme all’ING, hanno contribuito alla sua costituzione l’Osservatorio Vesuviano, fondato nel 1841, e tre istituti del CNR: l’Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania, l’Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo e l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano. Realtà con storie, competenze e specializzazioni differenti che, attraverso la loro integrazione, hanno dato vita a un grande istituto nazionale dedicato allo studio della Terra, alla ricerca scientifica e al monitoraggio dei fenomeni naturali.

Florindo: “un patrimonio di cui essere orgogliosi”

“Celebrare i novant’anni dalla fondazione dell’ING significa ricordare una pagina importante della storia della ricerca italiana e rendere omaggio alla straordinaria intuizione di Guglielmo Marconi”, dichiara Fabio Florindo, Presidente dell’INGV. “Ma questa ricorrenza ci offre anche l’occasione per ricordare che l’INGV di oggi è il risultato dell’incontro di storie scientifiche diverse, tutte importanti, che hanno contribuito a costruire l’identità e il valore del nostro Istituto. È un patrimonio di cui dobbiamo essere orgogliosi, fatto soprattutto del lavoro, della passione e delle competenze delle tante donne e dei tanti uomini che, nel corso dei decenni, hanno dedicato la propria vita alla ricerca”. “Credo che il modo migliore per onorare questa eredità sia continuare a investire nella ricerca, nelle nuove generazioni e nelle infrastrutture scientifiche, con la stessa capacità di guardare avanti che animò i nostri predecessori”, conclude Florindo.

Un evento dedicato

Per celebrare il novantesimo anniversario della fondazione dell’ING, lunedì 14 dicembre l’INGV organizzerà una mattinata dedicata alla storia dell’Istituto, con interventi e testimonianze sulle principali tappe del suo percorso scientifico e istituzionale e la presentazione di un volume dedicato alla sua storia. Un’occasione per ricordare le proprie origini, valorizzare il contributo delle diverse comunità scientifiche e riflettere sulle prospettive future della ricerca geofisica e vulcanologica italiana.