Dopo quasi 50 anni di viaggio ininterrotto attraverso il cosmo, la sonda Voyager 1 della NASA si prepara a tagliare un traguardo che nessun oggetto costruito dall’uomo ha mai raggiunto prima: la distanza di 1 giorno-luce dalla Terra. L’appuntamento con la storia è fissato per mercoledì 18 novembre 2026, alle 11:16:07 ora italiana, un momento che testimonia l’incredibile portata dell’esplorazione spaziale umana e mette in evidenza le estreme difficoltà tecniche legate alla gestione di veicoli operativi ben oltre i confini del Sistema Solare. Lanciata il 5 settembre 1977, la sonda sfreccia oggi nello Spazio interstellare a una velocità di quasi 61mila km/h, eppure ha impiegato più di 49 anni per coprire lo stesso tragitto che un raggio di luce percorre in appena 24 ore. Questo evento segna un punto di svolta, trasformando una distanza astronomica quasi inconcepibile in una misura tangibile del nostro isolamento cosmico.

Che cos’è 1 giorno-luce

Sebbene il termine giorno-luce possa trarre in inganno e sembrare un’unità di misura temporale, in astronomia indica in realtà una distanza, esattamente come accade per il più celebre anno-luce. Gli scienziati ricorrono a queste unità basate sulla velocità della luce perché i tradizionali km diventano rapidamente numeri troppo grandi e difficili da visualizzare quando si descrivono gli spazi immensi che separano i corpi celesti. Poiché la luce viaggia nel vuoto a circa 300mila km al secondo, in un arco di 24 ore riesce a coprire una distanza colossale, pari a circa 26 miliardi di km. Per avere un termine di paragone concreto, la luce del Sole impiega circa 8 minuti e 20 secondi per raggiungere il nostro pianeta, collocando la Terra a una distanza media di circa 8,3 minuti-luce dalla nostra stella. Persino i segnali radio scambiati tra la Terra e Marte richiedono un tempo variabile tra i 3 e i 22 minuti, a seconda della posizione reciproca dei 2 pianeti lungo le rispettive orbite.

Le sfide delle comunicazioni nello Spazio profondo

Il raggiungimento di questa soglia comporta conseguenze operative molto concrete per gli ingegneri della NASA che seguono la missione da terra. A 1 giorno-luce di distanza, qualsiasi segnale radio inviato dalla Voyager 1 impiegherà 24 ore intere per arrivare alle antenne terrestri, e qualsiasi comando trasmesso dal centro di controllo richiederà altre 24 ore per raggiungere la sonda. Un semplice scambio di battute tra il veicolo e i suoi controllori richiede quindi 2 giorni completi di attesa. A differenza delle missioni che operano nelle vicinanze della Terra, dove i dati arrivano quasi in tempo reale, gestire la Voyager 1 obbliga i tecnici a pianificare ogni singola operazione con largo anticipo, tenendo conto di questo enorme ritardo quando devono risolvere eventuali guasti tecnici o valutare l’esito delle istruzioni inviate. Anche viaggiando alla vertiginosa velocità di 61mila km/h, la sonda si muove a passo d’uomo rispetto alla luce stessa, mentre la sua gemella Voyager 2, partita sempre nel 1977 lungo una traiettoria differente, non taglierà questo medesimo traguardo prima del novembre 2035.