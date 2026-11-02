A Cesena il primo edificio residenziale in Europa con parapetti in vetro fotovoltaico attivo: la nuova frontiera dell’architettura sostenibile

A Cesena prende forma un progetto che segna un primato europeo nell’integrazione tra architettura residenziale e tecnologia fotovoltaica. È stato infatti realizzato il primo edificio residenziale in Europa a integrare parapetti in vetro fotovoltaico attivo, una soluzione che unisce le caratteristiche architettoniche delle superfici vetrate alla tecnologia per la produzione di energia solare. L’intervento nasce dalla collaborazione tra New Time S.p.A. e GMN Group e sarà presentato ufficialmente mercoledì 18 novembre, nel corso di un incontro dedicato alla scoperta dell’edificio e delle sue caratteristiche.

Il primo edificio residenziale in Europa con parapetti fotovoltaici attivi

Il progetto rappresenta un’applicazione della tecnologia fotovoltaica integrata nell’architettura residenziale, attraverso l’utilizzo di parapetti in vetro attivo. L’elemento distintivo dell’intervento è proprio l’integrazione dei vetri fotovoltaici all’interno della struttura architettonica, con particolare attenzione alla loro resa estetica, alla trasparenza e alle caratteristiche tecniche. La realizzazione consente di osservare concretamente come una tecnologia destinata alla produzione di energia possa essere incorporata in un elemento architettonico come il parapetto in vetro. L’innovazione riguarda dunque non soltanto la componente tecnologica, ma anche il rapporto tra funzionalità energetica e progettazione degli spazi residenziali.

Cesena, il 18 novembre la presentazione del progetto Villini a Mare

La presentazione è in programma mercoledì 18 novembre alle ore 12:00, presso il complesso residenziale “Villini a Mare”, situato a Cesena, in via Eleonora Duse, all’angolo con via Rio Marano. L’incontro sarà dedicato alla presentazione dell’intervento realizzato grazie alla collaborazione tra le due aziende e consentirà di conoscere direttamente la soluzione adottata nell’edificio. Al centro dell’appuntamento ci sarà l’integrazione dei parapetti in vetro fotovoltaico attivo, elemento che caratterizza il progetto e ne costituisce il principale aspetto innovativo.

Una visita guidata per osservare i vetri fotovoltaici attivi

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la visita guidata all’edificio, organizzata per mostrare dal vivo l’applicazione della tecnologia e il suo inserimento nel contesto residenziale. La visita permetterà di esaminare l’integrazione architettonica dei vetri fotovoltaici attivi, osservandone direttamente la resa estetica e il livello di trasparenza. Sarà inoltre possibile approfondire le caratteristiche tecniche della soluzione installata, valutando il rapporto tra l’aspetto visivo dei parapetti e la loro funzione fotovoltaica. La possibilità di osservare l’installazione direttamente sull’edificio costituisce uno degli elementi principali della presentazione, che non sarà quindi limitata all’illustrazione del progetto, ma comprenderà anche la verifica dal vivo delle caratteristiche dei materiali e della loro applicazione.

New Time e GMN Group, i protagonisti dell’intervento a Cesena

Alla presentazione parteciperanno Paolo Cimatti, Amministratore Unico di New Time S.p.A., e Marco Macori, Owner e CEO di GMN Group, le due realtà che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Entrambi saranno presenti per illustrare l’intervento e rispondere alle domande sulle soluzioni adottate, offrendo un approfondimento sugli aspetti architettonici e tecnologici dell’edificio. L’appuntamento del 18 novembre a Cesena sarà dunque l’occasione per presentare una realizzazione che introduce i parapetti in vetro fotovoltaico attivo nell’edilizia residenziale europea, mettendo al centro il contributo delle nuove tecnologie alla progettazione architettonica e la possibilità di integrare la funzione energetica direttamente negli elementi dell’edificio.