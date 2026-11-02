A Reggio Calabria la conferenza degli Addetti scientifici, spaziali e degli Esperti agricoli 2026

Reggio Calabria si prepara a ospitare un importante appuntamento dedicato alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica e alla cooperazione internazionale. Mercoledì 4 novembre, presso l’Atelier dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà la Conferenza degli Addetti scientifici, spaziali e degli Esperti agricoli, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Un evento che porterà la città al centro del confronto sulle tecnologie di frontiera e sul rapporto tra ricerca avanzata e sviluppo industriale, con una novità particolarmente significativa: per la prima volta si svolgerà anche la Riunione dei Presidenti delle Associazioni dei Ricercatori italiani nel mondo.

Reggio Calabria ospita la Conferenza degli Addetti scientifici, spaziali e degli Esperti agricoli

La conferenza rappresenta un appuntamento di rilievo per il mondo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, con un programma articolato in diverse sessioni che si svilupperanno nell’arco dell’intera giornata. Al centro dei lavori ci sarà il rapporto tra le attività di ricerca e le loro possibili applicazioni nel sistema produttivo, un tema che assume particolare importanza nella prospettiva della valorizzazione delle competenze scientifiche e delle nuove tecnologie. L’edizione di quest’anno avrà come tema “Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia”, un titolo che pone l’attenzione sul percorso attraverso il quale i risultati della ricerca possono trasformarsi in opportunità per il mercato industriale. La conferenza si propone così come un ponte strategico tra il mondo della ricerca scientifica avanzata e quello dell’industria, mettendo al centro il contributo dell’innovazione alla prosperità del Paese.

Per la prima volta la Riunione dei Presidenti delle Associazioni dei Ricercatori italiani nel mondo

L’elemento di maggiore novità dell’appuntamento reggino sarà il debutto assoluto della Riunione dei Presidenti delle Associazioni dei Ricercatori italiani nel mondo, che si svolgerà in una sessione parallela alla conferenza principale. Si tratta della prima edizione di questo incontro, inserito in una giornata dedicata alla dimensione internazionale della ricerca e al collegamento tra conoscenza scientifica e sviluppo economico. La presenza di questo nuovo appuntamento conferisce ulteriore rilievo alla scelta di Reggio Calabria come sede della manifestazione. Accanto alle sessioni dedicate agli addetti scientifici, spaziali e agli esperti agricoli, la riunione offrirà infatti un ulteriore spazio istituzionale nell’ambito delle attività che coinvolgono le associazioni dei ricercatori italiani operanti nel mondo.

Università Mediterranea e Ministero degli Esteri: gli interventi di apertura

Ad aprire ufficialmente i lavori saranno tre rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. Gli interventi introduttivi saranno affidati a Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Presidente del CRUC Calabria, a Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Ateneo reggino, e a Mauro Battocchi, Direttore Generale DGCE del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’apertura dei lavori metterà dunque insieme la rappresentanza dell’Università Mediterranea, quella del Dipartimento di Agraria e quella del Ministero promotore dell’iniziativa. La partecipazione delle tre figure istituzionali introdurrà una giornata interamente dedicata al ruolo della ricerca scientifica italiana, alle tecnologie di frontiera e alle prospettive di trasferimento delle conoscenze dal laboratorio al mercato.

Ricerca, innovazione e industria: il ruolo delle tecnologie di frontiera

Il filo conduttore della conferenza sarà la relazione tra progresso scientifico e applicazioni industriali, attraverso un confronto che coinvolgerà le diverse dimensioni della ricerca richiamate dall’iniziativa ministeriale. La presenza degli addetti scientifici, spaziali e degli esperti agricoli evidenzia la pluralità dei settori interessati da un appuntamento che pone l’innovazione al centro delle prospettive di sviluppo dell’Italia. La scelta del tema sottolinea in particolare l’importanza del passaggio dalla fase di elaborazione scientifica a quella della valorizzazione delle tecnologie nel mercato. È su questo collegamento che si concentrerà l’impostazione della giornata, con l’obiettivo di evidenziare il valore strategico della conoscenza e delle sue applicazioni per la crescita del sistema industriale nazionale. Per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’appuntamento del 4 novembre rappresenterà un’occasione di particolare rilievo istituzionale, sia per la conferenza promossa dal Ministero degli Esteri sia per la concomitante prima riunione dei rappresentanti delle associazioni dei ricercatori italiani nel mondo. Due momenti distinti, inseriti nella stessa giornata, che pongono Reggio Calabria al centro di un’iniziativa dedicata alla ricerca italiana e alla sua proiezione internazionale.