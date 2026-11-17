Robot a quattro zampe che pattugliano le strade, droni impegnati nella sorveglianza, sistemi di sicurezza coordinati dall’intelligenza artificiale e migliaia di dispositivi capaci di abbattere le barriere linguistiche. È questo lo scenario tecnologico che accompagnerà il 33° forum Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, in Cina. La metropoli, già considerata uno dei principali centri dell’innovazione tecnologica cinese, si prepara ad accogliere i rappresentanti delle maggiori economie dell’Asia-Pacifico trasformando l’appuntamento internazionale anche in una dimostrazione delle potenzialità raggiunte nel campo della robotica, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Il vertice, intitolato “Costruire una comunità Asia-Pacifico per prosperare insieme”, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle principali economie della regione. Tra gli appuntamenti annunciati figura anche un incontro tra i presidenti di Cina, Russia e Stati Uniti, chiamati a confrontarsi sulla “salvaguardia della pace mondiale” e sulla “promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”. Accanto alla dimensione diplomatica, a catturare l’attenzione è soprattutto l’imponente apparato tecnologico predisposto per la gestione della sicurezza e dell’accoglienza. Shenzhen punta su strumenti che rappresentano già una componente significativa della propria trasformazione urbana, mostrando come intelligenza artificiale e sistemi robotici possano essere integrati nelle attività di controllo del territorio e nei servizi destinati a una platea internazionale.

Robot poliziotti e droni: la sicurezza del vertice Apec affidata anche all’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti più innovativi dell’organizzazione riguarda il sistema di sicurezza tecnologica predisposto per l’evento. Le autorità hanno previsto l’impiego di robot poliziotti, droni e piattaforme di sorveglianza basate sull’intelligenza artificiale, destinati a monitorare e controllare diverse aree della città durante la presenza delle delegazioni internazionali. Particolarmente significativo è quanto previsto nel quartiere Sea World, nel distretto di Nanshan, dove entrerà in funzione un sistema di sorveglianza coordinato attraverso l’intelligenza artificiale. Nell’area saranno impiegati anche robot a quattro zampe, incaricati di effettuare pattugliamenti e giri di controllo. La presenza di questi dispositivi rappresenta un esempio concreto dell’evoluzione della robotica applicata alla gestione degli spazi urbani. L’impiego congiunto di macchine autonome e strumenti digitali di monitoraggio introduce nuove modalità operative nel settore della sicurezza, affiancando alle attività tradizionali tecnologie capaci di contribuire al controllo delle aree interessate dal vertice. Per Shenzhen, l’appuntamento Apec costituisce quindi un’occasione per mettere in evidenza il livello di integrazione raggiunto tra innovazione tecnologica, infrastrutture urbane e servizi pubblici, in una città che ha fatto dello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche uno dei propri elementi distintivi.

Oltre 7.000 traduttori con intelligenza artificiale e 100.000 indicazioni multilingue

La tecnologia sarà protagonista anche dell’accoglienza delle delegazioni e dei visitatori stranieri. Le autorità di Shenzhen hanno installato oltre 7.000 dispositivi di traduzione basati sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra persone di lingue differenti durante le giornate del forum. A questi strumenti si aggiungono più di 100.000 indicazioni e segnaletiche disponibili in diverse lingue, predisposte per agevolare gli spostamenti e l’orientamento all’interno della città. L’organizzazione comprende inoltre la predisposizione delle infrastrutture per il trasporto pubblico e della rete alberghiera, chiamate a sostenere l’arrivo delle delegazioni e degli ospiti internazionali. Il ricorso alla traduzione automatica su larga scala evidenzia un’altra applicazione dell’intelligenza artificiale: non soltanto strumento per la sicurezza e l’automazione industriale, ma anche tecnologia al servizio della comunicazione e della gestione dei grandi eventi internazionali.

Shenzhen, la città dove i droni consegnano la cena e i taxi si guidano da soli

Lo scenario che accompagnerà il vertice Apec non rappresenta un’esperienza isolata nella realtà di Shenzhen. Nella metropoli cinese, infatti, robotica e intelligenza artificiale fanno già parte della vita quotidiana, attraverso servizi che testimoniano la progressiva diffusione di tecnologie avanzate nelle attività urbane. Guardando verso il cielo è possibile osservare droni impegnati nella consegna di pasti, mentre sulle strade circolano taxi a guida autonoma che accompagnano i passeggeri con musica rilassante. Anche nei locali pubblici l’automazione trova spazio, con robot-camerieri capaci di servire il caffè e raccontare la provenienza dei chicchi utilizzati per prepararlo. Si tratta di applicazioni che mostrano come l’innovazione non sia confinata ai laboratori di ricerca o alle fabbriche, ma coinvolga direttamente la mobilità, la ristorazione, la logistica e i servizi. Un reportage della Bbc descrive questa trasformazione tecnologica soffermandosi sull’ambizione che caratterizza lo sviluppo della metropoli: “oggi, l’impegno quotidiano è tutto rivolto a rendere i robot sempre più intelligenti”. La stessa emittente riprende una definizione utilizzata dai cinesi per descrivere Shenzhen: “la città dei sogni”. Un’espressione che sintetizza l’immagine di un centro urbano diventato simbolo delle opportunità offerte dall’innovazione e della capacità produttiva della Cina contemporanea.

Dalle fabbriche di elettronica ai robot: come Shenzhen è diventata un polo mondiale dell’innovazione

Situata vicino a Hong Kong, Shenzhen è oggi una delle città più ricche della Cina. La sua storia economica è strettamente legata alla straordinaria crescita industriale del Paese, iniziata proprio in quest’area diversi decenni fa e proseguita attraverso profonde trasformazioni della struttura produttiva. Il percorso industriale della città racconta il passaggio da una produzione basata su beni di consumo e assemblaggio elettronico a settori tecnologicamente sempre più avanzati, fino all’attuale sviluppo della robotica e dei sistemi intelligenti. La Bbc ricostruisce questa evoluzione attraverso un confronto tra le diverse fasi dello sviluppo industriale cinese: “la sua evoluzione produttiva rispecchia l’ascesa della Cina stessa: dalle bambole ‘Cabbage Patch’ ai televisori, passando per gli iPhone, i veicoli elettrici, i droni e, infine, i robot – un settore che sta attirando figure come Huang e un’intera nuova generazione di cinesi ambiziosi”. È proprio nella robotica che oggi si concentra una parte importante delle aspirazioni tecnologiche della città. Dopo aver consolidato il proprio ruolo nella produzione di dispositivi elettronici, veicoli elettrici e droni, Shenzhen guarda allo sviluppo di macchine sempre più intelligenti come a una nuova frontiera dell’industria. La trasformazione riflette una tendenza più ampia dell’economia cinese, nella quale la capacità di produrre grandi quantità di beni si accompagna alla ricerca di tecnologie avanzate e di nuovi settori di crescita. La presenza di robot nei servizi urbani e il loro utilizzo nelle operazioni di sicurezza del vertice Apec costituiscono due manifestazioni differenti di questa evoluzione.

Il volto nascosto della città tecnologica: crisi immobiliare e difficoltà dell’industria

Dietro i grattacieli, i robot e le infrastrutture innovative, Shenzhen presenta tuttavia anche le contraddizioni che attraversano l’economia cinese. La crescita tecnologica convive con le conseguenze della crisi immobiliare, con le difficoltà di alcune attività produttive e con una progressiva trasformazione delle condizioni occupazionali. Allontanandosi dalle zone più moderne della metropoli, nei quartieri di Shajing e Songgang, emergono le difficoltà di territori che in passato rappresentavano il cuore della produzione elettronica mondiale. Il reportage della Bbc descrive il contrasto tra il dinamismo tecnologico della città e le fragilità economiche che interessano una parte della popolazione: “allontanandosi dai grattacieli verso le aree di Shajing e Songgang – un tempo epicentro della produzione elettronica mondiale – ci si imbatte nelle sfide che la Cina di Xi deve affrontare. La Cina resta straordinariamente abile nel fabbricare prodotti, e Shenzhen ne è la prova tangibile. Ma la città custodisce anche i segni delle criticità che affliggono la seconda economia mondiale. La crisi immobiliare non è ancora rientrata, minando la fiducia nel futuro: in una delle città più costose della Cina, il nostro tassista racconta che la sua casa oggi vale appena un terzo del prezzo d’acquisto originale”. Il deterioramento del mercato immobiliare ha avuto conseguenze anche sulle abitudini economiche delle famiglie. La perdita di valore delle abitazioni e l’incertezza sulle prospettive future hanno contribuito a una riduzione dei consumi, con effetti che si riflettono sulla domanda interna e sulle attività produttive.

Automazione industriale e lavoro: le contraddizioni della rivoluzione tecnologica cinese

La trasformazione di Shenzhen pone anche una questione centrale per il futuro dell’economia cinese: il rapporto tra automazione, competitività industriale e occupazione. Le difficoltà del mercato interno stanno spingendo numerose imprese a rivedere le proprie strategie. Come evidenzia la Bbc, “le fabbriche dipendono sempre più dall’export, mentre molti produttori hanno tagliato la produzione, ridimensionato le attività, introdotto l’automazione o trasferito gli impianti altrove, alla ricerca di manodopera a basso costo”. L’introduzione di sistemi automatizzati rappresenta quindi una delle risposte adottate dalle imprese di fronte alle nuove condizioni economiche. Accanto allo sviluppo della robotica come settore industriale emergente, l’impiego crescente delle macchine nei processi produttivi modifica anche l’organizzazione del lavoro nelle attività tradizionali. Una delle conseguenze è l’aumento del numero di lavoratori che, dopo aver perso opportunità occupazionali nei settori industriali, si orientano verso impieghi temporanei nella cosiddetta gig economy, caratterizzati frequentemente da compensi più contenuti e da minori garanzie. È il paradosso di una città che continua a sviluppare tecnologie sempre più sofisticate, mentre una parte della forza lavoro deve confrontarsi con l’instabilità economica e con gli effetti della riorganizzazione industriale.

Il vertice Apec nella Shenzhen dei robot, tra ambizioni tecnologiche e trasformazioni economiche

In questo contesto si inserisce il forum Apec del 18 e 19 novembre, che porterà Shenzhen al centro dell’attenzione internazionale. La metropoli si presenta all’appuntamento con un apparato organizzativo nel quale le tecnologie intelligenti assumono un ruolo di primo piano, dalla sorveglianza delle aree urbane alla comunicazione multilingue. L’immagine dei robot a quattro zampe impegnati nei pattugliamenti e dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per coordinare i controlli costituisce una rappresentazione immediata delle ambizioni tecnologiche della città. Allo stesso tempo, la diffusione quotidiana di droni per le consegne, taxi autonomi e robot nei servizi mostra quanto profondamente queste innovazioni siano già entrate nel tessuto urbano. Ma Shenzhen è anche il luogo in cui si incontrano due realtà della Cina contemporanea: da una parte la spinta verso intelligenza artificiale, robotica e industria avanzata, dall’altra le difficoltà del settore immobiliare, la pressione sulle fabbriche e i cambiamenti del mercato del lavoro. Il vertice internazionale offrirà così una vetrina alla capacità tecnologica di una delle metropoli più dinamiche del Paese, mentre la sua evoluzione economica continuerà a riflettere le opportunità e le contraddizioni della trasformazione industriale cinese.