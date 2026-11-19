Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin convergono sulla necessità di una riforma delle Nazioni Unite, affinché l’organizzazione possa affrontare con maggiore efficacia le sfide globali e adempiere pienamente alla propria missione di tutela della pace e della sicurezza internazionale. I 3 capi di Stato hanno inoltre manifestato l’impegno a favorire un incremento della produzione e delle forniture di prodotti petroliferi raffinati, sottolineando l’importanza di garantire flussi energetici stabili a beneficio dei diversi Paesi.

Sul fronte giuridico e istituzionale, Xi, Trump e Putin hanno ribadito la centralità del principio del consenso dello Stato e del rispetto delle immunità dei suoi rappresentanti. I 3 leader hanno anche convenuto che la Corte penale internazionale e gli altri tribunali analoghi non debbano abusare del proprio mandato. Particolare attenzione è stata riservata alla questione nucleare. I 3 presidenti hanno riaffermato il principio secondo cui non si può vincere una guerra nucleare, che non deve mai essere combattuta, ribadendo la necessità di evitare qualsiasi escalation.