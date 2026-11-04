ADC, la nuova frontiera della lotta ai tumori: scoperto il doppio effetto degli anticorpi farmaco-coniugati

Un nuovo importante passo avanti nella ricerca oncologica arriva dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO). Un gruppo di ricercatori, coordinato da Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e vice Direttore Scientifico dell’IEO, ha approfondito i meccanismi alla base dell’attività antitumorale degli anticorpi farmaco-coniugati (ADC, dall’inglese Antibody–Drug Conjugates), contribuendo a delineare nuove prospettive per il loro impiego nella cura dei tumori. Per la rilevanza clinica e scientifica dei risultati, lo studio è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature.

La ricerca mette in evidenza una caratteristica fondamentale di questa classe di farmaci innovativi: la loro azione non si limita a colpire direttamente le cellule tumorali, ma è in grado di coinvolgere anche il sistema immunitario, potenziandone la capacità di riconoscere e contrastare il tumore. Un doppio meccanismo d’azione che potrebbe contribuire ad ampliare l’efficacia delle terapie e a sviluppare strategie di trattamento sempre più mirate.

Come funzionano gli anticorpi farmaco-coniugati

Gli ADC rappresentano una delle innovazioni che hanno maggiormente trasformato il paradigma delle terapie mediche oncologiche. Sono costituiti da un anticorpo monoclonale, progettato per riconoscere una specifica proteina (antigene) presente sulla superficie delle cellule tumorali, al quale viene legata una molecola chemioterapica. Una volta individuato il bersaglio, l’anticorpo si lega all’antigene e l’intero composto viene internalizzato dalla cellula tumorale. Al suo interno viene rilasciato il farmaco citotossico, che provoca la distruzione della cellula. Gli studi più recenti hanno tuttavia dimostrato che l’attività degli ADC può andare oltre questo meccanismo. Oltre all’azione citotossica diretta, questi farmaci possono infatti attivare e modulare la risposta immunitaria contro il tumore, contribuendo a rafforzare l’effetto terapeutico.

Il ruolo del sistema immunitario nella lotta al cancro

Il lavoro dei ricercatori IEO approfondisce proprio i processi biologici che permettono agli ADC di interagire con il sistema immunitario. In particolare, lo studio analizza come la morte delle cellule tumorali, l’attivazione delle cellule immunitarie e il rimodellamento del microambiente tumorale possano concorrere all’efficacia antitumorale di questi farmaci. Si tratta di un cambio di prospettiva importante: gli ADC non vengono più considerati esclusivamente come strumenti per veicolare in modo mirato un chemioterapico, ma anche come potenziali attivatori delle difese immunitarie dell’organismo. Un aspetto che potrebbe avere ricadute significative sullo sviluppo di nuove strategie terapeutiche e sulla possibilità di combinare gli ADC con altri trattamenti oncologici.

“Nel nostro lavoro mettiamo in luce strategie innovative per ottimizzare ulteriormente il potenziale immunogenico degli ADC, tra cui l’ingegneria anticorpale, il targeting del microambiente tumorale, nuove combinazioni terapeutiche e l’impiego di farmaci immunostimolanti o di anticorpi bispecifici nel disegno degli ADC. Questo paradigma in evoluzione definisce gli ADC non più soltanto come agenti citotossici mirati, ma bensì come modulatori delle interazioni tra tumore e sistema immunitario, con implicazioni per l’efficacia sia in monoterapia che in regimi di combinazione“, aggiunge Paola Zagami, prima firma dello studio.

Verso una seconda rivoluzione nelle terapie oncologiche

I risultati della ricerca aprono la strada a una comprensione più ampia delle potenzialità degli anticorpi farmaco-coniugati e del loro possibile ruolo nelle future strategie di cura. La possibilità di intervenire contemporaneamente sulle cellule tumorali e sulle interazioni tra tumore e sistema immunitario rappresenta infatti un ambito di grande interesse per la ricerca oncologica. L’obiettivo è sviluppare trattamenti sempre più efficaci e personalizzati, capaci di considerare non soltanto le caratteristiche molecolari del tumore, ma anche il contesto biologico in cui si sviluppa e le caratteristiche del paziente.

“Questo studio ci porta alle soglie della seconda rivoluzione legata agli ADC nella cura dei tumori. Il suo valore è contribuire a una visione più completa del potenziale degli ADC in oncologia. Comprendere come questi farmaci interagiscano con il sistema immunitario significa ampliare le basi scientifiche per sviluppare strategie terapeutiche sempre più mirate, capaci di tenere conto delle caratteristiche biologiche del tumore e del paziente. È in questa integrazione tra conoscenza dei meccanismi biologici e innovazione terapeutica che si aprono nuove prospettive per la ricerca e per il futuro della cura dei tumori“, conclude Curigliano.

La pubblicazione su Nature conferma la rilevanza del contributo scientifico dell’IEO in un settore in rapida evoluzione. La ricerca sugli ADC potrebbe segnare una nuova fase nello sviluppo delle terapie oncologiche, nella quale il bersaglio non è più soltanto la cellula tumorale, ma anche il complesso sistema di relazioni biologiche e immunitarie che ne condiziona la crescita e la risposta alle cure.