Nella sera locale di mercoledì 25 novembre, un aereo FedEx è uscito di pista all’aeroporto internazionale di Miami, costringendo alla chiusura temporanea di tutte le piste, a eccezione di una, proprio alla vigilia del Giorno del Ringraziamento. Secondo quanto riferito dalle autorità aeroportuali, non si registrano feriti in seguito all’uscita di pista, avvenuta intorno alle 20:40 locali. L’episodio si verifica a quasi tre mesi di distanza da un incidente che ha coinvolto un aereo cargo di Amazon, anch’esso uscito di pista a Miami, causando la morte di cinque persone a terra. Già dalle prime ore di oggi, la Federal Aviation Administration (FAA) ha segnalato ritardi nei voli che si protraggono per diverse ore.

Problemi durante l’atterraggio

La FAA, che sta conducendo le indagini, ha reso noto che il velivolo, un McDonnell Douglas MD-11, proveniva da Memphis. FedEx ha dichiarato che l’aereo ha riscontrato “un problema durante l’atterraggio” e che l’azienda sta collaborando con gli inquirenti. “Siamo grati che il nostro equipaggio sia al sicuro e che non si registrino feriti“, ha affermato la società in un comunicato. Le unità dei Vigili del Fuoco della contea di Miami-Dade sono intervenute sul posto in seguito all’incidente. L’aeroporto ha consigliato ai passeggeri in partenza mercoledì sera di verificare lo stato del proprio volo con la rispettiva compagnia aerea prima di recarsi allo scalo. “Ringraziamo i passeggeri per la pazienza dimostrata mentre lavoriamo per ripristinare le normali operazioni in totale sicurezza“, si legge nella nota dell’aeroporto.

Gli aerei MD-11

FedEx aveva ripreso a utilizzare gli MD-11 per il trasporto di merci solo lo scorso maggio, dopo che un velivolo dello stesso modello era precipitato in Kentucky l’anno precedente durante la fase di decollo. In quell’occasione, il motore sinistro di un aereo UPS si era staccato, provocando la morte dei tre piloti e di 12 persone a terra. La FAA aveva approvato la soluzione tecnica proposta da Boeing per gli MD-11 “dopo un’approfondita revisione”.

La pista su cui è atterrato l’aereo FedEx ieri è diversa da quella coinvolta nell’incidente del cargo Amazon a settembre; tuttavia, poiché tre delle piste di Miami convergono verso l’estremità occidentale, l’aereo FedEx si è fermato non lontano dal punto in cui, nel precedente incidente, il velivolo Amazon aveva attraversato una strada, colpendo un furgone che trasportava una squadra addetta alla pulizia degli aerei. L’episodio giunge inoltre a meno di due settimane da una collisione minore tra due velivoli, avvenuta all’incrocio di una via di rullaggio (taxiway) sempre all’aeroporto di Miami: in quell’occasione, l’ala di un aereo della compagnia Copa era entrata in contatto con il muso di un velivolo UPS.