Quasi 7mila frequentatori, 220 allievi stranieri, 57 nuovi piloti militari e centinaia di professionisti impegnati in percorsi universitari e di specializzazione. Sono alcuni dei numeri che raccontano l’importanza della formazione nell’Aeronautica Militare, emersi nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 degli Istituti di Formazione della Forza Armata. L’evento si è svolto oggi, giovedì 26 novembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, accademiche e militari. Ad aprire l’incontro è stato il Comandante delle Scuole e della 3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, che ha illustrato le attività che hanno caratterizzato il precedente anno accademico. La cerimonia ha rappresentato l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti dagli istituti, dalle scuole di volo e dalle strutture impegnate nella preparazione del personale, ma anche per approfondire il valore delle competenze umane e professionali di fronte alle sfide future della Forza Armata.

Aeronautica Militare, quasi 7mila frequentatori negli istituti di formazione

Nel corso dell’Anno Accademico 2025/2026, negli Istituti di Formazione e nelle scuole dell’Aeronautica Militare sono transitati complessivamente 6.916 frequentatori, di cui 220 allievi stranieri. Un’attività che ha coinvolto personale impegnato in differenti percorsi di preparazione, dagli studi universitari all’addestramento al volo, passando per la specializzazione professionale e lo sviluppo delle capacità di leadership. Sul fronte della formazione universitaria, sono stati 205, tra Ufficiali e Marescialli, a conseguire la laurea di primo livello, mentre 59 Ufficiali hanno completato il proprio percorso di studi ottenendo la laurea magistrale.

Addestramento al volo: 57 nuovi piloti militari e i brevetti per aeroplani ed elicotteri

Particolarmente significativi sono i risultati raggiunti nell’ambito dell’addestramento al volo. Nell’ultimo anno accademico, 57 Ufficiali, di cui 14 stranieri, hanno conseguito il brevetto di pilota militare presso le scuole di volo in Italia e all’estero. Sono stati invece 84 gli allievi frequentatori che hanno ottenuto il brevetto di pilota di aeroplano, tra cui 21 appartenenti ad altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. La formazione ha interessato anche il settore degli aeromobili ad ala rotante: 23 allievi frequentatori provenienti da altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato hanno conseguito il brevetto militare di pilota di elicottero. Ulteriori 9 brevetti di pilota di elicottero sono stati rilasciati a personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. L’attività delle scuole dell’Aeronautica Militare contribuisce dunque anche alla preparazione del personale appartenente ad altre articolazioni dello Stato.

International Flight Training School: l’addestramento avanzato per 14 Paesi partner

Un ruolo particolare nel sistema della formazione aeronautica è ricoperto dalla International Flight Training School (IFTS), nata con l’obiettivo di garantire un elevato livello di preparazione ai piloti militari italiani e di soddisfare la domanda di addestramento proveniente da 14 Paesi partner. La scuola ha visto l’addestramento avanzato di circa 100 piloti all’anno, rappresentando una componente significativa delle attività formative dell’Aeronautica Militare e della cooperazione internazionale nel settore.

Il Generale Antonio Conserva: la formazione al centro del futuro dell’Aeronautica Militare

Nel corso della cerimonia, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha posto l’accento sulla centralità del capitale umano, sottolineando come la formazione non riguardi “soltanto la preparazione professionale, ma soprattutto attiene alla crescita delle persone, perché è attraverso la formazione che si modellano le donne e gli uomini di domani”. Ha poi aggiunto che “la formazione non è mai un processo meramente trasmissivo di nozioni e competenze. È, prima di tutto, un percorso di crescita”, un’opportunità per “far emergere il talento, sviluppare il pensiero critico” e “forgiare coscienze libere, responsabili e consapevoli”. Il Generale Conserva ha evidenziato la necessità di accompagnare la crescita personale dei frequentatori con l’acquisizione di conoscenze adeguate alla complessità dei compiti che saranno chiamati a svolgere. Si tratta, ha ricordato, di “uomini e donne che diventeranno dei professionisti pienamente consci del loro status di militare” e che devono “acquisire competenze all’avanguardia, moderne, trasversali e all’altezza delle sfide che il mondo e i nostri compiti ci prospettano”.

Il messaggio agli allievi tra responsabilità, spirito di squadra e nuove competenze

Un passaggio dell’intervento del Capo di Stato Maggiore è stato dedicato direttamente ai frequentatori degli istituti, chiamati a costruire il proprio percorso professionale attraverso la preparazione continua, la curiosità intellettuale e la consapevolezza delle responsabilità legate alla professione militare. “impegno, passione, determinazione, generosità, spirito di squadra, consapevolezza delle vostre responsabilità e curiosità intellettuale sono solo alcune delle qualità che vi aiuteranno a costruire il vostro futuro. Non smettete mai di imparare, di porvi domande e di ricercare nuove conoscenze. Coltivate la curiosità, abbiate il coraggio di affrontare le difficoltà e non temete le sfide che vi attendono”, ha evidenziato Conserva. Il Generale ha quindi concluso il proprio intervento ribadendo l’importanza delle persone accanto all’evoluzione degli strumenti tecnologici e operativi della Forza Armata: “il futuro dell’Aeronautica Militare non si costruisce soltanto con gli aeromobili, i sistemi d’arma e le tecnologie più avanzate. Si costruisce, soprattutto, attraverso le persone che sono in grado di immaginarlo, prepararlo e realizzarlo. E voi siete parte di questo futuro”.

Neuroscienze, medicina aerospaziale e innovazione tecnologica

Ad arricchire la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 è stato l’intervento del Maggiore Giovanni Marfia, Ufficiale Medico dell’Istituto di Medicina Aerospaziale AM di Milano, Professore presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano ed European Research Council Principal Investigator 2026. Il Maggiore ha tenuto una prolusione dal titolo “Il dovere di innovare – Cervelli ad alta quota, Human Performance e Neuroscienze: l’innovazione tecnologica come risorsa strategica del Paese”. L’approfondimento ha portato al centro dell’incontro il rapporto tra neuroscienze, prestazioni umane e innovazione tecnologica, inserendo la ricerca scientifica nel più ampio contesto delle prospettive strategiche del Paese.

Leadership strategica e Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet

Tra i risultati conseguiti nell’Anno Accademico 2025/2026 figurano anche quelli relativi all’alta formazione e ai percorsi scolastici. Complessivamente, 72 Capitani hanno conseguito il Master di secondo livello in Leadership e Analisi strategica, mentre 29 allievi si sono diplomati presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”. Nel corso della cerimonia, come da tradizione, sono stati inoltre assegnati una serie di premi agli allievi e ai frequentatori dei diversi Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare che si sono particolarmente distinti durante l’ultimo anno accademico.