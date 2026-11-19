L’agricoltura del futuro passa dall’intelligenza artificiale, dall’automazione e dalle nuove tecnologie, ma senza investimenti adeguati e imprese economicamente solide il progresso rischia di rimanere soltanto sulla carta. È il messaggio lanciato da Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna, in occasione della presentazione a Firenze del Manifesto dell’Agricoltura del futuro, il documento elaborato da Confagricoltura insieme a Invernizzi Agri Lab della SDA Bocconi per individuare le principali sfide che il settore agricolo dovrà affrontare da qui al 2050. Al centro della riflessione c’è una questione determinante per la tenuta del sistema produttivo: come trasformare i risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in strumenti concretamente utilizzabili dalle aziende agricole, garantendo allo stesso tempo redditività, competitività e sostenibilità economica. Un tema che assume particolare rilevanza anche nel territorio bolognese, dove le imprese si confrontano con l’aumento dei costi, la carenza di manodopera e le difficoltà provocate dai cambiamenti climatici.

Intelligenza artificiale e agricoltura di precisione: la sfida è portare l’innovazione nelle aziende

Il progresso tecnologico offre nuove possibilità per trasformare i sistemi di produzione agricola. Intelligenza artificiale, automazione e agricoltura di precisione rappresentano strumenti potenzialmente decisivi per migliorare l’efficienza delle attività produttive, contenere le spese e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tuttavia, secondo Confagricoltura Bologna, la disponibilità di tecnologie avanzate non è sufficiente se le aziende non dispongono dei mezzi economici e delle competenze necessarie per adottarle. Il presidente Davide Venturi richiama proprio la necessità di superare la distanza tra ricerca scientifica e applicazione pratica, affinché le innovazioni possano contribuire realmente alla crescita economica delle imprese. “Intelligenza artificiale, automazione e agricoltura di precisione possono cambiare il modo di produrre, ridurre i costi e migliorare l’utilizzo delle risorse. Ma senza investimenti e competenze rischiano di rimanere opportunità sulla carta. La sfida è portare al più presto queste soluzioni nelle aziende agricole, rendendole accessibili e capaci di generare benefici economici concreti”. La posizione espressa da Confagricoltura Bologna mette dunque in evidenza il rapporto tra innovazione agricola e sostenibilità economica. L’introduzione di nuovi strumenti produttivi deve essere accompagnata dalla possibilità concreta di utilizzarli e di ottenere risultati capaci di rafforzare le aziende, evitando che la trasformazione tecnologica rimanga limitata alle sole realtà dotate di maggiori disponibilità finanziarie.

Agricoltura e cambiamenti climatici: le sfide del settore fino al 2050

Il Manifesto dell’Agricoltura del futuro, presentato da Confagricoltura e SDA Bocconi, affronta una serie di questioni destinate a influenzare profondamente il settore agricolo nei prossimi decenni. Tra queste figurano la sostenibilità economica delle produzioni, gli effetti del cambiamento climatico e la necessità di favorire l’ingresso delle nuove generazioni nelle attività agricole. Le prospettive delineate dal documento si inseriscono in un contesto globale caratterizzato da una crescente domanda alimentare e da condizioni ambientali sempre più complesse. Secondo le proiezioni riportate nel Manifesto, entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,7 miliardi di persone, mentre un riscaldamento globale stimato superiore ai 2 °C potrebbe incidere sulla disponibilità delle risorse idriche e sulle rese delle coltivazioni. Questi scenari rendono centrale la capacità delle imprese di produrre in modo più efficiente, contenendo il consumo delle risorse e adattandosi alle nuove condizioni climatiche. Una trasformazione che interessa direttamente anche l’agricoltura bolognese, chiamata a confrontarsi con difficoltà produttive ed economiche che richiedono risposte strutturali. Il punto sollevato da Venturi riguarda soprattutto la distribuzione dei costi necessari per affrontare questo cambiamento. Gli obiettivi di una maggiore efficienza produttiva e di un utilizzo più sostenibile delle risorse, secondo il presidente, devono essere accompagnati da strumenti di sostegno adeguati.

Confagricoltura Bologna chiede investimenti, credito accessibile e meno burocrazia

Per consentire alle aziende di affrontare le nuove sfide, Confagricoltura Bologna sollecita politiche capaci di sostenere gli investimenti agricoli, facilitare l’accesso al credito e semplificare gli adempimenti burocratici. L’obiettivo è creare condizioni che permettano alle imprese di innovare senza compromettere la propria stabilità economica. La richiesta riguarda l’intero tessuto agricolo, comprese le aziende che operano nelle zone collinari e montane, dove alle difficoltà produttive si aggiungono le conseguenze dello spopolamento. Si tratta di territori nei quali la presenza delle attività agricole assume un valore che va oltre la sola produzione, contribuendo anche alla tutela ambientale e alla tenuta idrogeologica. Venturi sottolinea la necessità di un intervento che tenga conto di queste specificità territoriali e impedisca che il peso economico della transizione ricada esclusivamente sugli imprenditori agricoli. “Alle aziende viene chiesto di produrre meglio, consumando meno risorse e affrontando condizioni sempre più difficili. Si tratta di normali richieste ma per poterle affrontare è necessario che vi siano politiche che sostengano gli investimenti, facilitino l’accesso al credito e riducano la burocrazia. Queste devono riguardare tutte le imprese, incluse quelle di collina e montagna, territori che si stanno spopolando ma che hanno un importantissimo ruolo socio-ambientale per quanto riguarda la tenuta idrogeologica dei nostri territori. Non possiamo pretendere infatti che gli agricoltori sostengano da soli i costi di questa trasformazione”. La difesa della redditività delle imprese agricole diventa così un elemento fondamentale anche per garantire la continuità delle attività nei territori più fragili. Il mantenimento di un sistema produttivo economicamente sostenibile viene considerato indispensabile per preservare il ruolo sociale e ambientale dell’agricoltura nelle aree interessate dal declino demografico.

Ricambio generazionale in agricoltura: il 45,6% delle aziende italiane è guidato da over 65

Un altro elemento centrale del Manifesto riguarda il ricambio generazionale nel settore agricolo italiano, una questione che evidenzia le difficoltà nel garantire continuità alle imprese e nel favorire l’ingresso dei giovani. I dati riportati nel documento delineano una situazione particolarmente significativa: il 45,6% delle aziende agricole italiane è guidato da persone con più di 65 anni, mentre soltanto il 4,4% è condotto da under 35. Il divario generazionale pone interrogativi sulle prospettive di sviluppo del comparto e sulla capacità delle aziende di affrontare le trasformazioni produttive previste nei prossimi decenni. La diffusione delle tecnologie più avanzate, infatti, deve procedere insieme alla possibilità di garantire condizioni economiche che rendano sostenibile l’attività agricola anche per chi intende intraprenderla. In questa prospettiva, innovazione, competitività e ricambio generazionale diventano aspetti strettamente collegati. La possibilità di investire nelle nuove tecnologie dipende dalla solidità economica delle imprese, mentre la continuità del settore richiede prospettive produttive capaci di sostenere anche le future generazioni di agricoltori.

Bologna, università e centri di ricerca al servizio delle imprese agricole

Nel percorso verso l’agricoltura del 2050, il territorio bolognese dispone di un patrimonio di competenze che, secondo Confagricoltura, può rappresentare una risorsa importante per accompagnare la trasformazione del settore. La presenza di università, centri di ricerca e un sistema produttivo di valore offre infatti l’opportunità di rafforzare il collegamento tra conoscenze scientifiche e attività agricole. La priorità indicata da Venturi è fare in modo che questo patrimonio di competenze si traduca in soluzioni operative per le aziende agricole di Bologna, attraverso un trasferimento effettivo della ricerca verso il mondo produttivo. Il presidente richiama inoltre l’urgenza di intervenire sulle condizioni economiche delle imprese, considerate il presupposto indispensabile sia per l’adozione delle nuove tecnologie sia per il futuro occupazionale e imprenditoriale dell’agricoltura. “Bologna può contare su università, centri di ricerca e un sistema produttivo di grande valore. Dobbiamo mettere queste competenze al servizio degli agricoltori, trasformando la ricerca in risposte concrete. Ma senza redditività non ci sono investimenti né ricambio generazionale: il progresso deve tradursi in imprese più solide, altrimenti rischiamo di avere strumenti sempre più avanzati, ma sempre meno agricoltori in grado di utilizzarli. È necessario muoversi alla svelta e provare a mettere in pratica tutte queste cose: bisogna lavorare sul presente per permetterci di puntare al futuro”, conclude Davide Venturi.