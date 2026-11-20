La Campania guarda alle opportunità offerte dall’agrivoltaico, un settore che punta a coniugare la produzione di energia con la continuità delle attività agricole e la valorizzazione del territorio. Martedì 24 novembre 2026, a Portici, in provincia di Napoli, si terrà l’evento “Agrivoltaico tra business e sostenibilità”, organizzato da ENEA e AIAS (Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile) per approfondire le prospettive economiche, progettuali e normative legate allo sviluppo del settore. L’iniziativa rappresenterà un’occasione di confronto tra il mondo della ricerca, le istituzioni regionali e il settore agricolo, con l’obiettivo di individuare percorsi condivisi per favorire la diffusione di progetti capaci di garantire sostenibilità economica, qualità degli interventi e benefici concreti per i territori.

Agrivoltaico in Campania, a Portici il confronto sulle nuove opportunità di sviluppo

L’appuntamento si svolgerà presso il Centro Ricerche ENEA di Portici, in Piazzale Enrico Fermi 1, Località Granatello, dalle ore 9 alle 13:30. Al centro dell’incontro ci saranno le opportunità dell’agrivoltaico in Campania, con particolare attenzione alla possibilità di sviluppare iniziative che sappiano integrare le esigenze produttive delle aziende agricole con quelle della generazione di energia. Il tema assume una particolare rilevanza nel rapporto tra attività agricola e produzione energetica, due dimensioni che i progetti agrivoltaici intendono mettere in relazione attraverso soluzioni in grado di salvaguardare la destinazione produttiva dei terreni e, contemporaneamente, favorire lo sviluppo di nuove attività economiche. Il confronto promosso da ENEA e AIAS sarà quindi orientato non soltanto alle potenzialità del settore, ma anche alle condizioni necessarie per tradurre queste opportunità in progetti sostenibili e coerenti con le caratteristiche dei territori interessati.

Modelli di business ed esperienze concrete: i temi al centro dell’evento

Uno degli aspetti principali dell’iniziativa sarà la presentazione degli studi sui modelli di business dell’agrivoltaico, affiancata dall’analisi delle esperienze concrete già sviluppate sul territorio. L’attenzione sarà rivolta alla dimensione economica dei progetti, con l’obiettivo di approfondire le possibilità di sviluppo del settore e il rapporto tra investimenti, attività agricole e sostenibilità nel tempo. La presentazione delle esperienze territoriali consentirà inoltre di affiancare agli studi un confronto su iniziative concrete, mettendo in relazione gli aspetti economici con quelli operativi e progettuali. La finalità è contribuire alla definizione di modelli di sviluppo dell’agrivoltaico che tengano conto delle esigenze dei diversi soggetti coinvolti, senza perdere di vista la funzione agricola dei terreni e le ricadute sui territori.

Normative e progettazione, le condizioni per uno sviluppo sostenibile dell’agrivoltaico

Un altro tema centrale sarà quello degli aspetti normativi e progettuali, considerati elementi fondamentali per accompagnare lo sviluppo del comparto. L’incontro offrirà uno spazio di approfondimento sulle questioni che riguardano la realizzazione dei progetti agrivoltaici, con particolare attenzione alla necessità di individuare soluzioni condivise tra gli attori istituzionali, economici e agricoli. L’obiettivo indicato dagli organizzatori è favorire uno sviluppo dell’agrivoltaico capace di coniugare quattro elementi essenziali: la sostenibilità economica delle iniziative, la continuità delle attività agricole, la qualità dei progetti e la produzione di benefici territoriali. Si tratta di aspetti strettamente collegati, che richiedono un confronto tra competenze differenti e una visione in grado di considerare sia le prospettive imprenditoriali sia le esigenze di tutela e valorizzazione delle attività agricole.

ENEA, Regione Campania e Confagricoltura: i protagonisti dell’incontro

All’evento prenderanno parte rappresentanti della ricerca, delle istituzioni regionali e delle organizzazioni agricole, a testimonianza della pluralità degli ambiti coinvolti nello sviluppo dell’agrivoltaico sostenibile. Tra i partecipanti figura Alessandra Scognamiglio, esponente di ENEA e presidente dell’Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile (AIAS). Per la Regione Campania sono previsti gli interventi di Alberto Romeo Gentile, della Direzione Generale Governo del Territorio, e di Francesca De Falco, del Settore Valorizzazione Economica delle Risorse Energetiche e del Territorio. Parteciperà inoltre Amedeo D’Antonio, della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, mentre il mondo delle imprese agricole sarà rappresentato anche da Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania. La presenza di queste diverse figure consentirà di affrontare il tema dell’agrivoltaico attraverso prospettive complementari, dalla ricerca scientifica alla pianificazione territoriale, dalla valorizzazione delle risorse energetiche alle politiche agricole e alle esigenze delle imprese del settore.

Agricoltura ed energia, la sfida di coniugare investimenti e benefici per il territorio

Il confronto in programma a Portici pone al centro una delle questioni fondamentali per il futuro dell’agrivoltaico in Campania: costruire un rapporto equilibrato tra le opportunità economiche offerte dal settore e la necessità di garantire la prosecuzione delle attività agricole. In questa prospettiva, la qualità della progettazione e la definizione di percorsi condivisi assumono un ruolo determinante per favorire iniziative che non si limitino alla produzione energetica, ma siano concepite tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze dei territori. L’evento organizzato da ENEA e AIAS intende contribuire proprio a questo percorso, attraverso la presentazione di studi ed esperienze e il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti, nella prospettiva di uno sviluppo dell’agrivoltaico economicamente sostenibile e compatibile con il mondo agricolo.