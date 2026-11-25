Ridurre le emissioni di gas serra del settore agroalimentare senza compromettere la sicurezza alimentare globale rappresenta una delle grandi sfide della transizione ecologica. Un equilibrio complesso, reso ancora più difficile dalla crescita della popolazione mondiale, dagli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e dalla necessità di rendere più sostenibili i sistemi di produzione e consumo del cibo. Il comparto agroalimentare è attualmente responsabile di circa il 30% delle emissioni globali, una percentuale che evidenzia la centralità del settore nelle strategie di mitigazione climatica. A queste tematiche sarà dedicata la nuova CMCC Lecture, in programma mercoledì 16 dicembre 2026, alle ore 12:00 CET, in modalità online. Protagonista dell’appuntamento sarà Elizabeth J. Z. Robinson, professoressa di Economia ambientale presso la London School of Economics and Political Science (LSE) e direttrice del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. L’incontro approfondirà le opportunità offerte dai cambiamenti comportamentali, dall’innovazione tecnologica, dalle azioni individuali e dalle trasformazioni sistemiche per accelerare la riduzione delle emissioni lungo la filiera agroalimentare, salvaguardando al contempo la disponibilità di cibo e la sicurezza alimentare.

Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: la crescente pressione sul settore agroalimentare

Il sistema agroalimentare mondiale si trova ad affrontare pressioni sempre maggiori. Nonostante il pianeta produca, di anno in anno, una quantità crescente di calorie pro capite, la popolazione globale continua ad aumentare, mentre il cambiamento climatico esercita un impatto negativo sulla produzione alimentare e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. A queste criticità si aggiunge la necessità di accelerare il processo di riduzione delle emissioni generate dall’intero comparto. La produzione alimentare deve quindi confrontarsi contemporaneamente con l’esigenza di soddisfare il fabbisogno della popolazione mondiale e con quella di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici. La questione riguarda anche il ruolo dei governi e la capacità dei sistemi agroalimentari di promuovere una transizione verso soluzioni più sostenibili, attraverso interventi che coinvolgano tanto le istituzioni quanto i singoli individui.

Allevamenti e sprechi alimentari: i due grandi nodi delle emissioni agroalimentari

Tra i principali fattori responsabili delle emissioni del settore figurano gli allevamenti, le perdite alimentari e lo spreco di cibo. Nella maggior parte dei Paesi a reddito più elevato, tuttavia, i governi appaiono ancora riluttanti ad affrontare la questione delle emissioni legate alla produzione zootecnica e non sembrano riuscire a intervenire in maniera sufficientemente efficace sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Si tratta di due ambiti sui quali un intervento potrebbe produrre benefici che vanno ben oltre la mitigazione dei cambiamenti climatici. Agire su questi fattori potrebbe infatti contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti alimentari, diminuire la pressione sulla natura e sulla biodiversità e rafforzare la sicurezza alimentare. Il contrasto alle perdite e agli sprechi alimentari, insieme agli interventi sulle emissioni riconducibili agli allevamenti, assume dunque una rilevanza non soltanto ambientale, ma anche economica e sociale, in considerazione delle potenziali ricadute sull’accessibilità del cibo e sulla tutela delle risorse naturali.

Innovazione tecnologica e cambiamenti comportamentali per ridurre le emissioni

Nel corso della CMCC Lecture, Elizabeth Robinson esaminerà le diverse strategie attraverso le quali il settore agroalimentare potrebbe accelerare il proprio percorso di riduzione delle emissioni, attingendo alle conoscenze sviluppate nell’ambito delle scienze comportamentali e della letteratura economica. Particolare attenzione sarà riservata al confronto tra il potenziale dell’innovazione tecnologica e quello dei cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti. L’analisi riguarderà anche il rapporto tra le iniziative individuali e le trasformazioni sistemiche, valutando in quale misura ciascuno di questi approcci possa contribuire alla sostenibilità del comparto. Il ruolo delle politiche pubbliche sarà uno degli elementi centrali della riflessione, insieme alla capacità dei sistemi agroalimentari di accompagnare il passaggio verso modelli maggiormente sostenibili. L’obiettivo dell’approfondimento sarà comprendere quali leve possano favorire una più rapida mitigazione delle emissioni senza mettere a rischio la sicurezza alimentare.

Chi è Elizabeth Robinson, l’esperta di economia ambientale della London School of Economics

Elizabeth J. Z. Robinson è professoressa di Economia ambientale e direttrice del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment presso la London School of Economics and Political Science. La sua attività scientifica si concentra sulla progettazione di politiche e istituzioni in grado di ridurre le emissioni responsabili dei cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e migliorare le condizioni di vita delle comunità che dipendono dalle risorse naturali. Una parte significativa delle sue ricerche è dedicata ai benefici per la salute derivanti dal contrasto ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, alla denutrizione, agli effetti del caldo e ai diritti dei lavoratori. Tra il 2024 e il 2026 ha presieduto il gruppo consultivo sull’economia del rischio climatico e dell’adattamento per la quarta valutazione dei rischi climatici del Regno Unito (CCRA4), nell’ambito delle attività del Climate Change Committee britannico. Per cinque anni ha inoltre fatto parte del comitato consultivo economico del Dipartimento britannico per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari rurali (Defra). Dal 2004 al 2009 è stata autrice principale con funzioni di coordinamento per l’Africa subsahariana nell’ambito dell’International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development, la valutazione internazionale delle scienze e delle tecnologie agricole per lo sviluppo. Tra il 2016 e il 2024 ha guidato il primo gruppo di lavoro del Lancet Countdown on Health and Climate Change, iniziativa dedicata alle relazioni tra salute e cambiamenti climatici. Nel biennio 2019-2020 è stata inoltre consulente specializzata della commissione della Camera dei Lord britannica dedicata ad alimentazione, povertà, salute e ambiente.

Il contributo al nuovo rapporto IPCC e la carriera internazionale

Elizabeth Robinson è attualmente una delle autrici principali del quarto capitolo del contributo del Gruppo di lavoro III al Settimo rapporto di valutazione dell’IPCC (AR7), dedicato allo sviluppo sostenibile e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel corso della sua carriera professionale e accademica ha lavorato presso l’Università di Reading, il Boston Consulting Group, la Banca Mondiale, la Rockefeller Foundation, il Natural Resources Institute e l’Università di Oxford, dove ha ricoperto gli incarichi di docente e Tutorial Fellow presso lo St Hugh’s College. Ha conseguito una laurea con il massimo livello di classificazione accademica britannica (First Class) in Ingegneria, Economia e Management presso l’Università di Oxford e un dottorato di ricerca in Economia applicata presso la Stanford University.

CMCC Lecture del 16 dicembre 2026: il programma del webinar

L’appuntamento dedicato alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari si terrà mercoledì 16 dicembre 2026, alle ore 12:00 CET, in modalità online. All’intervento di Elizabeth Robinson seguirà il confronto con Caterina Guidi del CMCC, nel ruolo di discussant. A moderare l’incontro sarà Shouro Dasgupta, anch’egli del CMCC. L’evento rientra nel ciclo di webinar CMCC Lectures, dedicato ai temi di frontiera e alle soluzioni emergenti nell’ambito delle scienze del clima e dell’azione climatica, attraverso il contributo di esperti di primo piano. La serie offre a scienziati di rilievo internazionale uno spazio per presentare le proprie ricerche più avanzate e promuovere il dialogo con la comunità scientifica e i portatori di interesse, favorendo il confronto sulle conoscenze e sulle possibili risposte alle grandi sfide climatiche contemporanee.