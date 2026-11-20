L’Italia è la regina europea del cibo di qualità e conquista un primato che conferma la forza delle sue eccellenze agroalimentari. Nessun altro Paese dell’Unione europea può vantare un numero così elevato di prodotti certificati: sulle 3.517 registrazioni complessive presenti nell’UE, ben 895 sono italiane. Un risultato che permette al nostro Paese di superare nettamente la Francia, seconda con 779 riconoscimenti, e la Spagna, terza con 401. A certificare la leadership italiana sono i dati dell’Osservatorio Ismea-Qualivita, presentati durante un incontro promosso da Fiere di Parma-Cibus al Parlamento europeo di Bruxelles. Numeri che raccontano il peso delle produzioni certificate nel panorama agroalimentare comunitario e il valore di un sistema che continua a distinguersi anche sui mercati internazionali.

Italia prima in Europa per prodotti Dop, Igp e Stg: i numeri del primato

La classifica europea delle produzioni certificate vede l’Italia saldamente al primo posto, con un vantaggio di 116 registrazioni sulla Francia e di 494 sulla Spagna. Il nostro Paese rappresenta così oltre un quarto delle registrazioni complessive presenti nell’Unione europea. Il risultato conferma la centralità delle denominazioni Dop, Igp e Stg nel sistema agroalimentare italiano. Le certificazioni costituiscono un elemento distintivo delle produzioni riconosciute a livello comunitario e assumono un’importanza crescente anche nelle dinamiche commerciali. La leadership italiana emerge in un contesto europeo nel quale le indicazioni geografiche rappresentano una componente significativa dell’economia alimentare, come dimostrano i risultati delle esportazioni registrati in diversi Paesi.

Il 65% degli italiani sceglie il cibo anche in base alle certificazioni

Il valore dei marchi di qualità trova una conferma significativa anche nelle abitudini dei consumatori. Secondo un’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli per Cibus, per il 65% degli italiani la presenza di un marchio Dop, Igp o Stg rappresenta un fattore determinante al momento di acquistare un prodotto alimentare. Il dato mette in evidenza quanto le certificazioni comunitarie incidano sulle scelte di acquisto e quale importanza abbiano assunto nel mercato nazionale. Il riconoscimento della qualità certificata si traduce dunque in un elemento concreto di orientamento dei consumi, affiancando il primato italiano nel numero delle registrazioni.

Export dei formaggi italiani da record: crescita del 145% in dieci anni

Il successo delle produzioni certificate non riguarda soltanto il mercato interno. Uno dei dati più significativi arriva dalle esportazioni dei formaggi italiani, cresciute del 145% in dieci anni, a fronte di un incremento del 90% registrato dal Food Made in Italy nello stesso periodo. Una differenza che evidenzia la particolare dinamicità del comparto caseario e il ruolo delle eccellenze agroalimentari nei mercati esteri. A sottolineare il peso economico delle denominazioni è Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma: “la Dop Economy rappresenta un motore di sviluppo economico che sta contribuendo a orientare le aziende e le politiche europee per l’agroalimentare”. Cellie richiama quindi i risultati ottenuti dalle produzioni di qualità nei diversi Paesi: “I risultati si vedono in tutta Europa: dai nostri formaggi, il cui export è cresciuto in dieci anni del 145% rispetto a un già eccellente +90% del Food Made in Italy, alla Feta greca o alle creme fresche francesi, fino alle nostre grandi denominazioni”.

Non solo Italia: la Dop Economy cresce in Spagna, Grecia e Scozia

La crescita delle produzioni certificate interessa diversi mercati europei, dove le esportazioni dei prodotti riconosciuti registrano incrementi superiori rispetto a quelli dei rispettivi comparti agroalimentari. In Spagna, nel 2025, l’export dei prodotti Dop, Igp e Stg è aumentato dell’8,6%, mentre le esportazioni agroalimentari complessive hanno registrato una crescita del 2,9%. In Grecia, le esportazioni di Feta sono cresciute del 97,4% tra il 2020 e il 2025, a fronte di un incremento del 72,6% dell’agroalimentare nazionale. Risultati particolarmente significativi arrivano anche dalla Scozia, dove tra il 2016 e il 2025 l’export di salmone è aumentato dell’86,1%. Nello stesso periodo, le esportazioni britanniche di alimenti e bevande sono cresciute del 26,7%. Il confronto tra questi dati conferma come le produzioni certificate costituiscano un importante fattore di sviluppo commerciale, con performance che in diversi casi superano sensibilmente quelle del settore alimentare nel suo complesso.

Cibus 2027 a Parma è già sold out: attesi 3.000 brand e 3.500 buyer da 80 Paesi

I dati illustrati al Parlamento europeo anticipano il prossimo appuntamento di Cibus 2027, in programma a Fiere di Parma dal 4 al 6 maggio. La manifestazione è stata annunciata sold out e si prepara ad accogliere 3.000 brand e 3.500 buyer provenienti da 80 Paesi. Numeri che confermano la dimensione internazionale dell’evento dedicato all’agroalimentare. Alla manifestazione saranno presenti anche 18 Regioni e oltre 50 tra consorzi e organizzazioni delle produzioni certificate, con una partecipazione che valorizza il ruolo delle denominazioni nel sistema produttivo.

Le Dop europee protagoniste a Parma con una grande area dedicata

Tra le iniziative previste per l’edizione 2027 di Cibus figura una grande area dedicata alle Dop di tutta Europa, realizzata in collaborazione con Arepo. L’obiettivo è favorire l’incontro tra le produzioni certificate europee e gli operatori dei mercati internazionali, creando uno spazio specificamente dedicato alla valorizzazione commerciale delle denominazioni. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione delle eccellenze agroalimentari europee e rafforza il ruolo di Cibus come occasione di confronto tra il sistema delle produzioni certificate e i mercati esteri.