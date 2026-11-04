Al GOM di Reggio Calabria una paziente di 103 anni torna a vedere “come un tempo”: il successo della moderna chirurgia oculare e la lezione dell’ospedale calabrese

Riscoprire la nitidezza dei colori, percepire nuovamente l’intensità della luce naturale e, soprattutto, tornare a riconoscere senza alcuna incertezza i lineamenti e gli sguardi dei propri cari. Con questo desiderio intatto e profondo, una donna di 103 anni ha scelto di affrontare e superare la paura della sala operatoria, affidandosi alle cure dei medici del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La signora conviveva da tempo con una cataratta in stadio molto avanzato, una condizione degenerativa dell’apparato visivo che le determinava un impedimento grave e costante, riducendo progressivamente la sua finestra percettiva sul mondo circostante.

La decisione di sottoporsi all’asportazione della patologia oculare è maturata con la consapevolezza che il diritto alla pienezza dell’esperienza sensoriale non si estingue con il trascorrere dei decenni. In una società che tende sovente a considerare la compromissione fisica dell’anziano come un destino inevitabile da accettare passivamente, questa vicenda rappresenta una rottura esemplare degli schemi convenzionali. Il percorso intrapreso dalla paziente reggina testimonia come la determinazione individuale possa trovare una sponda formidabile nelle eccellenze della sanità pubblica, trasformando un grave deficit sensoriale in una concreta opportunità di rinascita e riscatto personale.

L’eccellenza dell’Oculistica del G.O.M. e l’intervento mininvasivo

La complessa e delicata procedura chirurgica è stata eseguita con pieno successo all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica del presidio ospedaliero reggino, una struttura guidata e coordinata dall’esperienza clinica del prof. Livio Giulio Marco Franco. A condurre materialmente l’operazione sul bulbo oculare della paziente centenaria è stato il dott. Simone Antonio Ambrogio, dirigente medico del reparto, affiancato da un team infermieristico altamente specializzato composto dagli strumentisti dott.ssa Giuseppina Liuzzo e dott. Domenico Sorrenti.

L’intervento è stato portato a termine in regime ambulatoriale, una modalità assistenziale rapida che ha permesso alla signora di fare ritorno nella propria abitazione subito dopo la conclusione dell’atto chirurgico. Questa impostazione organizzativa riduce al minimo l’impatto psicologico e lo stress emotivo dell’ospedalizzazione, specialmente per persone di età così ragguardevole. Grazie all’elevata precisione dei protocolli clinici adottati, il decorso post-operatorio si è rivelato eccezionalmente celere e privo di complicazioni, consentendo alla paziente di recuperare una visione nitida e luminosa in tempi sorprendentemente brevi.

La testimonianza del chirurgo: l’età non è un limite per la chirurgia oculare

Al termine dell’operazione, il dott. Simone Antonio Ambrogio ha voluto fare il punto sui traguardi raggiunti dalla medicina oftalmica contemporanea, rilasciando una dichiarazione che chiarisce il cambio di paradigma nell’approccio alle patologie della vista nei pazienti longevi: “Oggi l’età non è più un limite per la chirurgia oculistica. Grazie alle tecniche mininvasive della chirurgia moderna con incisioni chirurgiche di pochi millimetri, all’utilizzo di ultrasuoni e all’anestesia locale, l’intervento ha tempi molto ridotti, pressoché indolore, e garantisce una sicurezza altissima anche su pazienti centenari. L’intervento di cataratta nel paziente di età molto avanzata, oltre al miglioramento della capacità visiva, consente una diminuzione del rischio di incidenti domestici ed una maggiore autonomia nelle attività quotidiane, come leggere il giornale, interagire con le persone, vedere i prezzi al supermercato. Come dimostrato da studi scientifici internazionali, l’intervento di cataratta rallenta il fisiologico decadimento neurocognitivo proprio del “grande anziano”“.

Le parole del medico illuminano l’evoluzione tecnologica della facoemulsificazione ad ultrasuoni, una metodologia d’avanguardia che consente di frammentare ed aspirare il cristallino opacizzato attraverso micro-incisioni che non richiedono nemmeno punti di sutura. L’impiego dell’anestesia locale mediante colliri topici elimina integralmente i rischi associati all’anestesia generale, permettendo al contempo di mantenere il paziente vigile, collaborativo e del tutto esente da sensazioni dolorose durante l’intero arco della prestazione.

Preservare l’autonomia quotidiana e contrastare il decadimento cognitivo

Il beneficio derivante dalla rimozione della cataratta nel paziente geriatrico travalica ampiamente il mero parametro ottico o la correzione delle diottrie. Nel soggetto appartenente alla fascia anagrafica del cosiddetto grande anziano, la perdita progressiva della vista costituisce uno dei fattori scatenanti per l’isolamento relazionale, la sedentarietà forzata e la perdita d’indipendenza. Riacquistare la capacità di distinguere chiaramente l’ambiente circostante significa, sul piano pratico, compiere gesti ordinari che fondano la libertà individuale: leggere gli articoli di un quotidiano, verificare autonomamente i prezzi dei beni di consumo, muoversi tra le mura domestiche senza il terrore di inciampare o cadere.

La riduzione del rischio di incidenti domestici e fratture si affianca a un beneficio clinico ancora più profondo, confermato dalla letteratura scientifica internazionale più accreditata: la salvaguardia delle facoltà cerebrali. La vista rappresenta il canale sensoriale attraverso cui transita la maggior parte delle informazioni elaborate dal nostro sistema nervoso centrale. Quando il cervello viene privato di stimoli visivi nitidi a causa dell’opacizzazione del cristallino, i circuiti neurali subiscono una marcata deprivazione sensoriale che accelera il decadimento neurocognitivo. L’asportazione della cataratta riattiva la corteccia visiva, stimola la memoria di lavoro e rallenta in modo tangibile i processi di declino mentale, prolungando la lucidità intellettuale.

La dignità della cura come traguardo di civiltà sanitaria

Il risultato raggiunto nelle sale operatorie del G.O.M. di Reggio Calabria offre una riflessione etica di fondamentale rilevanza per l’intero sistema sanitario. La moderna pratica medica ha il dovere di non circoscrivere i propri orizzonti alla mera gestione della patologia in funzione della speranza di vita residua, bensì di promuovere attivamente il benessere globale, l’autosufficienza e l’autostima di ogni individuo. Non esistono scaglioni anagrafici oltre i quali un miglioramento della qualità dell’esistenza debba essere considerato superfluo o secondario. L’operazione condotta su una paziente ultracentenaria sancisce l’importanza di investire competenze, risorse umane e tecnologie avanzate a tutela della fragilità, confermando che una sanità vicina alle persone sa rendere accessibili traguardi impensabili fino a pochi anni fa. Garantire la facoltà di osservare il mondo con chiarezza fino all’ultimo giorno significa proteggere l’identità e la dignità umana in qualunque stagione dell’esistenza, poiché la vista è vita, a qualunque età.