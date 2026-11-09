Al MUSE torna “Talk Biodiversi”: sette incontri gratuiti tra leopardi delle nevi, orsi, migrazioni e misteri della natura

Un viaggio alla scoperta dei segreti della natura, dalle migrazioni degli uccelli sulle Alpi agli ambienti estremi del pianeta, passando per il leopardo delle nevi, le foreste sommerse del Mediterraneo e le sorprendenti capacità delle piante. Al MUSE torna “Talk Biodiversi. Dialoghi sulla natura”, la rassegna dedicata alla ricerca scientifica e alla straordinaria complessità della vita sulla Terra. Il programma comprende sette appuntamenti gratuiti, dall’11 novembre 2026 al 5 maggio 2027, durante i quali ricercatori, studiosi ed esperti racconteranno scoperte, osservazioni sul campo e studi dedicati alla conservazione della biodiversità. Al centro degli incontri ci saranno le relazioni tra gli organismi viventi e gli ambienti che li ospitano, le strategie di adattamento delle specie e le trasformazioni degli ecosistemi. La rassegna offrirà uno sguardo su realtà naturali molto differenti, collegando le attività di monitoraggio della fauna alpina alle ricerche condotte nelle profondità marine e negli habitat più estremi del pianeta.

Talk Biodiversi al MUSE: sette incontri per conoscere e proteggere la natura

La nuova edizione di Talk Biodiversi nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al lavoro della ricerca scientifica attraverso le esperienze dirette di chi studia gli organismi viventi e gli ecosistemi. A curare la rassegna sono Elisabetta Filosi e Laura Scillitani, zoologhe del MUSE, che sottolineano il valore della conoscenza scientifica per comprendere la complessità del mondo naturale. “La biodiversità ci racconta storie straordinarie di relazioni, di adattamenti, equilibri fragili e sorprendenti forme di resistenza. Con Talk Biodiversi vogliamo avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica e ai temi più attuali che affronta, attraverso il racconto delle esperienze di chi studia la natura sul campo. Ogni appuntamento sarà un’occasione per scoprire da vicino la sorprendente varietà della vita, anche nelle sue forme meno visibili, comprenderne il valore e riflettere sull’importanza della sua tutela”, spiegano le due curatrici.

11 novembre, le migrazioni degli uccelli sulle Alpi aprono la rassegna

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 novembre alle ore 20.45 con “Storie di valichi e migrazioni. 30 anni di Progetto Alpi”, un incontro dedicato a tre decenni di attività scientifica sul passaggio degli uccelli migratori attraverso l’arco alpino. A raccontare il percorso di ricerca sarà Alessandro Franzoi, ornitologo dell’Ufficio Collezioni e Ricerca del MUSE, con la partecipazione di Paolo Pedrini. L’incontro ripercorrerà non soltanto i risultati delle osservazioni, ma anche le esperienze e i rapporti umani maturati durante trent’anni di lavoro. L’appuntamento arriva a pochi giorni dalla conclusione delle attività stagionali di inanellamento scientifico nelle due stazioni trentine di Bocca Caset, in Valle di Ledro, e Passo Brocon, nel Tesino. Le informazioni raccolte nel corso degli anni costituiscono un patrimonio di conoscenze fondamentale per monitorare le migrazioni e interpretare i cambiamenti che interessano gli ambienti alpini.

2 dicembre, il leopardo delle nevi e le ricerche nelle montagne della Mongolia

Il secondo incontro, previsto per mercoledì 2 dicembre, porterà idealmente nelle montagne dell’Altai, in Mongolia, sulle tracce di uno degli animali più difficili da osservare in natura. Il titolo dell’appuntamento è “Mongolia Snow Leopard. Il leopardo delle nevi tra ricerca, natura estrema e coesistenza”. Francesco Rovero, direttore dell’Ufficio Ricerca e Collezioni del MUSE, e Anna Sustersic, giornalista e mediatrice scientifica, accompagneranno il racconto delle attività di ricerca dedicate al leopardo delle nevi, uno dei felini più elusivi del pianeta. Particolare attenzione sarà riservata alle delicate relazioni tra la fauna selvatica e le comunità locali, un aspetto centrale per comprendere le condizioni di coesistenza tra esseri umani e grandi predatori negli ambienti montani estremi.

13 gennaio, le foreste sommerse delle Isole Eolie e l’acidificazione degli oceani

Il 13 gennaio 2027 la rassegna si sposterà idealmente nel Mediterraneo con “Foreste sommerse, laboratori naturali a tutela degli ambienti marini”, incontro affidato al biologo marino Marco Munari. Al centro dell’approfondimento ci saranno le foreste di alghe brune delle Isole Eolie, ecosistemi di grande valore ambientale che presentano caratteristiche particolarmente interessanti per la ricerca scientifica. Le specifiche condizioni chimiche delle acque vulcaniche trasformano infatti questi ambienti in laboratori naturali nei quali è possibile studiare gli effetti dell’acidificazione degli oceani. Le osservazioni contribuiscono alla comprensione dei cambiamenti che interessano gli ecosistemi marini e alla valutazione delle possibili strategie per conservarli.

3 febbraio, le intelligenze vegetali e ciò che la scienza conosce delle piante

Il 3 febbraio 2027 sarà dedicato al mondo vegetale con “Le piante non sono animali verdi”, incontro condotto da Marco Ferrari, biologo e giornalista scientifico. Prendendo spunto dal suo ultimo libro, Ferrari proporrà una riflessione sulle cosiddette intelligenze vegetali e sulle modalità con cui vengono raccontate le capacità delle piante. L’obiettivo sarà distinguere le conoscenze effettivamente sostenute dalle evidenze scientifiche dalle interpretazioni antropomorfe, che tendono ad attribuire agli organismi vegetali caratteristiche e comportamenti propri del mondo animale. L’appuntamento offrirà così l’occasione per esaminare criticamente alcune narrazioni diffuse sul funzionamento delle piante e sulle loro strategie di vita.

3 marzo, oltre vent’anni di monitoraggio dell’orso sulle Alpi orientali

Il 3 marzo 2027 l’attenzione tornerà sull’arco alpino con “Orso sulle Alpi orientali. Passato, presente e futuro”, appuntamento dedicato alla storia recente e all’evoluzione della presenza dell’orso sul territorio. Giulia Bombieri e Marco Salvatori, ricercatori dell’Ufficio Ricerca e Collezioni del MUSE, illustreranno i risultati di oltre vent’anni di monitoraggio della popolazione di orso, analizzandone i cambiamenti numerici e la distribuzione territoriale. L’incontro approfondirà inoltre il ruolo dei fattori ecologici e delle attività umane nei processi di espansione della specie, offrendo un quadro delle dinamiche che caratterizzano la sua presenza sulle Alpi orientali.

7 aprile, la biodiversità dei fiumi dalla preistoria alle specie invasive

Il 7 aprile 2027 sarà la volta di “Vita in acqua dolce, storie di fondovalle”, un appuntamento che metterà in relazione la storia degli ecosistemi acquatici con le trasformazioni ambientali e il rapporto tra esseri umani e risorse naturali. A guidare l’approfondimento saranno Noemi Dipino, archeologa del MUSE, e Lucilla Carnevali, tecnologa ISPRA. Il percorso partirà dalla biodiversità ittica della Valle dell’Adige nel periodo post-glaciale, ricostruendo il rapporto tra le prime comunità umane e le risorse offerte dai fiumi. Lo sguardo si sposterà poi sulle condizioni attuali degli ambienti d’acqua dolce, con particolare attenzione alle minacce legate alle modificazioni degli habitat e alla diffusione delle specie aliene invasive, due fattori che incidono sugli equilibri degli ecosistemi acquatici.

5 maggio, i microrganismi degli ambienti estremi chiudono Talk Biodiversi

L’ultimo appuntamento della rassegna si terrà il 5 maggio 2027 con “La biodiversità invisibile: i microrganismi degli ambienti estremi”, incontro dedicato alle forme di vita microscopiche capaci di sopravvivere e prosperare in condizioni ambientali particolarmente difficili. Il protagonista sarà Donato Giovannelli, professore di microbiologia ambientale all’Università Federico II di Napoli, che accompagnerà l’esplorazione scientifica di ambienti molto differenti, dai ghiacci polari agli abissi oceanici, fino alle sorgenti termali. Al centro dell’incontro ci saranno batteri e altri microrganismi che svolgono funzioni fondamentali negli ecosistemi, nonostante le loro dimensioni li rendano invisibili a occhio nudo. Lo studio di queste forme di vita permette anche di approfondire le conoscenze sull’evoluzione della vita sulla Terra e di esplorare le possibili applicazioni nel campo delle biotecnologie.