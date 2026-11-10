Al via il Piano Neve ANAS: 2.800 persone e 2.400 mezzi in campo

Anas (Gruppo FS) si prepara ad affrontare la stagione invernale 2026-2027 con un dispositivo operativo dedicato alla sicurezza e alla gestione della viabilità lungo gli oltre 33mila km di strade e autostrade di propria competenza. È stato predisposto il nuovo Piano Neve, lo strumento attraverso il quale la società programma gli interventi per fronteggiare nevicate, formazione di ghiaccio e condizioni meteorologiche avverse, assicurando la transitabilità della rete e riducendo al minimo i disagi per gli automobilisti.

Il piano si fonda sul coordinamento tra le strutture territoriali di Anas, le Prefetture, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e gli altri enti impegnati nella gestione delle emergenze. Un sistema di intervento supportato dai dispositivi di monitoraggio e controllo del traffico, dalle Sale Operative Territoriali e dalla Sala Situazioni Nazionale, operative per garantire un presidio costante della circolazione e il tempestivo coordinamento delle attività in caso di criticità.

Particolare attenzione è stata riservata alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio neve. Per la stagione 2026-2027 Anas ha classificato circa 8.100 chilometri di rete ad alto rischio, 7.700 a medio rischio e 11.800 a basso rischio. Una suddivisione che consente di programmare le risorse e organizzare gli interventi sulla base delle diverse condizioni di vulnerabilità del territorio. Tra le disposizioni previste figurano l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo nei tratti interessati dalle specifiche ordinanze. In presenza di precipitazioni particolarmente intense o di condizioni meteorologiche incompatibili con la sicurezza della circolazione potranno inoltre essere adottate limitazioni al traffico.

Misure specifiche sono state predisposte anche per il settore dell’autotrasporto. Anas ha infatti individuato circa 600 aree di stazionamento per i mezzi pesanti, distribuite nelle zone maggiormente esposte al rischio neve, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli autotrasportatori e contenere le ripercussioni sulla circolazione in caso di emergenza.

A illustrare la portata del dispositivo è l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che sottolinea il valore strategico del Piano Neve e delle risorse messe in campo dalla società: “La sicurezza della circolazione rappresenta una priorità assoluta per Anas e il Piano Neve costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui assicuriamo la piena operatività della rete durante la stagione invernale. Grazie a un presidio attivo 24 ore su 24, all’impiego di personale Anas per circa 2.800 persone e di oltre 2.400 mezzi specializzati tra spargisale e sgombraneve, nella disponibilità di Anas, anche grazie ad appalti all’uopo affidati, siamo pronti a intervenire con rapidità ed efficacia in caso di nevicate, formazione di ghiaccio o altre situazioni di criticità. Il nostro obiettivo è garantire agli utenti infrastrutture sempre più sicure, resilienti e affidabili, limitando i disagi e assicurando la continuità dei collegamenti anche nelle condizioni meteorologiche più difficili”.

Accanto all’organizzazione degli interventi e alla disponibilità di uomini e mezzi, resta fondamentale anche la collaborazione degli utenti della strada. Anas raccomanda a chi si metterà in viaggio nei prossimi mesi di verificare preventivamente le condizioni del veicolo, l’efficienza degli pneumatici e le previsioni meteorologiche lungo il tragitto. Importante anche mantenersi aggiornati sull’evoluzione del traffico e prestare attenzione alle informazioni diffuse attraverso i pannelli a messaggio variabile. Le notizie sulla viabilità, gli eventuali provvedimenti di regolazione della circolazione e gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche saranno consultabili attraverso i canali istituzionali e social di Anas.