Al via oggi la COP31, la sfida della crisi climatica: il mondo cerca risposte concrete mentre El Niño incombe

La crisi climatica torna al centro dell’agenda internazionale con l’apertura della COP31 in Turchia. Il vertice, ospitato nella città di Antalya, si presenta come un appuntamento decisivo per il futuro delle politiche ambientali globali, in un momento particolarmente delicato: il pianeta deve fare i conti con temperature record, eventi meteorologici sempre più estremi e il rischio di un fenomeno di El Niño di intensità eccezionale, aggravato dagli effetti del riscaldamento globale.

L’obiettivo dichiarato è quello di andare oltre le promesse e arrivare a risultati concreti, capaci di produrre effetti tangibili nella vita delle persone. La posta in gioco è particolarmente alta. L’intensificazione degli eventi climatici estremi minaccia di provocare centinaia di migliaia di vittime e danni economici stimati in trilioni di dollari. A rendere ancora più complesso il quadro è il superamento della soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, limite indicato dall’Accordo di Parigi del 2015 come riferimento fondamentale per contenere il riscaldamento globale.

Finanziamenti e responsabilità, torna lo scontro tra Paesi ricchi e poveri

Come già accaduto nelle precedenti conferenze sul clima, uno dei principali nodi negoziali riguarda la distribuzione dei costi della crisi climatica. I Paesi in via di sviluppo chiedono alle economie più ricche, storicamente responsabili di una quota significativa delle emissioni, di assumersi maggiori responsabilità nel finanziamento delle misure di adattamento e nella gestione dei danni provocati dagli eventi estremi. Al centro del confronto ci saranno anche la lentezza nella riduzione delle emissioni di gas serra, l’accessibilità dei finanziamenti climatici e il sostegno alle comunità maggiormente esposte alle conseguenze del cambiamento climatico.

Turchia e Australia alla guida dei negoziati

L’edizione di quest’anno presenta anche una particolare configurazione organizzativa. La COP31 avrà infatti 2 Paesi protagonisti: la Turchia ospiterà materialmente il vertice ad Antalya, mentre l’Australia avrà la responsabilità di presiedere i negoziati formali. Una soluzione frutto del compromesso raggiunto lo scorso anno tra le due nazioni, entrambe candidate a ospitare la conferenza. Una formula che affida a Canberra un ruolo centrale nella gestione diplomatica dei lavori, chiamata a favorire un’intesa tra posizioni spesso distanti e interessi nazionali difficili da conciliare.

Stati Uniti assenti, ma i Democratici arrivano ad Antalya

Tra gli elementi politicamente più significativi del vertice spicca ancora una volta l’assenza degli Stati Uniti. Per il secondo anno consecutivo, Washington ha deciso di non inviare una delegazione ufficiale alla conferenza. La posizione dell’Amministrazione Trump è stata ribadita da un portavoce della Casa Bianca, secondo cui il governo americano non intende avere nulla a che fare con le “politiche climatiche estremiste” promosse da altri Paesi. L’assenza dell’amministrazione federale non significa, tuttavia, che gli Stati Uniti siano completamente fuori dal confronto internazionale. Ad Antalya è infatti arrivato un gruppo di venti membri Democratici del Congresso, intenzionati a mantenere alta l’attenzione sulle politiche ambientali e a contrastare l’agenda del presidente Trump.

La delegazione democratica può contare anche sul risultato particolarmente positivo ottenuto dal partito nelle recenti elezioni di metà mandato, un successo che potrebbe rafforzarne la capacità di ostacolare i tentativi dell’amministrazione di smantellare le normative contro l’inquinamento e bloccare i finanziamenti destinati allo sviluppo delle energie pulite.

La COP31 si apre dunque in un clima di forti contrapposizioni politiche ed economiche, con una comunità internazionale chiamata a confrontarsi non soltanto sulle strategie di decarbonizzazione, ma anche sulla capacità di proteggere le popolazioni più esposte.