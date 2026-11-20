Appena 0,9 metri quadri di forestazione urbana per abitante, una disponibilità che evidenzia la necessità di potenziare la presenza di alberi nelle città italiane per contrastare il caldo, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’ambiente. È da questo dato che parte l’appello lanciato da Coldiretti, Consulta florovivaistica e Federforeste in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre. Le organizzazioni chiedono di rafforzare gli interventi di forestazione urbana, assicurare una manutenzione efficace e professionale del patrimonio arboreo, indispensabile anche per prevenire situazioni di pericolo per i cittadini, e favorire lo sviluppo di pratiche di economia circolare capaci di valorizzare i materiali provenienti dalla cura del verde. La presenza di alberi e vegetazione nelle aree urbane costituisce infatti uno strumento fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Oltre ad assorbire anidride carbonica, gli alberi contribuiscono a trattenere le polveri sottili presenti nell’atmosfera, migliorano la qualità dell’aria, favoriscono la biodiversità e aiutano a contrastare le temperature elevate.

Quanto assorbono gli alberi: fino a 250 grammi di polveri sottili e 20mila chili di CO₂

I benefici ambientali della vegetazione emergono anche dai dati diffusi da Coldiretti. Secondo l’analisi dell’organizzazione, un albero adulto può catturare dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, contribuendo a ridurre la presenza di particelle inquinanti nell’aria. Ancora più significativo è il contributo delle superfici vegetate nell’assorbimento dell’anidride carbonica: un ettaro di vegetazione può assorbire fino a 20mila chili di CO₂ all’anno. Una capacità che rende il patrimonio arboreo un elemento importante nelle strategie di sostenibilità ambientale e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. La forestazione urbana assume quindi una funzione che va oltre il valore paesaggistico degli alberi. L’incremento delle aree verdi permette di intervenire contemporaneamente su diversi fattori ambientali, dalla qualità dell’aria alla tutela della biodiversità, fino al contenimento delle temperature nelle città.

Residui di potatura, la sentenza del Tar e l’aumento dei costi fino al 40%

Accanto alla necessità di aumentare il verde urbano, Coldiretti richiama l’attenzione su una questione che riguarda direttamente la gestione dei residui vegetali e i costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Una recente sentenza del Tar ha infatti bocciato una delibera della Regione Lombardia, presa come riferimento anche da altre regioni italiane, che consentiva il riutilizzo dei materiali provenienti dalla manutenzione del verde, tra cui residui di potatura, erba, sfalci e ramaglie. Il provvedimento regionale permetteva di valorizzare questi materiali attraverso differenti destinazioni, dall’impiego come fertilizzanti per i suoli, compresi quelli dei parchi urbani, fino al loro utilizzo per finalità energetiche. Secondo le organizzazioni, considerare erba sfalciata, foglie e legno esclusivamente come rifiuti da smaltire significa rinunciare alla possibilità di utilizzare una risorsa organica pulita, rinnovabile e ad alto valore aggiunto. Le conseguenze riguardano anche l’efficienza economica della filiera della manutenzione del verde. La mancata valorizzazione di questi materiali può infatti determinare un aggravio dei costi fino al 40% a carico delle amministrazioni pubbliche, generando inefficienze strutturali nella gestione delle aree verdi. Il tema si inserisce nella necessità di favorire esperienze di economia circolare, attraverso le quali i materiali derivanti dalla cura degli alberi e della vegetazione possano continuare a rappresentare una risorsa per il territorio.

Manutenzione degli alberi, servono professionisti qualificati per garantire la sicurezza

Un altro aspetto centrale dell’appello riguarda la sicurezza del patrimonio arboreo urbano. La presenza di alberi nelle città deve essere accompagnata da interventi di cura e manutenzione adeguati, affidati a operatori esperti e opportunamente formati. Coldiretti, Consulta florovivaistica e Federforeste sottolineano l’importanza di coinvolgere nella gestione del verde pubblico professionisti del settore, a partire da florovivaisti e arboricoltori, in grado di assicurare interventi qualificati. L’obiettivo è garantire una cura efficace degli alberi, preservandone le funzioni ambientali e riducendo al tempo stesso i potenziali pericoli per la popolazione. In questo contesto viene richiamata anche la possibilità di valorizzare gli strumenti previsti dalla legge di orientamento, che offre opportunità per il coinvolgimento delle imprese agricole nella manutenzione e nella gestione delle aree verdi cittadine. Una prospettiva che punta a mettere le competenze delle aziende agricole e degli operatori specializzati al servizio della gestione del patrimonio vegetale urbano.

Foreste italiane in crescita del 20%, ma resta il problema dell’abbandono

La necessità di cambiare approccio nella gestione degli alberi non riguarda soltanto le città, ma coinvolge anche il vasto patrimonio forestale italiano. Secondo i dati richiamati da Federforeste, le foreste coprono oggi il 38% del territorio nazionale e la loro estensione è aumentata del 20% negli ultimi trent’anni. A questa crescita, tuttavia, non sempre corrisponde una gestione adeguata delle superfici boschive, spesso lasciate in condizioni di abbandono e incuria. Il bosco, sottolinea Federforeste, non deve essere considerato soltanto un patrimonio naturale da conservare, ma anche una risorsa che richiede conoscenza, pianificazione e una gestione responsabile. Gli alberi svolgono funzioni essenziali per l’equilibrio ambientale: assorbono carbonio, proteggono il suolo, custodiscono la biodiversità e contribuiscono alla qualità del paesaggio. Per preservare questi benefici nel tempo è però necessario adottare una visione complessiva degli ecosistemi forestali. Il bosco rappresenta infatti un ecosistema vivo e dinamico, soggetto a processi di crescita, rinnovamento e trasformazione che devono essere considerati nella definizione delle strategie di tutela e gestione.

Federforeste: “il futuro del bosco non dipende dall’assenza di interventi”

A chiarire la posizione dell’organizzazione è Gianluca Barbacovi, presidente nazionale di Federforeste, che richiama la necessità di individuare un equilibrio tra conservazione e interventi di gestione. “Il futuro del bosco non dipende dall’assenza di interventi, ma dalla capacità di scegliere quando intervenire, come farlo e quando invece conservare” dichiara Barbacovi. Secondo Federforeste, il patrimonio boschivo italiano ha bisogno di una gestione forestale attiva, fondata sulla pianificazione, sulla certificazione, sulla manutenzione e sulla realizzazione di interventi di taglio quando necessari. Un approccio che mira a garantire la continuità delle funzioni ambientali dei boschi attraverso scelte consapevoli e interventi calibrati sulle caratteristiche degli ecosistemi.

Gestione forestale, in Italia il prelievo è al 27% contro il 64% della media europea

Tra gli elementi evidenziati da Federforeste emerge anche la differenza tra l’Italia e gli altri Paesi europei nell’utilizzo delle risorse forestali. Nel nostro Paese il tasso di prelievo forestale è stimato al 27%, un valore sensibilmente inferiore al 64% registrato mediamente negli altri Paesi europei. Il confronto viene richiamato dall’organizzazione per sostenere l’importanza di una gestione più attiva e programmata dei boschi, che comprenda anche gli interventi di taglio ritenuti necessari nell’ambito della pianificazione forestale. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla frammentazione della proprietà forestale, che rende più complessa l’organizzazione delle attività di cura e valorizzazione del territorio boschivo. Per affrontare questa difficoltà, Federforeste propone di incentivare la costituzione di consorzi e forme associative, strumenti attraverso i quali favorire una gestione coordinata delle superfici forestali.

Oltre 10mila boscaioli e imprese agroforestali impegnati nella cura del territorio

La valorizzazione dei boschi passa anche attraverso il riconoscimento delle professionalità che operano quotidianamente nel settore. In Italia sono oltre 10mila i boscaioli e le imprese agroforestali impegnati nella cura delle superfici boschive e nella prima lavorazione del legno. Federforeste richiama l’importanza di valorizzare queste attività, insieme al contributo dei proprietari forestali, delle imprese boschive e delle comunità locali che assicurano un presidio diretto del territorio. La tutela del patrimonio arboreo viene così collegata alla necessità di sostenere il lavoro di chi si occupa della gestione delle foreste, riconoscendone il ruolo nella conservazione degli ecosistemi e nella valorizzazione delle risorse naturali. In occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, la richiesta avanzata da Coldiretti, Consulta florovivaistica e Federforeste mette dunque al centro due esigenze strettamente connesse: potenziare la forestazione urbana per contrastare caldo e inquinamento e assicurare una gestione qualificata e sostenibile del patrimonio arboreo e forestale, attraverso la manutenzione professionale, la pianificazione degli interventi e la valorizzazione delle risorse vegetali.