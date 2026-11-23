Per quanto ne sappiamo oggi, sul Pianeta Rosso non cresce assolutamente nulla. Nessun rover né alcuna sonda orbitante ha mai rilevato la presenza di una singola alga, di un cactus o di un cespuglio. Proprio per questo motivo, una fotografia scattata nel 2008 dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA appare a prima vista così sconcertante. Nell’immagine, fitti boschetti di alberi spogli sembrano ergersi perfettamente dritti dalle creste delle dune ghiacciate vicino al polo Nord di Marte. Si tratta però di una semplice questione di prospettiva: capovolgendo la foto, quelle lunghe scie ombrose stagliate contro il ghiaccio e la sabbia chiara rivelano la loro vera natura. Sono infatti colate di sabbia scura proveniente dall’interno delle dune stesse, smosse e fatte scivolare lungo i pendii dalla sublimazione stagionale del ghiaccio di anidride carbonica.

Il ciclo delle stagioni marziane e la sublimazione del ghiaccio secco

Proprio come la Terra, anche Marte presenta un’inclinazione rispetto al Sole e attraversa il proprio ciclo di stagioni ogni anno, ma i processi che accompagnano questi passaggi sono profondamente diversi dai nostri. Durante il gelido inverno marziano, al posto del ghiaccio d’acqua tipico del nostro pianeta, è l’anidride carbonica dell’atmosfera a congelarsi in neve e brina, ricoprendo il paesaggio polare con uno strato di ghiaccio secco. Quando il lungo inverno lascia finalmente spazio alla primavera, questo strato non si scioglie allo stato liquido, bensì sublima passando direttamente allo stato gassoso e tornando nell’atmosfera.

Questo passaggio provoca un fenomeno particolarmente turbolento sulla superficie. Persino il debole calore del Sole che raggiunge Marte è sufficiente a riscaldare il ghiaccio lungo le creste delle dune, indebolendolo e facendolo crepare. La luce solare riesce inoltre a penetrare attraverso il ghiaccio traslucido e a riscaldarlo dal basso, generando accumuli di gas che finiscono per esplodere verso l’esterno trascinando con sé la sabbia sottostante. Mentre il materiale precipita lungo i ripidi versanti, lascia dietro di sé lunghe strisce scure che, osservate dall’alto, ricordano i rami e i tronchi degli alberi.

Valanghe reali che ridisegnano il paesaggio ogni anno

Non si tratta affatto di semplici ipotesi teoriche. Nella celebre fotografia del 2008, lo strumento HiRISE ha immortalato persino una piccola nube di polvere sollevata dal materiale in caduta lungo il fianco della duna. In uno studio pubblicato nel 2011, la compianta scienziata planetaria Candice Hansen-Koharcheck del Planetary Science Institute e i suoi colleghi hanno confrontato diverse immagini delle dune polari settentrionali scattate nel corso di più anni marziani consecutivi, dimostrando quanto radicalmente possa mutare questo ambiente.

Alcune dune hanno sviluppato nuovi canaloni e nicchie, mentre altre hanno accumulato depositi freschi alla propria base. In 5 dune misurate dai ricercatori, i bordi inferiori dei pendii sono avanzati tra i 2,2 e i 4,7 metri nell’arco di 1 solo anno marziano. Con l’arrivo dell’estate il ghiaccio scompare completamente, portando via con sé anche le scie scure, mentre i venti ridistribuiscono la sabbia livellando gradualmente i versanti. Al ritorno dell’inverno le dune tornano però a congelarsi, preparando il terreno per un’altra primavera fatta di foreste effimere su un mondo alieno.