Alessandra Locatelli è l’Alumna dell’anno 2026 dell’Università Milano-Bicocca: prestigioso riconoscimento per il ministro delle Disabilità

Un prestigioso riconoscimento per il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, scelta come Alumna dell’anno 2026 dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il premio, promosso dall’associazione dei laureati dell’ateneo milanese BicoccAlumni, celebra il percorso formativo e professionale di personalità che, dopo gli studi universitari, si sono distinte per il proprio contributo alla società. Giunto alla sesta edizione, il riconoscimento è stato conferito in occasione della cerimonia di gala di giovedì 12 novembre 2026, l’appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione della comunità degli ex studenti dell’Università Milano-Bicocca. La scelta di Alessandra Locatelli mette in evidenza un percorso che unisce formazione universitaria, impegno nelle istituzioni, politiche sociali e tutela dei diritti delle persone con disabilità, ambiti nei quali il ministro ha maturato una lunga esperienza professionale e amministrativa.

Chi è Alessandra Locatelli: dalla laurea in Sociologia al ruolo di ministro per le Disabilità

Nata a Como nel 1976, Alessandra Locatelli ha conseguito nel 2013 la laurea triennale in Sociologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, discutendo una tesi dedicata ai percorsi di carriera delle donne nella Pubblica Amministrazione. Un argomento che affronta questioni legate alle pari opportunità, alla valorizzazione delle competenze e alla partecipazione femminile alla vita delle istituzioni, temi sui quali Locatelli ha avuto modo di riflettere durante il proprio percorso universitario. Prima di assumere incarichi politici e istituzionali, ha lavorato per molti anni nei settori dell’assistenza, della cura, dell’educazione e dell’accoglienza delle persone adulte con disabilità intellettiva. Un’esperienza diretta nel campo sociale che ha rappresentato una componente significativa della sua attività professionale. Ha inoltre ricoperto il ruolo di direttrice di una Comunità Alloggio a Como, occupandosi di un ambito particolarmente delicato dell’assistenza alle persone con disabilità. Il suo percorso istituzionale si è sviluppato attraverso diversi incarichi amministrativi e politici. È stata assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco del Comune di Como, successivamente parlamentare e assessore alle Politiche sociali e della Famiglia della Regione Lombardia. Dal 22 ottobre 2022 ricopre la carica di ministro per le Disabilità, portando nell’attività di governo l’esperienza maturata nel settore dell’assistenza e nelle amministrazioni locali e regionali.

Alessandra Locatelli: il ringraziamento all’Università Milano-Bicocca e il valore della formazione

Il ministro ha accolto il riconoscimento esprimendo gratitudine nei confronti dell’ateneo nel quale ha completato il proprio percorso universitario, sottolineando il valore dell’istruzione e della conoscenza nella costruzione di una società capace di valorizzare le capacità di ciascuno. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il conferimento di questo prestigioso riconoscimento, che accolgo con grande emozione – spiega il Ministro Alessandra Locatelli –. È un onore ricevere un premio che celebra il valore del percorso formativo e professionale degli alumni dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il contributo che ciascuno può offrire alla società. Il mio percorso in Bicocca è stato un passaggio importante nella mia formazione, anche attraverso la tesi di laurea del 2013, dal titolo ‘I percorsi di carriera delle donne nella Pubblica Amministrazione’, un lavoro che ha rappresentato un’occasione di approfondimento e riflessione sul tema delle pari opportunità, della valorizzazione delle competenze e del ruolo delle donne nelle istituzioni pubbliche. Questo riconoscimento è anche un’occasione per sottolineare l’importanza dell’istruzione, della conoscenza e della formazione come strumenti fondamentali per costruire una società più inclusiva e attenta a valorizzare le capacità e i talenti di ogni persona. Ringrazio l’Ateneo e l’Associazione BicoccAlumni per questa importante testimonianza di stima e per l’impegno nel mantenere vivo il legame tra l’Università e la sua comunità di alumni”. Nelle parole di Locatelli emerge il legame tra il percorso accademico e l’impegno pubblico, con particolare attenzione alle pari opportunità e all’inclusione. Il riferimento alla tesi di laurea del 2013 richiama inoltre il ruolo della formazione universitaria nell’approfondimento di questioni sociali e istituzionali.

Il rettore Marco Emilio Orlandi: “il contributo di Locatelli alle politiche sociali e alla disabilità”

Anche il rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Marco Emilio Orlandi, ha sottolineato il significato del premio attribuito al ministro, evidenziando il rapporto tra la preparazione ricevuta durante gli studi e il successivo impegno professionale e istituzionale. “Nelle aule del nostro Ateneo il Ministro Alessandra Locatelli ha ricevuto una formazione di qualità, che ha poi messo a frutto nel campo delle politiche sociali e della disabilità, contribuendo a promuovere una maggiore attenzione ai diritti e all’inclusione delle persone più fragili – aggiunge Marco Emilio Orlandi, rettore dell’Università di Milano-Bicocca –. È anche attraverso percorsi come questo che si misura il valore di un’università pubblica e della formazione che offre”. Il riconoscimento attribuito a Locatelli assume così un significato anche per l’ateneo milanese, che attraverso il premio annuale intende valorizzare le esperienze di chi ha trasformato le competenze acquisite durante gli studi in attività professionali e istituzionali al servizio della collettività.

Premio BicoccAlumni 2026, Sabrina Fraccaroli: “un esempio di responsabilità e impegno sociale”

A spiegare le motivazioni della scelta è anche Sabrina Fraccaroli, presidente dell’associazione BicoccAlumni, che ha posto l’accento sulla capacità della formazione universitaria di contribuire alla crescita personale e professionale e di tradursi in un impegno concreto per la società. “Con il riconoscimento di Alumna Bicocca dell’Anno 2026 ad Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, vogliamo valorizzare un percorso che testimonia come la formazione universitaria possa diventare strumento di crescita, responsabilità e impegno al servizio della collettività – afferma Sabrina Fraccaroli, presidente dell’associazione BicoccAlumni –. La sua esperienza rappresenta un esempio di come le competenze e i valori maturati in Bicocca possano contribuire concretamente alla costruzione di una società più inclusiva e attenta alle persone”. Il presidente ha quindi evidenziato la dimensione sociale del percorso di Alessandra Locatelli, individuando nella sua esperienza un esempio del possibile contributo degli ex studenti universitari alla vita pubblica e alla promozione di una maggiore attenzione alle persone.

BicoccAlumni, la storia dell’associazione dei laureati dell’Università Milano-Bicocca

Il Premio Alumna dell’anno 2026 si inserisce nelle attività di BicoccAlumni, l’associazione che riunisce le laureate e i laureati dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Fondata il 25 novembre 2015, l’associazione è nata con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto tra l’università e coloro che hanno completato il proprio percorso di studi nell’ateneo, favorendo la nascita e il consolidamento di relazioni professionali e personali. Nel corso degli anni BicoccAlumni ha sviluppato una comunità in continua crescita, che oggi comprende migliaia di soci in Italia e nel mondo. La sua attività si estende anche oltre i confini nazionali attraverso i chapter internazionali, che contribuiscono a rafforzare la rete degli ex studenti. Nel 2025 l’associazione ha celebrato i primi dieci anni di attività, consolidando il proprio ruolo nella promozione dello scambio di esperienze e nella creazione di occasioni di incontro tra persone provenienti da differenti percorsi accademici e professionali. Tra gli obiettivi dell’organizzazione figurano la valorizzazione dei talenti, la condivisione delle competenze e la promozione delle esperienze maturate dagli alumni nei rispettivi ambiti lavorativi. Proprio da questa prospettiva è nato il Premio BicoccAlumni, dedicato alle personalità che si sono distinte nel proprio settore professionale e che, attraverso la loro attività, contribuiscono a rappresentare la varietà delle competenze e delle esperienze sviluppate all’interno della comunità universitaria.