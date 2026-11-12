Algeria, scoppiati 50 incendi boschivi: alimentati da scirocco e caldo anomalo

In Algeria, sono stati registrati 50 incendi boschivi in diverse aree del Paese tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, mentre le squadre della Protezione Civile sono riuscite a domarne 42 e proseguono le operazioni per spegnere gli altri otto roghi ancora attivi in cinque province. Lo ha reso noto la Protezione Civile algerina. Gli incendi ancora in corso sono due ciascuno nelle province di Bejaia, Mila e Tizi Ouzou e uno ciascuno in quelle di Jijel e Chlef. Tra i roghi più rilevanti, la Protezione Civile ha segnalato un incendio boschivo nel comune di Adekar, nella provincia di Bejaia, in Cabila, e un altro che ha interessato sterpaglie e macchia mediterranea nel comune di Aokas, nella stessa provincia. Entrambi non rappresentano una minaccia per la popolazione.

Nella provincia di Mila (est) sono stati registrati due incendi che hanno interessato alberi da frutto, rispettivamente nei comuni di Tarai Bainen e Ain Tine. A Tizi Ouzou, in Cabilia, sono divampati incendi di sterpaglie nei comuni di Ait Chafaa e Azeffoun, anche in questo caso senza minaccia per i residenti. Nella provincia di Chlef (ovest) è stato segnalato un incendio boschivo nel comune di Beni Haoua, mentre a Jijel (est) un rogo ha interessato il comune di El Milia.

Roghi favoriti dallo scirocco

Gli incendi sono divampati in concomitanza con forti venti meridionali di scirocco, con raffiche che hanno raggiunto gli 80km/h in alcune province, e temperature insolitamente elevate. Ad Algeri, questa mattina, il termometro ha segnato +30°C alle 7:30. Lo scorso ottobre il Parlamento algerino aveva approvato una legge che prevede la pena di morte per i responsabili di incendi dolosi nelle foreste e nei campi, dopo una serie di roghi che avevano colpito diverse aree del Paese. Ad agosto scorso, gli incendi boschivi in Algeria hanno provocato la morte di diverse persone. Tra l’1 maggio e il 20 luglio, le autorità hanno registrato circa 4.000 incendi, contro i 1.501 dello stesso periodo del 2025, con un aumento di circa il 167%, secondo i dati della Protezione Civile.