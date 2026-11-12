Allarme bomba in 3.778 scuole italiane, vertice d’urgenza a Palazzo Chigi: il Governo prepara nuove misure di sicurezza

Allarme bomba in 3.778 scuole italiane, 77 evacuazioni e un vertice sulla sicurezza nazionale a Palazzo Chigi. L’ondata di e-mail contenenti minacce di ordigni esplosivi, che nelle ultime due giornate ha interessato gli istituti scolastici di tutto il Paese, ha portato il Governo a riunire il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in sede tecnica. Al centro dell’incontro, la necessità di garantire la sicurezza delle scuole e la continuità dei servizi essenziali, evitando che minacce riconosciute come infondate possano provocare interruzioni delle attività. La riunione si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dei componenti tecnici del Comitato. Dal confronto è emerso un cronoprogramma di interventi che coinvolgerà le Prefetture, le amministrazioni centrali e le strutture competenti per la gestione delle minacce.

Minacce di bomba nelle scuole: 3.778 istituti coinvolti e 77 evacuazioni

I numeri diffusi al termine della riunione restituiscono la dimensione dell’emergenza che ha interessato il sistema scolastico nazionale. Secondo i dati provvisori relativi alla giornata di oggi, sono 3.778 le scuole raggiunte da e-mail contenenti minacce di bomba, mentre le evacuazioni effettivamente disposte sono state 77. In 36 degli istituti evacuati, le attività didattiche sono riprese già nel corso della stessa mattinata, consentendo il ritorno alla normale attività scolastica dopo gli interventi effettuati. Il numero delle evacuazioni viene considerato dal Governo un elemento significativo nella valutazione delle procedure adottate. Il forte calo registrato rispetto alla giornata precedente confermerebbe infatti l’efficacia delle indicazioni operative trasmesse nella mattinata ai Prefetti e ai dirigenti scolastici, dopo gli episodi verificatisi ieri. L’obiettivo è affrontare le segnalazioni garantendo le necessarie condizioni di sicurezza, ma evitando che l’invio massivo di messaggi minatori determini automaticamente il blocco delle attività scolastiche e dei servizi pubblici.

Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi: le decisioni del Governo

La convocazione del CISR in sede tecnica rappresenta la risposta istituzionale alla diffusione delle minacce attraverso la posta elettronica. Il confronto ha riguardato le modalità con cui le amministrazioni competenti dovranno gestire situazioni analoghe, attraverso procedure coordinate e criteri che consentano di distinguere tempestivamente le segnalazioni infondate. La priorità individuata è assicurare la protezione di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, salvaguardando al tempo stesso il regolare funzionamento delle attività essenziali per la collettività. Secondo il cronoprogramma concordato durante il vertice, spetterà al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi fornire nuove indicazioni operative alle Prefetture. Le disposizioni saranno finalizzate a garantire, in condizioni di piena sicurezza, la continuità delle attività dei servizi pubblici. Il coinvolgimento delle Prefetture assume quindi un ruolo centrale nell’attuazione delle decisioni, con l’obiettivo di rendere operative sul territorio le misure definite a livello governativo.

Scuole e minacce di bomba, da domani un tavolo tecnico ristretto

Il percorso stabilito a Palazzo Chigi prevede un ulteriore passaggio già nella mattinata di domani, venerdì 13 novembre, quando sarà attivato un tavolo tecnico ristretto incaricato di elaborare una base di procedure e strumenti per affrontare il problema. Il lavoro sarà articolato su tre differenti orizzonti temporali, con la definizione di misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo. La finalità è predisporre un sistema di gestione delle minacce che non si limiti alle risposte immediate, ma comprenda anche strumenti utilizzabili nelle successive fasi di intervento. Uno degli aspetti principali sarà la definizione di elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate. Il tavolo dovrà inoltre contribuire a individuare criteri operativi, procedure e catene di comando, in modo da stabilire le modalità di intervento e le responsabilità delle strutture coinvolte.

Non soltanto scuole: il piano di sicurezza riguarderà anche altri potenziali obiettivi

Le misure allo studio del Governo avranno un campo di applicazione più ampio rispetto agli istituti scolastici. Durante il vertice è stata infatti stabilita la necessità di estendere il lavoro anche ad altri potenziali obiettivi che potrebbero essere interessati da minacce analoghe. Per ciascun settore, le amministrazioni centrali competenti dovranno individuare gli elementi necessari a riconoscere tempestivamente le segnalazioni infondate e contribuire alla definizione di criteri, procedure e catene di comando. L’impostazione concordata punta a costruire un quadro di intervento differenziato in relazione ai settori interessati, mantenendo come obiettivi comuni la tutela della sicurezza e la continuità dei servizi pubblici.

Minacce alle scuole, il Governo disponibile a riferire in Parlamento

La gestione dell’ondata di minacce di bomba è stata anche al centro del confronto politico tra il Governo e le forze di opposizione. Nella mattinata, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato la disponibilità dell’Esecutivo a riferire in Parlamento sulle misure che saranno definite nei prossimi giorni. Il passaggio parlamentare riguarderà dunque gli interventi che emergeranno dal lavoro tecnico avviato dopo la riunione del CISR, nell’ambito delle iniziative per affrontare le minacce rivolte agli istituti scolastici e agli altri potenziali obiettivi. Il prossimo appuntamento operativo è fissato per venerdì 13 novembre, con l’attivazione del tavolo tecnico ristretto. Da questa sede partirà il lavoro di definizione delle procedure destinate a supportare le amministrazioni nella gestione delle minacce, con particolare attenzione alla sicurezza nazionale, alla protezione delle scuole e alla continuità dei servizi essenziali.