Allarme bomba su un aereo diretto a Roma, scattano i caccia Eurofighter: decollo immediato e scorta fino a Fiumicino

Allarme in volo su un aereo civile diretto a Roma Fiumicino, scatta l’intervento immediato dell’Aeronautica Militare. Nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre, due caccia Eurofighter del 4° Stormo sono decollati su allarme dalla base aerea di Grosseto per intercettare un velivolo proveniente da Dublino, dopo una segnalazione relativa a una sospetta minaccia a bordo. L’intervento ha portato i due aerei militari a raggiungere il velivolo civile e ad accompagnarlo fino all’aeroporto di destinazione. L’aereo è quindi atterrato in sicurezza a Roma Fiumicino, concludendo la fase di scorta effettuata dai caccia dell’Aeronautica Militare.

Allarme sul volo Dublino-Roma: due Eurofighter decollano immediatamente da Grosseto

L’operazione è scattata nella mattinata del 3 novembre 2026, quando una segnalazione riguardante una possibile minaccia a bordo di un aereo civile in viaggio dall’Irlanda verso l’Italia ha determinato l’attivazione del dispositivo di difesa aerea. Dalla base militare di Grosseto si sono immediatamente alzati in volo due caccia Eurofighter appartenenti al 4° Stormo dell’Aeronautica Militare, chiamati a intervenire per intercettare l’aereo diretto allo scalo romano. Il decollo su allarme rientra nelle attività di prontezza operativa attraverso le quali l’Aeronautica Militare garantisce la capacità di intervenire in presenza di situazioni che richiedono un’immediata risposta aerea.

I caccia militari intercettano l’aereo civile e lo scortano fino a Roma Fiumicino

Dopo il decollo, i due Eurofighter hanno raggiunto il velivolo civile e hanno effettuato la prevista operazione di intercettazione e scorta, accompagnandolo lungo la fase conclusiva del viaggio verso l’aeroporto di Roma Fiumicino. L’intervento si è concluso con l’atterraggio in sicurezza dell’aereo proveniente da Dublino. L’operazione ha visto quindi l’impiego diretto di due velivoli da combattimento dell’Aeronautica Militare per garantire la sicurezza del volo interessato dalla segnalazione.

Aeronautica Militare, difesa dello spazio aereo garantita 24 ore su 24

L’episodio si inserisce nelle attività di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale ed euro-atlantico assicurate quotidianamente dall’Aeronautica Militare. La Forza Armata mantiene infatti un dispositivo di prontezza operativa attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, attraverso il quale garantisce una capacità di intervento continuativa per la sicurezza del Paese. Il sistema si basa sulla disponibilità costante di personale militare e assetti aerei, pronti a intervenire in caso di necessità. Le attività vengono svolte in stretto coordinamento con la NATO, nell’ambito del dispositivo di difesa dello spazio aereo nazionale e dell’area euro-atlantica. L’intervento dei due Eurofighter decollati da Grosseto rappresenta una concreta applicazione di questa capacità operativa, attivata nella mattinata del 3 novembre per accompagnare in sicurezza il volo civile fino alla sua destinazione.