Allarme bomba su un volo Helsinki-Roma, decollano due caccia Eurofighter: aereo intercettato e scortato fino a Fiumicino | VIDEO

Momenti di allerta nei cieli italiani nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre 2026, quando una segnalazione relativa alla possibile presenza di un ordigno a bordo di un aereo civile proveniente da Helsinki e diretto a Roma Fiumicino ha fatto scattare l’intervento immediato dell’Aeronautica Militare. Due caccia Eurofighter del 4° Stormo sono decollati rapidamente dalla base aerea di Grosseto per intercettare il velivolo e garantirne la sicurezza durante la fase conclusiva del viaggio. L’operazione si è conclusa con l’atterraggio in sicurezza dell’aereo civile all’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo che i due caccia militari lo hanno individuato e scortato fino alla destinazione prevista.

Allarme bomba sul volo Helsinki-Roma: scatta il decollo immediato degli Eurofighter

L’intervento è stato attivato in seguito a una segnalazione di sospetta minaccia a bordo del velivolo civile impegnato nel collegamento tra la capitale finlandese e quella italiana. La possibile presenza di un ordigno ha determinato l’attivazione del dispositivo di difesa aerea nazionale, con il decollo immediato di due caccia Eurofighter dalla base militare di Grosseto. I velivoli del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare sono entrati in azione per raggiungere l’aeroplano interessato dalla segnalazione e procedere alla sua intercettazione. Una volta individuato, hanno effettuato la missione di scorta, accompagnandolo lungo la parte finale del tragitto fino all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino. La tempestività dell’intervento ha consentito di assicurare la presenza dei caccia militari a protezione del volo civile, nell’ambito delle procedure operative previste per le situazioni di potenziale minaccia alla sicurezza dello spazio aereo.

Aereo scortato fino a Roma Fiumicino: atterraggio in sicurezza

La missione dei due Eurofighter si è conclusa positivamente. Dopo l’intercettazione, il velivolo proveniente da Helsinki ha proseguito verso lo scalo romano sotto la scorta dei caccia dell’Aeronautica Militare, raggiungendo regolarmente la propria destinazione. L’atterraggio a Roma Fiumicino è avvenuto in sicurezza, segnando la conclusione dell’intervento militare attivato a seguito della segnalazione di un possibile ordigno a bordo. L’operazione rientra nelle attività di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale ed euro-atlantico assicurate dall’Aeronautica Militare attraverso un dispositivo di prontezza operativa permanente. Il sistema è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, per garantire la capacità di intervento in presenza di situazioni che richiedano l’impiego immediato di velivoli militari. Il personale e gli assetti della Forza Armata mantengono costantemente un elevato livello di prontezza, così da poter rispondere tempestivamente alle esigenze di sicurezza aerea. Le attività vengono svolte in stretto coordinamento con la NATO, nell’ambito del sistema di difesa integrato dello spazio aereo. Una struttura operativa che consente all’Aeronautica Militare di intervenire anche in circostanze come quella verificatasi oggi sul volo civile Helsinki-Roma, assicurando la protezione del traffico aereo e la sicurezza del Paese.