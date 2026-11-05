Allarme idrico in Europa: a Vienna parte la svolta digitale per salvare la gestione delle reti

La pressione sulle riserve d’acqua del continente ha raggiunto livelli di guardia che non consentono più alcun ritardo strutturale. Circa un europeo su tre e il trenta percento del territorio continentale sono colpiti ogni anno dal fenomeno dello stress idrico, mentre le proiezioni climatiche indicano una progressione costante di siccità e carenza d’acqua in aree geografiche un tempo ritenute immuni. In questo scenario critico, il comparto dei servizi pubblici europei si prepara all’appuntamento di Enlit Europe a Vienna, in programma dal 10 al 12 novembre, dove la società cleantech Brunata ha scelto di rompere gli indugi ponendo la tutela della risorsa idrica al vertice dell’agenda continentale. L’azienda presenta per la prima volta una risposta sistemica transfrontaliera per colmare un divario storico e clamoroso: quello che vede la gestione dell’acqua ancora fortemente arretrata rispetto ai traguardi tecnologici già consolidati nel settore energetico.

Il divario tra energia e acqua nella gestione delle risorse continentali

La transizione ecologica ha concentrato per oltre un decennio sforzi e capitali sulla misurazione dei flussi di gas ed elettricità, lasciando la filiera idrica priva di analoghi strumenti di controllo capillare. Con il progressivo aggravarsi delle condizioni ambientali, questa asimmetria non è più sostenibile, soprattutto perché la scarsità d’acqua non è più confinata ai soli bacini mediterranei ma investe con violenza l’intera mappa dell’Unione. Come spiegato con fermezza dal vertice dell’azienda, l’approccio verso le risorse primarie richiede un cambio di rotta immediato: “Per molti anni l’energia è stata considerata una risorsa che dobbiamo misurare, monitorare e utilizzare nel modo più efficiente possibile. In molte parti d’Europa non siamo arrivati affatto a questo punto con l’acqua. Questo sta diventando sempre più difficile da giustificare, dato che lo stress idrico si sta trasformando da un problema dell’Europa meridionale a una sfida europea più ampia“, ha dichiarato Kristian Voldby Olsen, CEO di Brunata International.

L’urgenza politica e industriale impone di allineare gli standard di controllo delle condotte ai livelli di trasparenza raggiunti dalle reti elettriche. Per troppo tempo la dispersione invisibile nelle condutture e l’assenza di dati in tempo reale hanno reso la salvaguardia dell’acqua un obiettivo teorico, privo del necessario supporto operativo per arginare i volumi dispersi nel sottosuolo europeo.

La soluzione unitaria presentata a Enlit per superare la frammentazione del mercato

La novità annunciata da Brunata in vista del vertice austriaco prende il nome di B.One Utility Solution, concepita per la prima volta come un’architettura comune destinata a tutti i mercati europei in cui il gruppo opera. Il valore distintivo della proposta non risiede nell’introduzione di una tecnologia mai vista prima, dato che le piattaforme di base sono ampiamente testate e disponibili sul mercato da anni, bensì nella capacità di federare differenti livelli di digitalizzazione all’interno di un unico impianto operativo. L’ecosistema europeo delle forniture idriche è infatti caratterizzato da una polarizzazione estrema tra grandi colossi metropolitani e centinaia di piccoli enti locali privi di organici dedicati all’informatica avanzata.

Per rispondere a questa eterogeneità, la proposta tecnologica è stata articolata in due percorsi modulari complementari. Da un lato figura B.One complete, una formula onnicomprensiva che racchiude in un unico pacchetto i sistemi di misurazione digitale, l’infrastruttura di comunicazione dei dati, la piattaforma software e l’operatività gestionale quotidiana, concepita appositamente per le realtà municipali che non dispongono di team interni specializzati nel digitale. Dall’altro lato, per gli operatori strutturati che intendono mantenere la piena sovranità dell’infrastruttura di controllo e svilupparla in autonomia, è stata sviluppata la suite modulare B.One element suite, che lascia ampia libertà di integrazione e conduzione diretta degli apparati informatici.

Abbattere la barriera delle competenze informatiche per le utility locali

Il fattore determinante per l’efficacia delle politiche di tutela idrica risiede nella rapidità con cui i distributori periferici riescono ad adottare il monitoraggio continuo dei consumi. Se la trasformazione digitale rimane un’esclusiva delle metropoli capaci di sostenere ingenti investimenti in personale IT, la maggioranza del territorio europeo resterà esposta a perdite e inefficienze gestionali non rilevate.

A chiarire l’ostacolo da superare è ancora il vertice del gruppo cleantech: “Se la misurazione digitale dell’acqua richiede un grande dipartimento IT, la transizione sarà semplicemente troppo lenta. Le utility europee presentano enormi differenze tra loro, il che significa che la tecnologia deve essere accessibile anche alle aziende idriche locali più piccole. È esattamente questa la sfida che intendiamo affrontare a Enlit“, ha precisato Kristian Voldby Olsen.

La questione non riguarda la ricerca di nuovi dispositivi di laboratorio, ma la democratizzazione degli strumenti esistenti sul campo, rendendoli fruibili anche nei comuni più piccoli. Il direttore generale ha aggiunto: “All’Europa non manca la tecnologia necessaria per ottenere un controllo molto maggiore sui consumi idrici. La chiave ora è mettere questa tecnologia al lavoro in molte più utility. Il settore idrico sta affrontando la transizione digitale che il settore energetico ha già attraversato.”

Le direttive di Bruxelles e il piano d’azione per l’efficienza idrica al 2030

L’iniziativa industriale coincide con una congiuntura normativa cruciale a livello comunitario. L’Unione Europea ha fissato un traguardo sfidante: incrementare l’efficienza idrica di almeno il 10% entro il 2030, accelerando contestualmente la trasformazione digitale dell’intero comparto idrico continentale. Per dare sostanza a questi parametri, la Commissione Europea sta mettendo a punto un piano d’azione che incentiverà l’adozione massiccia di sensori intelligenti e contatori smart, ponendo le basi per una governance della risorsa idrica fondata sull’analisi oggettiva delle informazioni.

L’evoluzione tecnologica punta all’acquisizione di dati in tempo reale e in flusso continuo, superando la vecchia consuetudine della lettura periodica manuale, spesso distanziata di molti mesi. La disponibilità costante di metriche sul flusso idrico consente agli operatori di intercettare tempestivamente le anomalie di pressione, localizzare le rotture prima che si trasformino in voragini sotterranee e intervenire tempestivamente, replicando il paradigma di affidabilità e resilienza già sperimentato dalle reti elettriche intelligenti.

La gestione basata sui dati come unico argine alle perdite e alla siccità

La consapevolezza condivisa dagli esperti del settore esclude che la sola presenza di un contatore evoluto possa risolvere d’incanto il deficit idrologico provocato dal surriscaldamento globale e dai periodi prolungati di assenza di precipitazioni. Tuttavia, senza un monitoraggio preciso e costante, qualsiasi piano di razionamento o investimento sulla rete rischia di fallire per mancanza di visibilità sui punti critici.

La riflessione conclusiva affidata a Vienna sintetizza il ruolo cruciale che la tecnologia deve assumere nel dibattito pubblico continentale: “Non possiamo risolvere la scarsità idrica dell’Europa limitandoci a installare contatori. Ma non possiamo nemmeno gestire efficacemente una risorsa sempre più sotto pressione se non sappiamo quanta acqua viene utilizzata e dove viene dispersa. È qui che la digitalizzazione deve fare la differenza. A Enlit vogliamo quindi contribuire a rendere l’acqua una parte naturale della discussione sul futuro delle infrastrutture dei servizi pubblici in Europa“, ha rimarcato Kristian Voldby Olsen. L’appuntamento fieristico di novembre diventa così il banco di prova per verificare se le reti idriche europee sapranno compiere il necessario salto di qualità, trasformando la misurazione dei flussi in una barriera concreta contro la dispersione di una risorsa vitale non replicabile.