Nuova allerta alimentare per la presenza di batteri potenzialmente pericolosi in due prodotti alimentari. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un avviso relativo al richiamo di un lotto di insalata di mare MareVivo, nel quale è stata segnalata la presenza di Listeria monocytogenes. Un secondo richiamo riguarda invece un lotto di salsiccia di suino Maxi Ges Srl, interessato dalla presenza di Salmonella. Le due segnalazioni riguardano prodotti differenti, entrambi oggetto di provvedimenti legati alla sicurezza alimentare. Per l’insalata di mare sono stati comunicati il formato della confezione, il numero di lotto e la data di scadenza, elementi fondamentali per identificare con precisione il prodotto coinvolto.

Insalata di mare MareVivo ritirata per Listeria: lotto e scadenza

Il primo richiamo riguarda l’insalata di mare a marchio MareVivo, commercializzata in confezioni da 250 grammi. Il provvedimento interessa nello specifico il lotto di produzione INSM11/11/26, con data di scadenza 24 novembre 2026. Alla base del richiamo c’è la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio responsabile della listeriosi, un’infezione che può essere trasmessa attraverso il consumo di alimenti contaminati. Il Ministero della Salute ha diffuso una precisa raccomandazione per il prodotto interessato: “non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita”. L’indicazione riguarda le confezioni riconducibili al lotto segnalato. La verifica del numero di lotto e della data di scadenza permette di distinguere il prodotto oggetto del richiamo dalle altre confezioni dello stesso marchio.

Listeria monocytogenes negli alimenti: perché rappresenta un rischio per la salute

La Listeria monocytogenes è un batterio che può contaminare diversi alimenti e provocare un’infezione denominata listeriosi. La contaminazione alimentare costituisce una delle principali modalità attraverso cui il microrganismo può essere trasmesso all’uomo. La listeriosi può manifestarsi con disturbi gastrointestinali e sintomi di diversa intensità. In alcune circostanze, soprattutto nelle persone maggiormente vulnerabili, l’infezione può provocare conseguenze più gravi. Particolare attenzione viene generalmente riservata alle donne in gravidanza, agli anziani e alle persone con un sistema immunitario compromesso, per le quali le infezioni da Listeria possono comportare rischi più elevati. La capacità di questo batterio di sopravvivere e moltiplicarsi anche a temperature di refrigerazione rende particolarmente importante il controllo microbiologico degli alimenti conservati in frigorifero.

Richiamo salsiccia di suino Maxi Ges Srl: rilevata la presenza di Salmonella

Un secondo richiamo alimentare interessa un lotto di salsiccia di suino di Maxi Ges Srl. In questo caso, la segnalazione riguarda la presenza di Salmonella, un altro batterio responsabile di infezioni alimentari. Il prodotto coinvolto è identificato dalla data di scadenza del 14 novembre 2026. La motivazione del richiamo è dunque differente rispetto a quella dell’insalata di mare MareVivo: mentre per quest’ultima è stata segnalata la presenza di Listeria monocytogenes, nel caso della salsiccia di suino il rischio microbiologico è legato alla Salmonella.

Salmonella nella carne suina: quali sono i rischi dell’infezione

La Salmonella è un batterio che può essere trasmesso attraverso il consumo di alimenti contaminati e provocare la salmonellosi, una delle infezioni gastrointestinali di origine alimentare. I sintomi più comuni comprendono diarrea, dolori addominali, febbre, nausea e vomito. La gravità dell’infezione può variare in relazione alle condizioni della persona colpita e alle caratteristiche dell’infezione stessa. La contaminazione da Salmonella rappresenta un rischio microbiologico particolarmente rilevante nella filiera alimentare, compresa quella delle carni e dei prodotti a base di carne.

Richiami alimentari del Ministero della Salute: l’importanza di controllare i lotti

I due provvedimenti evidenziano l’importanza della tracciabilità dei prodotti alimentari, attraverso la quale è possibile identificare le confezioni interessate da una segnalazione e circoscrivere il richiamo agli alimenti coinvolti. Nel caso dell’insalata di mare MareVivo, i riferimenti da verificare sono il formato da 250 grammi, il lotto INSM11/11/26 e la scadenza del 24 novembre 2026. Per questo prodotto resta valida la raccomandazione ministeriale di non consumarlo e restituirlo al punto vendita. Per la salsiccia di suino Maxi Ges Srl, il richiamo riguarda invece il prodotto con scadenza 14 novembre 2026, a causa della presenza di Salmonella. La pubblicazione delle segnalazioni sul sito del Ministero della Salute rientra nelle attività di informazione relative ai richiami alimentari, finalizzate alla gestione dei rischi connessi alla presenza di contaminanti microbiologici negli alimenti.