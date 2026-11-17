Il ciclone tropicale Xavier si rafforza nell’area delle Isole Cook settentrionali, nel Pacifico meridionale, raggiungendo la 2ª categoria della scala di intensità dei cicloni tropicali. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte dei servizi meteorologici regionali, mentre sono in vigore allerte per gli atolli di Manihiki e Rakahanga, esposti a venti di burrasca, piogge abbondanti e temporali. Secondo il Regional Specialized Meteorological Centre (RSMC) di Nadi, nelle Fiji, Xavier presenta venti sostenuti intorno ai 95 km/h vicino al centro, con raffiche che possono raggiungere i 130 km/h. Il sistema si sta muovendo lentamente verso Sud-Ovest, mentre le condizioni atmosferiche e oceaniche continuano a favorirne il rafforzamento.

Xavier potrebbe diventare un ciclone severo

Le ultime analisi del servizio meteorologico delle Fiji indicano un ulteriore e significativo incremento dell’intensità nelle prossime ore. Le previsioni prospettano venti sostenuti fino a 75 nodi, circa 140 km/h, entro il 17 novembre, con una possibile intensificazione fino a 90 nodi, pari a circa 165 km/h, tra il 17 e il 18 novembre. Anche il Joint Typhoon Warning Center statunitense, che monitora il sistema con la sigla 04P, prevede un’intensificazione. Secondo le sue proiezioni, Xavier potrebbe raggiungere venti sostenuti di circa 175 km/h entro la giornata del 17 novembre, prima di iniziare gradualmente a indebolirsi. Le stime dei diversi centri meteorologici presentano alcune differenze, legate anche ai differenti metodi di misurazione dei venti. Tuttavia, il quadro generale conferma una fase di rafforzamento del ciclone e un potenziale peggioramento delle condizioni meteorologiche nell’area.

Allerta per Manihiki e Rakahanga: raffiche fino a 120 km/h

Particolare attenzione è rivolta agli atolli di Manihiki e Rakahanga, per i quali il servizio meteorologico delle Isole Cook mantiene un’allerta per venti di burrasca. Le raffiche potrebbero raggiungere i 120 km/h, accompagnate da precipitazioni intense e temporali. Le prime comunicazioni avevano prospettato venti ancora più forti, fino a 95 km/h con raffiche di 130 km/h, ma gli ultimi bollettini del centro meteorologico di Nadi distinguono questi valori, riferiti alla circolazione nei pressi del centro del ciclone, dalle condizioni previste direttamente sugli atolli. L’allerta per Penrhyn è stata invece revocata, mentre per Pukapuka e Nassau è stata diramata un’allerta per possibile interessamento del sistema tropicale.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero essere trascinati dal vento e a prestare particolare attenzione alle condizioni del mare. Ai pescatori è stato raccomandato di evitare le uscite quando le condizioni risultano pericolose. Anche l’ambasciata degli Stati Uniti in Nuova Zelanda ha sconsigliato gli spostamenti marittimi non indispensabili, segnalando che il ciclone potrebbe rimanere nell’area fino a giovedì 19 novembre.

Atolli vulnerabili e il precedente drammatico del 1997

La preoccupazione è accentuata dalla particolare conformazione geografica delle isole interessate. Manihiki e Rakahanga sono atolli corallini pianeggianti e poco elevati, situati a circa 1.300 chilometri a Nord di Rarotonga, l’isola principale dell’arcipelago delle Cook. Queste caratteristiche li rendono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cicloni tropicali, soprattutto in presenza di forti venti, mareggiate e possibili inondazioni costiere. Il precedente storico più significativo risale al 1997, quando il ciclone Martin colpì Pukapuka, Manihiki e Rakahanga tra il 31 ottobre e il 2 novembre. L’evento, verificatosi durante una fase di El Niño particolarmente intensa, provocò una devastante mareggiata che distrusse quasi tutti gli edifici di Manihiki e causò 19 vittime nelle Isole Cook.

Una stagione ciclonica che potrebbe essere particolarmente attiva

L’arrivo di Xavier si inserisce in un contesto climatico che potrebbe favorire una stagione ciclonica più intensa del normale in alcune aree del Pacifico meridionale. La stagione ufficiale dei cicloni tropicali in questa regione va dal 1° novembre al 30 aprile. Earth Sciences New Zealand ha previsto un’attività ciclonica superiore alla media in alcune zone del Pacifico, mentre la presenza di un forte episodio di El Niño rappresenta un elemento importante nell’evoluzione della circolazione atmosferica e oceanica. Durante gli eventi di El Niño particolarmente intensi, infatti, l’attività dei cicloni nel Pacifico meridionale tende a spostarsi verso est, aumentando potenzialmente il rischio per le Isole Cook e la Polinesia francese, territori generalmente meno interessati da questi fenomeni rispetto ad altre aree del bacino.