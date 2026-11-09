Allerta Meteo 10 Novembre, l’Aeronautica: “Domani forte maltempo in 2 regioni”

Una nuova forte ondata di maltempo è pronta ad abbattersi su alcune zone del nostro Paese, portando con sé condizioni atmosferiche avverse che fanno quindi scattare l’allerta meteo. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi alle 13 un nuovo avviso ufficiale per mettere in guardia i cittadini riguardo all’arrivo di precipitazioni abbondanti. Le correnti perturbate stanno per raggiungere la nostra penisola, determinando un repentino peggioramento delle condizioni generali già a partire dalla prossima notte e per l’intera giornata di domani martedì 10 novembre 2026.

Il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare

Riportiamo di seguito integralmente il testo dell’avviso diramato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 09/11/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono dalle prime ore di domani, martedì 10 novembre 2026 e fino a sera, precipitazioni intense anche a carattere di temporale sulla Liguria di Levante e Toscana settentrionale. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

L’Allerta Meteo e l’impatto territoriale

A corredo della previsione appena esposta, è doveroso fare una puntualizzazione per la corretta interpretazione dei dati diramati. Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: