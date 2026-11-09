Allerta Meteo 10 novembre: temporali e precipitazioni intense sul Centro-Nord, rischio trombe marine

Con l’indebolimento dell’alta pressione, piogge intense e temporali interesseranno il Centro-Nord nella giornata di domani, martedì 10 novembre. Particolarmente colpito sarà il versante tirrenico e i rilievi costieri del Friuli Venezia Giulia, dove si potranno raggiungere anche i 100mm di pioggia in 24 ore. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, martedì 10 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“L’indebolimento dell’alta pressione apre la strada a temporali e precipitazioni intense sul Centro-Nord specialmente sul versante tirrenico e sui rilievi costieri fra Croazia e Venezia Giulia. Viene emesso un livello 1 per precipitazioni forti, in parte anche di natura convettiva, su Appennino Tosco-Emiliano, Croazia orientale e Venezia Giulia. Un ulteriore livello 1 per temporali e possibili trombe marine viene emesso per Lazio meridionale e Campania settentrionale”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un ampio livello 0 comprende aree dove non si escludono temporali sporadici. In particolare si segnala la possibile formazione di temporali sull’Alto Adriatico, con possibile interessamento della costa dell’Emilia-Romagna e delle Marche settentrionali”.

“La direzione prevalente dei venti in direzione NE favorirà l’insistere di correnti umide sull’Appennino settentrionale e sui rilievi fra Croazia e Friuli, che saranno quindi interessate da precipitazioni abbondanti, in parte anche di natura convettiva, con cumulate sulle 24 ore che potrebbero raggiungere localmente i 100mm. Le precipitazioni saranno attive dal mattino fra Alta Toscana e Levante Ligure e in seguito è prevista una estensione più a est, che secondo alcuni modelli potrebbe spingersi fino alla Romagna meridionale. I temporali si esauriranno in serata”, riporta il bollettino.

“Fra Lazio e Campania settentrionale sono attesi dal primo pomeriggio temporali con piogge localmente anche forti, sia pur con incertezza maggiore e meno intense rispetto alle altre aree poste a livello 1, alimentate da una corrente umida da sud-ovest proveniente dal Mar Tirreno. Qui però sarà l’instabilità ad essere maggiore rispetto al nord (CAPE fino a 1500 J/Kg) e l’ambiente costiero è più favorevole alla formazione di trombe marine (CAPE 0-1 km e SHR 0-1 km moderati)”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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