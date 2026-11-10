Allerta Meteo 11 novembre, forti temporali e piogge persistenti in 3 regioni del Centro-Nord: rischio trombe marine sulla costa

Ha preso il via in Italia una prolungata fase di forte maltempo, caratterizzata da piogge intense e persistenti che metteranno sotto pressione i territori e i corsi d’acqua. Nella giornata di domani, l’afflusso di masse d’aria relativamente miti e ricche di vapore acqueo alimenterà le piogge al Centro-Nord, in particolare tra Liguria di Levante, Toscana nordoccidentale e aree appenniniche dell’Emilia Romagna. Oltre alle piogge, esiste anche il rischio di trombe marine che potranno raggiungere le coste. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Un’onda lunga depressionaria con tesi flussi da WSW comporta il trasporto di masse d’aria relativamente miti e ricche di vapore acqueo in direzione del Mar Mediterraneo occidentale e del dominio di previsione. Sono attesi diversi temporali anche persistenti con associate forti piogge persistenti tra Mar Ligure e la Liguria di Levante a partire dal pomeriggio, motivo per il quale viene attribuito un Livello 1 di pericolosità”, si legge nel bollettino PRETEMP.

Livello 1

“Su questa zona alcuni rovesci si formeranno già nella nottata e mattinata. Nella seconda metà della giornata prenderà vigore della convezione surface-based lungo un fronte caldo e, alla mesoscala, da una convergenza dei venti tra il Libeccio e la Tramontana. In media-alta troposfera entrerà un’onda corta da W che creerà un’ambiente più favorevole allo sviluppo dei temporali. Contestualmente, i valori di energia potenziale si incrementeranno anche oltre i 1000J/kg, mentre nel corso della serata la ventilazione di Libeccio si intensificherà con raffiche anche >60-70km/h a seguito del graduale aumento del gradiente di pressione da occidente per l’avvicinamento di un intenso ciclone extra-tropicale Atlantico”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

“Saranno possibili temporali di natura multicellulare anche di tipo back-building tra La Liguria di Levante e l’omonimo mare prospiciente, con piogge intense e persistenti soprattutto lungo la catena appenninica dove agirà anche la componente orografica. In serata, potrà strutturarsi una convergenza sottovento alla Corsica che concentrerebbe buona parte dei rovesci/temporali in Versilia. Non si esclude la formazione di veloci trombe marine che potranno entrare in terraferma, poiché l’ambiente sarà costituito da un CAPE 0-3km anche >150-200J/kg associato al boundary prescritto”.

Livello 0

“Viene emesso un Livello 0 di “contorno” per l’intero Mar Ligure e parte della Toscana la possibilità di genesi alcuni temporali veloci e sporadici nel corso del pomeriggio e sera”, concludono gli esperi di PRETEMP.

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