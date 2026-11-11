Allerta Meteo 12 novembre, piogge intense e rischio tornado al Centro-Nord

L’Italia resta stretta nella morsa del maltempo dopo le criticità dovute ad allagamenti ed esondazioni registrate oggi tra Liguria e Toscana. Anche la giornata di domani, giovedì 12 novembre, sarà caratterizzata da piogge intense e temporali al Centro-Nord, con il rischio di tornado sulle regioni tirreniche. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, giovedì 12 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Un sistema depressionario associato ad un atmospheric river attraverserà l’Italia apportando condizioni di maltempo. Sono probabili dei temporali tra Mar Ligure, Corsica, Lazio, Toscana, Liguria, Appennino centro-settentrionale, Romagna e alto Adriatico. I temporali potranno causare precipitazioni intense, ma dovrebbero essere passeggeri (a differenza dei contributi stratiformi). Grandine e raffiche di vento convettive sono poco probabili. Si è pertanto deciso di limitare il livello di pericolo a 0. Sulle regioni tirreniche non è escluso qualche vortice in serata”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“L’avvezione mite e umida associata al ciclone non sembra sufficiente a creare profili termodinamici favorevoli a sostenere convezione profonda. Farà eccezione l’area tra Liguria e Toscana, dove il sollevamento orografico e una maggiore convergenza di umidità favorirà qualche rovescio e temporale. Con l’arrivo del fronte freddo nel tardo pomeriggio e il conseguente aumento dei lapse rates in media troposfera, lo sviluppo di convezione profonda diventerà più agevolato. Sono possibili dei temporali in spostamento dal Mar Ligure verso Liguria e Toscana, in possibile sconfinamento su Emilia-Romagna. Altri temporali potrebbero svilupparsi in tarda serata sull’alto Adriatico e settori costieri limitrofi, in prossimità della convergenza tra Scirocco e vento di barriera. Altri rovesci e forse qualche temporale potrà svilupparsi anche più a Sud sul Lazio e Appennino centrale. In generale l’instabilità sarà limitata e dunque non ci si attendono temporali forti. Il contributo convettivo alle precipitazioni dovrebbe rimanere limitato. La possibilità di altri pericoli convettivi (grandine, tornado e raffiche di vento) è molto bassa”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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