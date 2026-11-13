Allerta Meteo 14 novembre, instabilità sui settori occidentali: rischio piogge e trombe marine

Il maltempo continuerà ad interessare alcune zone del Paese anche nella giornata di domani, sabato 14 novembre, ma in misura molto minore rispetto a quanto successo negli ultimi giorni, sia in termini di territorio interessato che di fenomeni attesi. In particolare, domani si assisterà ad un aumento dell’instabilità sui settori occidentali. Il rischio principale è quello di piogge e trombe marine, soprattutto a ridosso delle coste settentrionali sarde. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, sabato 14 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Nella seconda parte della giornata di sabato, l’ingresso di una blanda saccatura sul Mediterraneo Occidentale determinerà un aumento dell’instabilità sui settori occidentali del dominio di previsione. Un livello di pericolosità 0 sarà valido per piogge e per trombe marine specie a ridosso delle coste settentrionali sarde e occidentali corse”, si legge nel bollettino di allerta. “Il disturbo in quota sarà accompagnato da un corposo flusso umido nei medio-bassi strati e da un’occlusione al suolo. Un minimo barico relativo al suolo andrà a posizionarsi sul Golfo del Leone determinando convergenze di basso livello utili all’inizio della convezione in mare in ambiente moderatamente instabile, MLCAPE in aumento verso 1300-1500 J/kg tra Mare di Corsica e di Sardegna. Il flusso teso da sud-ovest favorirà l’aumento del DLS sino a 25-30 m/s”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

“La configurazione descritta propende per convezione multicellulare in mare che potrà interessare soprattutto la Sardegna nordoccidentale, con minore probabilità sugli accumuli al suolo su Corsica e coste provenzali. Aumenti di SREH anche superiori a 300 m^2/s^2, unitamente a buoni valori di CAPE 0-3 km sino a 250-300 J/kg e LCL bassi favoriranno lo sviluppo di qualche tromba marina a ridosso delle coste settentrionali sarde e occidentali corse”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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