Allerta Meteo 17 novembre, piogge intense su molte regioni del Centro-Nord

Il maltempo continuerà a condizionare l’Italia in questa settimana grazie al susseguirsi di impulsi di origine atlantica. Nella giornata di domani, martedì 17 novembre, l’avvicinamento di un minimo di pressione dall’Atlantico verso l’Europa centrale favorirà lo sviluppo di piogge intense nella zona dell’Appennino Settentrionale e poi, verso sera, nelle regioni centrali. Colpite dal maltempo anche le Alpi occidentali e il Friuli Venezia Giulia. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, martedì 17 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“L’avvicinamento di un minimo di pressione dall’Atlantico verso l’Europa centrale favorisce la risalita di un flusso umido da sud-ovest diretto inizialmente verso l’Appennino Settentrionale, in spostamento verso le regioni centrali in serata. Viene emesso un livello 0 su parte delle Alpi occidentali, regioni dell’Appennino centro-settentrionale, Venezia Giulia e Croazia occidentale per piogge localmente intense. Sono possibili contributi apportati da temporali incorporati nelle precipitazioni non convettive, anche se l’instabilità rimane piuttosto bassa (ovunque < 500 J/Kg)”, si legge nel bollettino PRETEMP.

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