La settimana continua all’insegna del maltempo sull’Italia, sotto i colpi di diversi impulsi di origine atlantica responsabili di forti piogge e venti lungo lo Stivale. Per la giornata di domani, mercoledì 18 novembre, gli intensi flussi associati al transito di una forte corrente getto in alta troposfera causeranno piogge e il rischio di trombe marine sulle aree tirreniche di Campania e Calabria. Un’altra area da attenzione sarà quella dei Balcani, per la possibile formazione di intensi temporali pomeridiani. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, mercoledì 18 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Intensi e tesi flussi da WNW permarranno sull’Europa centro-occidentale associati al transito di una forte corrente getto in alta troposfera. Nel corso del pomeriggio-sera sono possibili dei rovesci o debole convezione lungo le zone costiere tra Campania e Calabria con possibili trombe marine in virtù di un CAPE 0-3km tra 150-200J/kg e un debole flusso di ponente”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene messo un livello 0 anche sui Balcani dove transiterà un’onda corta che potrà indurre la formazione di temporali pomeridiani localmente intensi in movimento verso SE”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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