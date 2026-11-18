Un vasto e profondo fiume atmosferico in arrivo direttamente dall’Oceano Atlantico alimenterà una tempesta sul bacino del Mediterraneo, causando forte maltempo sulle regioni del Centro-Nord nella giornata di domani, giovedì 19 novembre. I rischi principali sono forti piogge e raffiche di vento di oltre 100km/h, mentre non si esclude la possibilità di fenomeni vorticosi. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, giovedì 19 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“La situazione a scala sinottica vedrà il transito di una veloce ma profonda onda depressionaria da W di origine atlantica inserita in un intenso flusso occidentale in medio-alta troposfera. Essa potrà presentarsi favorevole all’innesco di attività temporalesca principalmente tra Corsica e regioni del medio e alto Tirreno, localmente anche di forte intensità, mentre sulle rimanenti zone indicate nel dominio di previsione i fenomeni saranno perlopiù a carattere locale e con minore organizzazione/intensità”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un Livello 1 tra il Levante ligure, coste campane e Corsica per la possibilità di raffiche di vento convettive localmente >100km/h. Sulle medesime aree non si esclude la possibilità di fenomeni vorticosi principalmente nell’area comprendente le coste di Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania. Accumuli di pioggia amplificati dallo sbarramento orografico potranno attestarsi tra livello 0 e 1 su Levante ligure, alta Toscana, Corsica occidentale, Lazio, Umbria meridionale e il settore appenninico marchigiano esposto ai flussi occidentali”, viene spiegato.

Livello 1

“A partire dalle ore notturne i primi inneschi convettivi potranno organizzarsi su Levante ligure, Corsica e alta Toscana a causa della chiusura di un minimo barico al suolo diretto dal Golfo di Genova all’alto Adriatico e per l’avanzare di un fronte freddo da ovest. L’instabilità sarà moderata con valori di MUCAPE >1000J/kg in mare aperto che verranno accumulati verso le coste per effetto dei flussi sinottici dominanti. Gli stessi flussi saranno associati ad elevati valori di IVT relativi a un fiume atmosferico atlantico in penetrazione sul Mediterraneo ove permangono moderate anomalie positive di SST; tale fattore (PWAT>40 mm) potrà amplificare gli accumuli di pioggia sulle aree sopravvento delle regioni centrali e settentrionali tirreniche (tuttavia la rapida evoluzione potrebbe contenerli parzialmente) e favorire il verificarsi di locali grandinate di piccole dimensioni”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Inoltre, l’ambiente sarà caratterizzato da un severo Deep Layer Shear 0-6 km ben oltre i 20 m/s e, nei bassi strati, si avrà una ventilazione meridionale prefrontale in prossimità delle aree costiere la quale potrà fornire incrementi dell’elicità di basso livello al sopraggiungere dei flussi sinottici occidentali lungo e a seguito del fronte. L’incremento della vorticità di basso livello sarà più evidente nelle aree sottovento alla Corsica e alla Sardegna (wind wake), laddove saranno più probabili boundary favorevoli all’innesco di fenomeni vorticosi (prima dell’eccessivo rinforzo delle correnti sinottiche). I temporali saranno in genere sottoforma di multicelle ma non si escludono isolate supercelle (SCP tra 1 e 2 in tarda mattinata o primo pomeriggio e intenso jet-streak in alta troposfera) anche inserite in eventuali QLCS. Intense raffiche di vento sia convettive che sinottiche (localmente >100km/h) saranno possibili”, evidenziano gli esperti di PRETEMP.

“Il rischio legato ai fenomeni vorticosi (essenzialmente trombe marine, ma non da escludere vortici di terra) sembra essere maggiore sulle coste o nelle prime aree interne di Toscana, Lazio e nord della Campania in risultanza di uno SREH 0-3 km anche >300 m2/s2 unitamente a valori di CAPE 0-3km >250 J/kg”.

Livello 0

“Su queste aree sono previsti dei temporali a carattere ordinario, di tipo low-topped sulla Pianura Padana meridionale, e con minore organizzazione a causa di parametri di shear più contenuti. Essi potranno recare raffiche di vento convettive di breve durata, tuttavia gli accumuli di pioggia sul Friuli orientale ed Istria potranno risultare border line tra livello 0 e 1, in particolare sui rilievi esposti ai flussi prima meridionali e poi occidentali, mentre non si possono escludere trombe marine (livello) sulle coste balcaniche dalla Croazia verso Nord”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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