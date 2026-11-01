Allerta Meteo 2 novembre, ciclone sul Tirreno scatena piogge intense, temporali e trombe marine: le aree colpite

È un inizio di novembre all’insegna del freddo e del forte maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di aria fredda. La formazione di un ciclone sul Basso Tirreno continuerà a causare maltempo al Centro-Sud nella giornata di domani, lunedì 2 novembre. Il pericolo maggiore sarà rappresentato dalle piogge intense, anche se non mancheranno temporali e il rischio di trombe marine. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, lunedì 2 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

Nella giornata di lunedì 2 novembre, “la presenza sull’Italia di una depressione alimentata da aria fredda in quota scaverà al suolo un minimo di bassa pressione sul Basso Tirreno, con una recrudescenza della fenomenologia in particolare sui settori meridionali e parte del medio-basso versante adriatico, dove sono attesi fenomeni diffusi, persistenti e a tratti anche intensi. I fenomeni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno i settori sopra menzionati già dalle prime ore della giornata e proseguiranno anche per buona parte del pomeriggio-sera, insistendo soprattutto al Sud peninsulare, con particolare riferimento alla Puglia, Basilicata e settori interni della Campania”, si legge nel bollettino.

PRETEMP emette “un livello di pericolosità 1 essenzialmente per le piogge intense, la cui persistenza potrebbe determinare cumulate giornaliere anche superiori ai 100mm, specie sul Basso Tirreno e tra Basilicata e Puglia, con possibilità di criticità ed effetti al suolo associati. Un più ampio livello 0 di pericolosità viene emesso sul resto del dominio centro-meridionale, tranne che per la Toscana, l’Umbria e il Lazio settentrionale, per la possibilità di brevi rovesci o locali temporali, generalmente non intensi e poco organizzati. Infine, non si esclude la possibilità di qualche tromba marina sia sul Basso Tirreno sia lungo le coste calabresi e pugliesi, dati i valori di CAPE 0-3km > 200 J/kg”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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