Allerta Meteo 2 Novembre, l’Aeronautica Militare avverte: “arriva la Tempesta Agneta, domani burrasca e nubifragi in 8 regioni”

L’Italia si prepara ad affrontare una severa ondata di maltempo a causa dell’imminente arrivo della tempesta Agneta, un vortice ciclonico che promette di sferzare gran parte delle regioni del Centro-Sud con precipitazioni estreme e venti impetuosi. A partire dalla giornata di domani il quadro meteorologico subirà un drastico peggioramento, facendo scattare l’allerta meteo. La perturbazione porterà con sé un carico di piogge torrenziali, in grado di generare disagi significativi soprattutto nelle aree più esposte del nostro territorio. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso che delinea con precisione le zone maggiormente a rischio e la tipologia di fenomeni attesi.

Il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare

Oggi alle ore 13 il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso la seguente comunicazione, che riportiamo integralmente: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 01/11/26 in considerazione del passaggio della tempesta denominata Agneta, dalle prime ore di domani, lunedì 2 novembre 2026, si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale fino a termine giornata su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con quantitativi che sulle zone interne di Campania, nonché su Puglia e Basilicata, potranno assumere anche carattere molto abbondante e persistente, e fino al mattino di dopodomani, martedì 3 novembre 2026, sulla Sicilia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, lunedì 2 novembre 2026, e fino a termine giornata, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte da Settentrione sulla Sardegna, con particolare riferimento al settore orientale, da Nord-Ovest sulla Sicilia, da Nord-Est su Abruzzo, Molise e Campania, orientali sulla Puglia, con forti mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevede infine, dalla mattina di domani, lunedì 2 novembre 2026, stato del mare fino a molto agitato su Basso Tirreno occidentale, in estensione pomeridiana allo Stretto di Sicilia, e in trasferimento serale allo Ionio meridionale”

Il sistema di allertamento

È fondamentale sottolineare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi appena riportati si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, unici documenti validi per conoscere i livelli di criticità idrogeologica e idraulica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: