Si prospetta una giornata di forte maltempo mercoledì 25 novembre 2026 sull’Italia, dove l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica favorirà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi potenzialmente severi. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio di temporali autorigeneranti, piogge intense, raffiche di vento convettive pari o superiori a 100 km/h, grandinate e fenomeni vorticosi. Un quadro meteorologico complesso, destinato a evolvere nel corso della giornata con il progressivo avanzamento di un fronte freddo da ovest. Gli esperti di PRETEMP, il gruppo di lavoro specializzato nello studio e nella previsione dei fenomeni temporaleschi severi, hanno emesso una previsione probabilistica sperimentale di livello 1 tra Toscana, Lazio e Campania, dove la combinazione tra instabilità atmosferica, intensa ventilazione e forzanti dinamiche potrà favorire lo sviluppo di sistemi convettivi particolarmente organizzati.

Allerta Meteo 25 novembre: nuova perturbazione atlantica sull’Italia

All’origine del peggioramento meteorologico ci sarà una nuova onda depressionaria di matrice atlantica, destinata a interessare soprattutto i versanti tirrenici del territorio nazionale. La configurazione atmosferica sarà accompagnata dalla formazione di un minimo di bassa pressione secondario sottovento alle Alpi occidentali. Le condizioni meteorologiche risulteranno favorevoli allo sviluppo di temporali tra la Liguria di Levante, la Toscana, l’alto Adriatico, le regioni tirreniche, la Sardegna e parte della Sicilia. L’evoluzione dei fenomeni sarà strettamente legata al movimento della perturbazione e alle caratteristiche termodinamiche dell’atmosfera nelle diverse fasi della giornata.

Temporali autorigeneranti e piogge intense: le zone maggiormente esposte

I primi fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi già durante la mattinata nella fascia compresa tra Toscana, Lazio e Campania, grazie all’azione di una Warm Conveyor Belt, una corrente atmosferica ascendente che trasporta aria calda e umida all’interno dei sistemi depressionari. Un contributo importante alla formazione dei temporali arriverà anche dalla convergenza dei venti in prossimità del Mar Ligure e dall’instaurazione di una ventilazione di Libeccio in regime di flow-over tra Lazio e Campania, con le correnti atmosferiche in grado di superare i rilievi. La combinazione tra l’aumento della divergenza atmosferica alle quote comprese tra 500 e 300 hPa e il trasporto di energia potenziale convettiva disponibile, con valori di CAPE compresi tra 1.000 e 1.100 J/kg, potrà favorire la formazione di rovesci e temporali autorigeneranti. Questi fenomeni potranno insistere sulle medesime aree fino al transito del fronte freddo. La caratteristica dei temporali autorigeneranti consiste nella continua formazione di nuove celle temporalesche, alimentate dall’afflusso di aria umida e instabile, con la possibilità di precipitazioni persistenti e particolarmente intense.

Maltempo in intensificazione dal pomeriggio: possibili supercelle e sistemi temporaleschi organizzati

Una seconda fase del peggioramento prenderà forma nella seconda metà della giornata di mercoledì, quando il sistema frontale avanzerà da ovest, modificando le caratteristiche dei fenomeni temporaleschi. Secondo la previsione di PRETEMP, saranno possibili sistemi temporaleschi multicellulari, QLCS e brevi supercelle, in movimento dal Mar Ligure e dal Mar Tirreno verso est-nordest. I QLCS, acronimo di Quasi-Linear Convective Systems, sono sistemi convettivi caratterizzati da una disposizione pressoché lineare delle celle temporalesche. La loro formazione sarà favorita da un ambiente atmosferico contraddistinto da un intenso Bulk Shear nello strato compreso tra 0 e 6 chilometri di quota, superiore a 25 m/s, associato a una sufficiente disponibilità di energia convettiva. La marcata variazione del vento lungo la verticale atmosferica rappresenterà quindi un elemento importante per l’organizzazione dei temporali, creando condizioni favorevoli anche allo sviluppo di strutture supercellulari di breve durata.

Raffiche di vento oltre 100 km/h: il pericolo dei violenti downburst

Tra i fenomeni più significativi attesi durante il passaggio della perturbazione spicca il rischio di intense raffiche di vento convettive, pari o superiori a 100 km/h, nella fascia interessata dalla previsione di livello 1. L’ingresso del fronte freddo aumenterà soprattutto la possibilità di forti downburst, in particolare al di sotto dei sistemi temporaleschi quasi lineari. Si tratta di intense correnti d’aria discendenti che, raggiungendo la superficie terrestre, si espandono orizzontalmente generando raffiche di vento potenzialmente molto violente. Il transito frontale favorirà inoltre un incremento del rischio di grandinate, con chicchi generalmente di piccole dimensioni. Sarà dunque soprattutto nella seconda parte della giornata che le caratteristiche dinamiche dell’atmosfera potranno favorire fenomeni convettivi accompagnati da intense raffiche di vento.

Rischio fenomeni vorticosi tra Toscana e Lazio: i parametri atmosferici

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la possibilità di sviluppo di fenomeni vorticosi tra Toscana e Lazio nel corso del pomeriggio. A favorire questa eventualità sarà la particolare configurazione dei venti e dell’instabilità atmosferica nei bassi strati della troposfera. Le condizioni previste evidenziano infatti valori di elicità nei primi 3 chilometri di troposfera compresi tra 200 e 220 m²/s², associati a valori di CAPE nello strato 0-3 chilometri superiori a 200-250 J/kg. L’elicità rappresenta un parametro utilizzato per valutare la predisposizione dell’ambiente atmosferico a sostenere moti rotatori all’interno delle correnti ascendenti temporalesche. La contemporanea presenza di instabilità nei bassi strati potrà contribuire alla genesi dei fenomeni vorticosi durante l’evoluzione pomeridiana del maltempo.

Meteo Sardegna e Sicilia: temporali, grandine e raffiche di Maestrale

PRETEMP ha inserito le due isole maggiori in una previsione probabilistica di livello 0 per la possibile formazione di fenomeni convettivi sia nella fase prefrontale sia durante il passaggio del fronte, con temporali che non dovrebbero risultare particolarmente intensi. Una situazione meteorologica interessante riguarderà soprattutto la Sardegna occidentale, dove i fenomeni temporaleschi potranno protrarsi per buona parte della giornata, modificando progressivamente le proprie caratteristiche. Durante la mattinata sarà possibile lo sviluppo di convezione elevata, mentre tra il pomeriggio e la serata si passerà a fenomeni convettivi di tipo low-topped, caratterizzati da uno sviluppo verticale più contenuto. Questa evoluzione sarà legata all’arrivo di un nocciolo di aria fredda in quota, con temperature comprese tra -23°C e -24°C a 500 hPa, accompagnato da un abbassamento della quota della tropopausa dinamica. In questo contesto atmosferico saranno possibili episodi di grandine e graupel, conosciuto anche come neve tonda, oltre a raffiche di vento sinottico-convettive associate all’ingresso del Maestrale.

Temporali sull’alto Adriatico dalla tarda serata: convergenza tra Scirocco e correnti nordorientali

Il peggioramento meteorologico interesserà anche l’alto versante adriatico, dove dalla tarda serata non si esclude la formazione di fenomeni convettivi alimentati direttamente dagli strati atmosferici prossimi alla superficie terrestre. La possibilità di sviluppo dei temporali sarà sostenuta dalla presenza di una “lingua” di SBCAPE con valori compresi tra 600 e 800 J/kg, in movimento da sud, e dalla convergenza tra i venti di Scirocco e un Barrier Jet proveniente da nordest. Proprio in corrispondenza della convergenza tra queste correnti risulterà più probabile la formazione di rovesci e temporali. Tuttavia, l’intensità della forzante dinamica atmosferica potrebbe consentire lo sviluppo dei fenomeni temporaleschi anche al di fuori della linea di convergenza.

Cos’è PRETEMP e come funzionano le previsioni dei temporali severi

PRETEMP è un gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. PRETEMP non emette allerte, bensì previsioni probabilistiche sperimentali, dedicate alla possibilità di sviluppo di fenomeni convettivi severi. PRETEMP svolge inoltre attività di raccolta delle segnalazioni dei fenomeni severi avvenuti, in collaborazione con l’associazione Meteonetwork e l’European Severe Storms Laboratory, attraverso il database Storm Report, al fine di verificare le previsioni emesse.

La previsione integrale di PRETEMP per mercoledì 25 novembre 2026

Di seguito si riporta integralmente e testualmente, tra virgolette, il testo del bollettino emesso dagli esperti di PRETEMP per la giornata di mercoledì 25 novembre: “una nuova onda depressionaria di matrice atlantica approccerà soprattutto i versanti tirrenici del territorio nazionale e sarà associata alla formazione di un minimo di bassa pressione secondario sottovento alle Alpi occidentali. Saranno possibili dei temporali espressamente tra il la Liguria di Levante, Toscana, l’alto mar Adriatico, le regioni Tirreniche, Sardegna e parte della Sicilia. Viene emesso un Livello 1 tra Toscana, Lazio e la Campania per piogge intense e intense raffiche di vento convettive (>=100km/h). Non sono escluse delle grandinate in genere di piccole dimensioni e vortici.

DISCUSSIONE

…Livello 1…

Su questa fascia i primi fenomeni temporaleschi potranno formarsi durante il mattino in virtù dell’azione di una Warm Conveyor Belt ma anche legati a una convergenza dinanzi il mar Ligure e all’instaurazione del Libeccio in regime di flow-over tra Lazio e Campania. Quì, unitamente all’aumento della divergenza tra 500 e 300hpa e al trasporto di sufficiente CAPE(1000-1100J/kg), potranno svilupparsi dei rovesci/temporali autorigeneranti che potrebbero insistere fino al transito del fronte freddo. Successivamente, a partire dalla seconda metà della giornata, si farà strada il sistema frontale da W che porterà la genesi di sistemi multicellulari anche come QLCS o brevi supercelle che si muoveranno dal mar Ligure e Tirreno verso ENE, in un ambiente caratterizzato da un forte Bulk shear 0-6km (>25m/s) e CAPE sufficiente. L’entrata del fronte freddo aumenterà il rischio legato alle grandinate in genere di piccole dimensioni e soprattutto ai forti downburst, specialmente al di sotto dei QLCS. Saranno possibili anche dei fenomeni vorticosi tra Toscana e Lazio nel pomeriggio a causa di un’elevata elicità nei primi 3km di troposfera (200-220m2/s2) associata ad un CAPE 0-3km >200/250J/kg.

…Livello 0…

Sulle Isole maggiori viene emesso un Livello 0 per della convezione in ambiente pre-frontale e frontale ma che non dovrebbe essere intensa. Nella fattispecie, in Sardegna occidentale i temporali potranno durare per buona parte della giornata in esame con un mutamento da convezione elevata (in mattinata) a low-topped (pomeriggio-sera) per l’arrivo di un nocciolo freddo a 500hpa (-23/-24°C) annesso ad un’abbassamento della quota della tropopausa dinamica. In tal contesto, grandine e/o eventi di graupeln sono possibili così come le raffiche di vento sinottico-convettive con l’entrata del Maestrale. Anche sull’alto versante Adriatico non si esclude della convezione surface-based dalla tarda sera per la presenza di una “lingua” di SBCAPE tra 600-800J/kg in trasporto da Sud e una convergenza dei venti tra lo Scirocco e un Barrier-jet da NE, dove è più probabile la genesi dei rovesci o temporali. Tuttavia, data l’elevata forzante dinamica non è certo che i fenomeni temporaleschi si formino solamente lungo la linea di convergenza”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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