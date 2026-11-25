Quella di giovedì 26 novembre sarà un’altra giornata segnata dal forte maltempo in Italia a causa di una forte perturbazione atlantica. Sono attese forti piogge, forti raffiche di vento, temporali in grado di causare grandine e il rischio di trombe marine, che potrebbero raggiungere anche la terraferma, in molte regioni italiane da Nord a Sud. A rischio maggiore l’area ionica tra Sicilia orientale e Calabria e fino alla Puglia centro-meridionale. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, giovedì 26 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Un cut-off in quota, inserito in una vasta saccatura di origine atlantica, tenderà a portarsi dal Golfo di Genova ai Paesi danubiani, mantenendo su buona parte del dominio di previsione un flusso di correnti cicloniche in prevalenza sud-occidentali, le quali saranno più attive sulle regioni centro-meridionali della Penisola. Al suolo corrisponderà l’evoluzione di un sistema frontale con ramo occluso sul Nord Italia e ramo freddo diretto dal Tirreno meridionale al comparto ionico e adriatico meridionale”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso per l’area ionica tra Sicilia orientale e Calabria e fino alla Puglia centro-meridionale, riguardante la possibilità di grandine di piccole o localmente medie dimensioni, raffiche di vento convettive e fenomeni vorticosi, principalmente trombe marine ma senza escluderli anche sulla terraferma. Nelle aree indicate a livello 0 è attesa attività temporalesca meno organizzata con possibili accumuli di pioggia localmente elevati sul Triveneto, specie in prossimità dei rilievi, e sul comparto appenninico centro-meridionale lato tirrenico. Possibili trombe marine sulle aree marittime e fino alle coste, specie del Tirreno centro-meridionale e del comparto adriatico”, riporta il bollettino.

Livello 1

“Su questa fascia i fenomeni temporaleschi potranno innescarsi già dal mattino in ambiente pre-frontale e frontale, laddove elevata sarà la divergenza tra 500 e 300 hpa supportata dall’approssimarsi di un getto a 300 hPa e associata a valori di CAPE di1000-1200/kg. Il passaggio di un low level jet meridionale sarà accompagnato da una Theta-E thongue nella prima parte della giornata, identificando una massa d’aria mite e assai umida (PWAT 30-35 mm) nei bassi livelli. Nel contempo, aumenteranno i parametri di shear (DLS>20 m/s) con odografi sufficientemente curvi entro i primi 1500 m di quota (SRH 0-3 km fino a 200 m2/s2, e 0-1 km fino a 170 m2/s2) con SCP fino a 1,5/2. In particolare gli indici direzionali saranno più significativi lungo un potenziale boundary tra flussi meridionali e occidentali, questi ultimi in parte forzati dalla locale orografia”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

“Potranno svilupparsi dei sistemi convettivi prevalentemente organizzati in celle sparse in ambiente prefrontale e QLCS in corrispondenza del fronte, con la possibilità non del tutto remota di qualche isolata supercella in entrambe le condizioni. L’entrata del fronte freddo aumenterà il rischio legato alle grandinate in genere di piccole dimensioni e soprattutto ai forti downburst, specialmente nei QLCS frontali. Saranno possibili fenomeni vorticosi grazie alla buona elicità nei primi 3 km di troposfera associata ad un CAPE 0-3 km >250J/kg, sebbene principalmente in mare aperto (area ionica)”, si legge nel bollettino.

Livello 0

“Altrove è attesa convezione in ambiente pre-frontale e frontale ma che non dovrebbe essere severa, principalmente low-topped per il transito di un cold core in medio-alta troposfera associato ad un folding della tropopausa con intrusione secca. Locali grandinate o rovesci di graupel non sono da escludere così come accumuli di pioggia consistenti sui versanti montuosi esposti allo sbarramento orografico, in particolare su quelli di Nord-Est e sui rilievi appenninici centro-meridionali. Possibile qualche tromba marina sulle aree costiere adriatiche, essenzialmente quelle relative al comparto balcanico”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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