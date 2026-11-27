La giornata di sabato 28 novembre sarà caratterizzata da debole instabilità sulle regioni del Centro-Sud a causa della discesa di una saccatura da nord. Sono previsti deboli temporali associati a rovesci e grandine lungo le coste del medio e basso Adriatico, sul basso Tirreno e sullo Ionio, con possibile coinvolgimento della Calabria e delle coste tirreniche e ioniche della Sicilia. Più seria la situazione in Grecia, dove sono previsti forti temporali e piogge intense e persistenti. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, sabato 28 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Nella giornata di sabato, la discesa di una saccatura da nord determinerà condizioni di debole instabilità sulle regioni centro-meridionali. Tale saccatura sarà accompagnata da un’avvezione di vorticità potenziale e di aria fredda in quota, con temperature fino a -28°C a 500 hPa. Nella prima parte della giornata si emette un livello 0 di pericolosità lungo le coste del medio e basso Adriatico per deboli temporali associati a locali rovesci e grandinate di piccole dimensioni. Su queste aree si prevedono valori di CAPE dell’ordine di 300-400 J/kg, prevalentemente concentrato nei bassi strati, favorevole allo sviluppo di convezione di tipo low-topped”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 0 per fenomenologia analoga viene emesso per la seconda parte della giornata sul basso Tirreno e sullo Ionio, in conseguenza della progressiva traslazione verso sud della saccatura, con possibile interessamento della Calabria e delle coste tirreniche e ioniche della Sicilia”, riporta il bollettino.

Temporali e piogge intense in Grecia

“Un livello 1 di pericolosità per forti temporali e piogge intense viene invece emesso lungo le coste della Grecia, in corrispondenza del ramo ascendente della saccatura, dove si prevedono valori di MLCAPE fino a 1500 J/kg e condizioni di debole divergenza in quota associate alla corrente a getto. Si prevede lo sviluppo di un sistema temporalesco a carattere lineare lungo una linea di convergenza in prossimità delle coste. La lenta traslazione del sistema potrà favorire precipitazioni intense e persistenti, con accumuli pluviometrici localmente significativi”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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