Allerta Meteo 3 novembre, ancora piogge e temporali residui, rischio trombe marine: ecco dove

L’Italia sta affrontando la fase più intensa di questa ondata di maltempo innescata dall’irruzione di una massa d’aria fredda da est, che sta provocando piogge torrenziali, forti temporali e forti raffiche di vento al centro-Sud, favorendo allo stesso tempo l’arrivo in anticipo della neve sull’Appennino. Gli effetti del maltempo continueranno a farsi sentire anche domani al Centro-Sud, sebbene il ciclone responsabile sarà in allontanamento e i fenomeni in graduale esaurimento. Tuttavia, saranno ancora possibili sporadici temporali sul versante adriatico, parte del Sud e della Sicilia. Presente anche il rischio di trombe marine. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, martedì 3 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

Nella giornata di martedì 3 novembre, “la depressione che ha caratterizzato il meteo al Centro-Sud il giorno precedente si allontana progressivamente verso est. Da inizio giornata è atteso un progressivo esaurimento dei temporali sul Sud-Est. Temporali sporadici potrebbero verificarsi in presenza di condizioni di instabilità altrove, ma questa rimarrà comunque piuttosto limitata”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per temporali perlopiù sparsi e deboli, con associati rovesci, sulla costa Adriatica dalla bassa Romagna alla Puglia, parte delle regioni del Sud e la Sicilia settentrionale. Non si esclude la formazione di trombe marine a Sud-Est, nella notte fra lunedì e martedì, fra le coste di Puglia, Molise e Abruzzo”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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