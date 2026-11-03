Allerta Meteo 4 novembre, rischio temporali autorigeneranti e trombe marine: ecco dove

Dopo la forte ondata di maltempo dei giorni scorsi al Centro-Sud, alcune zone del Paese faranno presto i conti con nuovi fenomeni meteo avversi. Nella seconda parte della giornata di domani, mercoledì 4 novembre, forti temporali colpiranno la Sardegna orientale, con il rischio di sistemi autorigeneranti in grado di scaricare ingenti quantità di pioggia in breve tempo. Altri temporali potranno formarsi già dalla mattina tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica, con il rischio di trombe marine. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, mercoledì 4 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Sull’Europa centro-occidentale sarà presente una configurazione di blocco (Rex blocking), con un’ampia circolazione depressionaria avente moto retrogrado sopra la Penisola Iberica. I flussi sinottici di scirocco subiranno un rinforzo, i quali potranno garantire un aumento del CAPE (1000-1200J/kg) tra Mar Ligure sud-occidentale, le aree costiere della Sardegna occidentale e l’omonimo canale. Inoltre, tra i 500 e 300hpa sarà presente un canale divergente da W che stimolerà lo sviluppo di convezione anche intensa, essenzialmente sul Mar Ligure sud-occidentale ma localmente anche sulla Sardegna orientale tra la serata e la nottata successiva”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Qui l’azione dei tesi venti sciroccali favorirà la genesi di sistemi autorigeneranti lungo l’area costiera e di montagna retrostante, con piogge intense e persistenti. Valori di windshear 0-6km anche >20m/s e odografi curvi potranno suggerire la formazione di multicelle e isolate supercelle che rimarranno prevalentemente in mare aperto. Altri temporali disorganizzati si formeranno forse già dalla mattina tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica, dove non si escludono alcune trombe marine. Tra il pomeriggio- sera alcuni fenomeni temporaleschi ordinari potranno palesarsi dinanzi le coste tra il Lazio e la Toscana, incluso l’arcipelago e la Corsica”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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