Allerta Meteo 5 novembre, temporali diffusi, piogge persistenti e rischio tornado: ecco dove

Un ciclone sul Mediterraneo Occidentale determinerà una fase di violento maltempo in particolare sulla Sardegna, dove esiste il rischio di temporali intensi e precipitazioni persistenti che potrebbero scaricare oltre 250mm nell’arco di 12 ore, ponendo un grande rischio di impatti sul territorio in termini di alluvioni e dissesti. Esiste, inoltre, anche il rischio di trombe marine e tornado. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, giovedì 5 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Un ciclone sul Mediterraneo Occidentale convoglia un fronte caldo semi-stazionario sulla Sardegna, in lento spostamento verso nord. Sono attesi rovesci e temporali diffusi sulla Sardegna Orientale, spesso persistenti e associati a precipitazioni intense, sufficienti a legittimare un livello 2. Sono anche possibili trombe marine e tornado di origine sia mesociclonica che non-mesociclonica in mare e sulle aree costiere”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Davanti al fronte caldo un marcato low-level jet sud-orientale andrà in sollevamento sull’orografia sarda. La convergenza associata al fronte caldo offrirà un ulteriore punto focale per l’innesco della convezione. La massa d’aria davanti al fronte caldo sarà moderatamente instabile (ML CAPE ~ 1000 J/kg), con molta instabilità concentrata sotto il livello di fusione. Il flusso negli strati alti sarà debole, favorendo la persistenza dei fenomeni. La situazione è dunque lo scenario classico favorevole a precipitazioni intense convettive e persistenti, con possibili cumulate >250 mm/12 h, motivo per cui è stato emesso un livello 2. C’è dell’incertezza se i nuclei più intensi si collocheranno in mare o nell’entroterra. Si nota inoltre che a nord del fronte caldo è presente elevato CAPE 0-3 km, SRH 0-1 km, bassi LCL e la convergenza associata al fronte caldo. Questa situazione potrebbe favorire lo sviluppo di trombe marine con possibilità di landfalls. Sono anche possibili brevi supercelle”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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