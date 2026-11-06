Allerta Meteo 6 novembre, maltempo in agguato: oggi rischio forti temporali e trombe marine, la MAPPA di criticità

Il risveglio di oggi, venerdì 6 novembre, è segnato da un quadro meteorologico decisamente turbolento a causa di una insidiosa depressione chiusa posizionata sul bacino del mar Mediterraneo. Questa vasta struttura ciclonica si sta muovendo lentamente verso Nord-Est, trovando ulteriore supporto in quota grazie all’afflusso di aria decisamente più fredda che sta interessando le regioni del Nord-Ovest italiano. A tracciare un quadro dettagliato della situazione maltempo è il gruppo PRETEMP, gruppo specializzato nello studio e nella previsione dei fenomeni temporaleschi severi sul nostro territorio. È fondamentale precisare che PRETEMP non emette allerte meteo ufficiali, bensì elabora previsioni probabilistiche sperimentali rivolte all’analisi dei fenomeni estremi. Il bollettino valido per la giornata odierna evidenzia condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci intensi e, in alcuni casi, fenomeni vorticosi lungo le coste maggiormente esposte alle correnti.

Temporali in mare aperto e piogge su Lazio e Toscana

Già nelle ore di questa primissima mattina, la dinamica atmosferica ha iniziato a mostrare i suoi effetti più evidenti. Come specificato dagli esperti di PRETEMP, “nelle prime ore il LLJ a 850 hPa apporterà un flusso umido che subirà sbarramento sulla Corsica, capace di accumuli localmente ancora importanti“. Il fronte perturbato avanza inesorabilmente verso le nostre coste centrali, tanto che, come si legge nel bollettino, “al mattino presto il Lazio e la Toscana verranno raggiunti dal fronte“. In questo settore, l’interazione tra i venti e l’orografia locale giocherà un ruolo determinante per le dinamiche atmosferiche. Gli specialisti sottolineano infatti che si verificherà “un aumento dello SRH 0-3 km, in un ambiente tuttavia poco instabile, tale per cui è basso ma non nulla la possibilità di isolati vortici“. Per questi motivi, è stato emesso un livello 1 di criticità per le forti piogge tra la Corsica orientale e il mare aperto, mentre un livello 0 per il rischio di forti precipitazioni e trombe marine abbraccia tutto il Mar Tirreno e le relative coste dell’Italia peninsulare.

Allerta Meteo per il Sud

L’instabilità atmosferica è destinata a scivolare progressivamente verso meridione, coinvolgendo direttamente il Sud Italia nel corso della giornata. L’analisi di PRETEMP sui vari profili nel mar Tirreno mostra un ambiente propizio per fenomeni convettivi, con parametri che favoriranno il “rischio forti piogge e trombe marine misocicloniche” in direzione della Sicilia. La situazione andrà monitorata con estrema attenzione specialmente alla fine della giornata, in concomitanza con un cambio di circolazione delle correnti. Gli esperti spiegano infatti che “verso sera l’ingresso di aria più secca da Ovest porterà un aumento dell’instabilità in direzione della Sicilia occidentale, dove è previsto un incremento dello shear direzionale nei bassi livelli“. Proprio su questo estremo settore dell’isola è stato emesso un livello 0 , motivato dalla “scarsa confidenza di innesco di eventuali temporali“, benché PRETEMP avverta chiaramente che in quella precisa area “le condizioni sono favorevoli a trombe marine sia miso che mesocicloniche“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: