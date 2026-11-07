Allerta Meteo 8 novembre, temporali tra Mar Adriatico e Mar Ionio: rischio trombe marine sulle coste

Gli ultimi spifferi di aria fredda saranno responsabili della formazione di alcuni temporali tra il Mar Adriatico e il Mar Ionio nella giornata di domani, domenica 8 novembre. Sebbene i temporali siano perlopiù destinati a restare in mare aperto, alcuni fenomeni potranno interessare le coste ioniche della Calabria meridionale, il Golfo di Taranto e la Penisola Salentina, con l’alta probabilità di formazione di trombe marine che potrebbero raggiungere le coste. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, domenica 8 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Gli ultimi segmenti di aria fredda nella medio-alta troposfera legate al passaggio di un’onda depressionaria continueranno a scorrere a ridosso del Mar Adriatico e nei pressi dell’Italia meridionale, compreso il Mar Ionio, favorendo, nella mattinata di domenica, lo sviluppo di isolate celle temporalesche, prevalentemente deboli e circoscritte al mare aperto”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Localmente, qualche sviluppo cumuliforme potrà verificarsi dinanzi alle coste ioniche della Calabria meridionale, sul Golfo di Taranto e nei pressi della Penisola Salentina, dove risulterà elevata la probabilità di formazione di trombe marine, con possibili approdi lungo la linea di costa nelle aree poste nel livello 0 di probabilità. Seguirà un graduale aumento della pressione atmosferica da sud-ovest, con condizioni di generale stabilità sui mari occidentali e sull’Italia settentrionale”, concludono gli esperti di PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: