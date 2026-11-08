Allerta Meteo 9 novembre: tempo stabile ma due regioni a rischio piogge intense concentrate in poco tempo

Quella di lunedì 9 novembre sarà una giornata prevalentemente stabile sull’Italia grazie ad una parziale rimonta dell’anticiclone. La convergenza tra il vento di scirocco e quello di tramontana, tuttavia, potrà determinare rovesci e temporali tra Liguria e Alta Toscana nella seconda parte della giornata. Il rischio maggiore è quello di piogge intense concentrate in un lasso di tempo ridotto. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di domani, lunedì 9 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“La parziale rimonta di un campo di alta pressione di matrice subtropicale darà luogo ad una giornata in prevalenza stabile con precipitazioni assenti su gran parte del dominio previsionale. Solamente tra la Liguria centro-orientale e l’Alta Toscana potranno verificarsi dei rovesci o temporali nella seconda parte della giornata, a causa di una convergenza tra il vento di scirocco e quello di tramontana”, si legge nel bollettino PRETEMP. “Qualche rovescio o temporale potrà manifestarsi nell’arco della giornata anche lungo le coste dell’Albania e della Grecia, in seno a locali convergenze al suolo. Il livello di pericolosità 0 è valido per piogge intense concentrate, che potranno determinare accumuli < 50mm/3h”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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